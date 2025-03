To by ani nebylo možné. Produkci snímku totiž nezajišťoval nikdo menší, než režisérský bůh Alfonso Cuarón. Mexický režisér (Potomci lidí, Gravitace, Harry Potter a vězeň z Azkabanu, Roma) měl údajně dohlížet na všechny aspekty natáčení.

I přesto je snímek režiséra Sang-ho Yeona jen průměrnou procedurálkou s několika dobrými nápady. Nesměl ovšem chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Mucky, mucky. Min Čan se potí a dělá chyby.

O čem to teda je?

Otázku z mezititulku výše jsem si kladl minimálně prvních několik desítek minut sledování Třech znamení. Vy nemusíte. Hlavními postavami jihokorejského thrilleru jsou, jak už jsem předeslal výše, pastor, manžel a otec malého chlapce Min Čan. Jde o ambiciózního, leč zprvu skromného muže hluboké víry, který se snaží sehnat do své církve co možná nejvíce oveček. Jednoho dne vejde do dveří Min Čanova kostela zdánlivě docela obyčejný chlápek jménem Jang Re. V první chvíli se ho Min Čan snaží rekrutovat jako ztracenou duši a nového člena stáda, později ale zjistí, že se jedná o bývalého trestance se sledovacím zařízením na noze. Nejprve se dotyčný pere z předsudky a nechá si dotyčného proklouznout mezi prsty. Když se ale Min Čanovi ztratí syn, Bůh mu dává znamení, že Jang Re unesl jeho syna.

Spoiler: Jon Hui kvér v ruce moc dlouho neudrží..

Špatný nápad

Min Čan tedy bere spravedlnost do vlastních rukou. Problém je ale v tom, že se mu to celé trochu vymkne s rukou a není zrovna žádný ranař. Najednou má pastor v patách detektivku Jon Hui, která sebou tahá až příliš hmotné trauma. Jang Re totiž v minulosti ublížil její sestře. Pořád se ale koukáme na film, takže nikomu nepřipadá jako špatný nápad přizvat detektivku k vyšetřování Jang Rea i mladé dívky, kterou Jon Hui v prvních minutách filmu potkala v sámošce. Je jasné, že to celé nemůže dopadnout pro některého z protagonistů dobře. A ke konci už vám to bude, bohužel, tak trochu u zadku.

Korejský fenomén

Korejská tvorba se stala celosvětovým fenoménem zhruba od uvedení první řady seriálu Hra na oliheň (2021). Dle nedávno zveřejněných dat firmy Netflix osmdesát procent uživatelů platformy sleduje korejský obsah a tato čísla exponenciálně rostou. Schválně si zkuste na zmiňované platformě hodit do vyhledávače klíčové slovo K-drama. Vypadnou na vás vyšší desítky pořadů a filmů. Pod hlavičkou Netflixu se tu točí prostě všechno. Od romanťáren, přes reality show, až po sci-fi.

Min Čanovi se ztratí syn. A pak udělá spoustu špatných rozhodnutí.

Pro snímky i seriály z Jižní Koreje je navíc typické střídání žánrů v rámci jediného projektu. V jejich produkci téměř nikdy nevznikne „jen“ ambiciózní drama, komedie či thriller. Skoro vždy jde o kompilát několika, někdy i nesourodých, žánrů a subžánrů. Chvíli se smějete, chvíli bulíte nebo přivíráte zrak u nechutné, případně krvavé scény. Kdo má navíc korejskou tvorbu pořádně nakoukanou, dobře ví, že místní tvůrci nezřídka svádějí boj i s tempem vyprávění. A právě lehčí prostříhání a s ním související zrychlení by celkovému výsledku dost pomohlo.

Neusínejte prosím

Nejnovější netflixovský kousek z dalekého východu má ale i své nesporné plusy. Jinak by o něm ani nemělo smysl psát. Fanatický pastor a jeho kolegové nám částečně ukazují pánbíčkářský svět, ve kterém to ovšem funguje trochu jinak, než jsme zvyklí z tuzemských vesnic. Také se jako poměrně zajímavá postava vyprofiluje postava detektivky, která jakoby nic zprvu zcela vědomě ignoruje důkazy, které jí tvůrci neustále cpou před obličej.

Její duchařská linka pak na konci i mírně dojme, a vy si budete říkat: Ale co, bylo to průměrné, ale vlastně proč ne. A zapomenete na utahanou první část, kdy jste se ještě nemuseli rozhodovat, kdo je tady vlastně ten největší padouch.