Temná disneyovka trpí kvůli skandálu. A prolomí kultovní Tron finanční prokletí, které sérii provází?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:48
Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem v hlavní roli experimentoval s neprobádanou počítačovou animací a nevídanými vizuálními efekty, které svého času okořeňovaly skvělé akční scény. Do kin přichází jeho pokračování. A už má své trhliny.
Fotogalerie4

Ve filmu si zahrála také někdejší představitelka Dany Scully ze seriálu Akta x – Gillian Anderson (vlevo). Společnost jí dělá Evan Peters. | foto: Falcon

Film, v němž byl hlavní hrdina přenesen do elektronické civilizace plné nástrah, se stal kultovním, ale nikdy nešlo o komerčně úspěšný film. Kvůli jeho neúspěchu dokonce studio Disney svého času na deset let upustilo od hraných produkcí.

Americký herec a hudebník Jared Leto (na snímku) vedle vystupování před kamerou snímek také produkuje. Datum české premiéry je v kinech stanoveno na čtvrtek 9. října.

Do kin letí třetí díl počítačové ságy – Tron: Ares s Jaredem Letem v hlavní roli. Prolomí sci-fi novinka finanční prokletí, které sérii provází? Podle mnohých filmových odborníků to momentálně vypadá, že spíše nikoliv.

O čem to bude?

Snímek Tron: Ares zavede diváky do budoucnosti, kde se digitální svět začíná prolínat s realitou. Sofistikovaný program Ares (Jared Leto) je vyslán z digitálního světa do skutečného na nebezpečnou misi – jde o první kontakt lidstva s umělou inteligencí. Na pozadí mistrovsky stylizované sci-fi výpravy známý režisér Joachim Ronning navazuje na odkaz předchozích filmů, když znovu uvádí do děje Jeffa Bridgese jako legendárního Kevina Flynna. Film dle slov českého distributora kombinuje akci, napětí a ikonický vizuál „Sítě“ s industriální atmosférou podpořenou hudbou od Nine Inch Nails, slibující svěží a drsnější reinterpretaci legendární ságy.

Kampaň/nekampaň

Pokud lze věřit věřejným zdrojům, pak za třetího Trona zaplatilo studio Disney bez započítání obvykle nezveřejňovaných vícenákladů spojených s marketingovou kampaní 170 milionů dolarů, tedy něco přes tři a půl miliardy korun. Je proto s podivem, že ani někteří vůbec nejvěrnější fanoušci série ještě před pár týdny vůbec netušili, že se do kin snímek chystá. Okolo nového Trona vládlo ještě donedávna podle mnohých až podezřelé ticho. Velké představení filmu navíc zásadně narušil skandál ústředního herce.

Nepohodlný skandál

Studio Disney má již několik měsíců při propagaci filmu obtížnou pozici. Jared Leto totiž v posledních měsících čelí obviněním ze sexuálního obtěžování, která podle některých médií sahají až do roku 2005. Jednat se mělo o celkem devět žen, přičemž některé z nich měly být v době útoků ještě nezletilé.

Do kin míří pokračování kultovní sci-fi série. V něm programy proniknou do našeho světa a dojde ke střetu dvou realit.

Studio tedy například v tuzemsku propaguje nového Trona mnohem méně, než by bylo obvyklé. Jedním z reprezentativních příkladů toho, kde se Leta při propagaci v USA zbavilo úplně, je červnové vydání tematických obálek časopisu Empire. To bylo, jak bývá obvyklé, plné exkluzivních oficiálních snímků z filmu a fanoušci si díky tomu mohli blíže prohlédnout vizuální styl celovečerní sci-fi novinky. Na materiálech však nápadně chyběl Leto. Místo něj v promo materiálech dominovala nová ženská postava jménem Athena, kterou hraje Jodie Turner-Smith.

Jak to celé dopadne?

Pokud jste viděli některou s posledních upoutávek a zaujala vás, patrně se podobně jako mnoho fanoušků těšíte na porcování policejních aut, blbnutí se stíhačkami, a především nástup hudebního doprovodu v podání Nine Inch Nails. V letošním přívalu disneyovské produkce vypadá Tron: Ares jako veskrze sympatická vizuální laskomina. Režisér Joachim Ronning říká, že tým počítačového studia Industrial Light & Magic přistoupil k Areovi jako ke svatému grálu počítačové grafiky. Tvrdí, že i v záplavě současných popcornových trháků nabídne snímek věci, jaké jsme ještě neviděli. Pohyby kamery mají být navržené tak, aby působily dojmem, že je ovládá stroj, a nikoliv člověk. Zároveň se má tedy nové pokračování výrazně dotýkat současných témat, především rostoucího vlivu umělé inteligence.

Pravidla dodržena?

Pokud chcete věřit propagačním řečem ze strany studia Disney, přihodíme vám závěrem ještě poslední dávku. Snímek má ctít tradici celé trilogie, přičemž tvůrci přinášejí realističtější vozidla nebo detailní rekvizity. Režisér Ronning pak tvrdí, že jde o jeden z nejtemnějších projektů, jaké kdy Disney natočilo, ale i přes temnější atmosféru zůstává jeho vyznění optimistické. Mohou technologie a člověk utvářet lepší budoucnost? To se dozvíme v kinech.

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:52

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  17:51

