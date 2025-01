Temný rytíř pro nejmenší? Animovaný seriál Batwheels čeká na Maxu i Netflixu

Vozítka, ve kterých jezdí Batman, Robin a Batgirl, ožila a vyráží bojovat s gothamskými padouchy. Tahle parta rychlých kol se nezastaví před žádným dobrodružstvím. Tak zní oficiální popis děje seriálu Batwheels, v jehož první epizodě, jak synopse napovídá, zázračně ožijí netopýří dopravní prostředky v Gothamu. Učiní tak proto, aby mohly i bez pomoci svých superhrdinských řidičů bojovat proti mluvícímu zmrzlinářskému autu záporáka Mr. Freeze, proti Hádankářově helikoptéře, Tučňákově Kachně, motorce Harley Quinn i proti chichotající se Jokerově dodávce. Pro některé tatínky může tenhle DC večerníček posloužit jako (doslova) téměř nenásilný úvod jejich ratolestí do světa netopýřího muže.

Seriál Batwheels, který se má brzy dočkat již své třetí řady, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Ve stínu netopýra

Když jde o rubriku Strážce streamu, vždy existuje dlouhý seznam kandidátů, o kterých mám ten či onen týden chuť i čas psát. Skoro vždycky musím selektovat a vyhrává obvykle ten počin, který diváky ideálně nejlépe pobaví, nebo alespoň překvapí. Batwheels tento týden vyšachovaly například předvídatelnou netflixovskou komedii Návrat do akce či vynikající sci-fi horor Vetřelec Romulus, který před pár dny dorazil na Disney+. Příběh o tom, kterak feminní Batpočítač mazaným vylepšením oživí všechna auta v Batmanově jeskyni, aby následkem toho přišly na svět nejen hrdinná auta Batwheels, ale i flotila vozítek záporáků - Legie vřavy, možná na ploše dvou řad pokulhává za zmiňovanými Auty (2006).

Oživlý Batmobile Bam je hlavním hrdinou svérázného seriálu.

Srovnání s Vetřelec Romulus či zmiňovanou celovečerní Netflixovkou rovněž není úplně na místě. Přesto má tahle batmanská podívaná pro nejmenší své osobité kouzlo. A to i přesto, že tu Batman obvykle hraje druhé housle a otěže děje často poměrně nešikovně drží v rukou oživlý Batmobile Bam a jeho tým. Ten tvoří vozítko Batmanova mladého pobočníka Robina - Červenka, motorka netopýří hrdinky Batgirl - Bibi, Batmanův tahač (monster truck) Buff a tak trochu oboupohlavní Batletadlo jménem Wing.

Toy Story či Auta

Klíčovým elementem seriálu je krom epizodních a především poměrně neškodných zločinů výše zmiňovaných záporáků a jejich vozů fakt, že s inteligentními auty nemohou lidští hrdinové komunikovat. Správně jsem se tedy na některých zájmových zahraničních portálech dočetl, že Batwheels tím pádem tak trochu připomínají nejen Auta, ale také další slavnou Pixarovku - tedy Toy Story: Příběh hraček.

O obchodních důvodech, proč někdo vymyslí seriál plná roztodivných mluvících autíček, díky kterým se snadno a rychle prodává nejrůznější merch, není třeba dlouho debatovat.

Auta coby neživé objekty ožívají jen tehdy, když se lidé nekoukají. A pokud někde konají nějaké dobro, přisuzuje to Batman a další postavy tomu, že jsou buďto šikovně naprogramována, nebo má v té či oné akci prsty netopýří umělá inteligence, respektive Batpočítač, který vše řídí na dálku. A pokud se ptáte, proč jsou sakra mluvící autíčka pro předškolní děti spojena s Batmanem, když je to beztak malým předškolákům dost jedno, odpověď je prostá. Důvody jsou celkem dva. Peníze a nostalgie.

Batman na prodej

O obchodních důvodech, proč někdo vymyslí seriál plná roztodivných mluvících autíček, díky kterým se snadno a rychle prodává nejrůznější merch, není třeba dlouho debatovat. Studio Warner Bros. ovšem navíc spoléhá na to, že rodiče budou fandové Batmana a při výběru zábavy pro ratolest prostě sáhnou po tom, co sami znají. Nebo, pokud tahle strategie selže, naopak budou děti vyžadovat na koukání to, co zahlédli u maminky či u tatínka buďto jako komiks či složitější dospělácké verzi jako film či seriál.

Porsche 911, inspirované postavou Sally Carrera z kresleného filmu „Auta“ od studia Pixar, vzniklo u příležitosti jejích 20. narozenin.

U mě se sešly oba tyto důvody, takže můžu před všemi těmi obchodními fachmany pouze smeknout. Z rodičů i z dětí díky Batwheels vyrábějí budoucí zákazníky. Ze mě tedy určitě. Kvůli tomu, že jsem si v rámci přípravy na tento článek googloval mraky zajímavostí o tomto seriálu, mi teď moje všudypřítomné internetové cookies začaly nabízet hračky a oblečky všeho druhu. A ta tmavěmodrá mikina Batwheels s charakteristickými batmanovskými ostny na rukávech vypadá hooooooodně dobře.

Jediné, co mi u Batwheels zejména v průběhu pozdějších epizod první i druhé série výrazně chybí, je alespoň základní logika. Jak jsem již napsal v úvodu tohoto textu, děj seriálu stojí a padá na tom, že řízením osudu „ožila“ nejprve Batmanova vozítka, a následkem toho i ta záporácká. Proč tedy na scénu později přicházejí mluvící Nightwingova hrdinská motorka, huhňající zdánlivý záporák monster truck Solomon Grundy a podobné figury, to mi hlava nebere. Nikomu z nich přece Batmanova technologie vdechnout život nemohla. Nebo se v tom moc šťourám?