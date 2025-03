Zákazníci si sice chválí výhodné nákupy, ale čeští podnikatelé bijí na poplach. Čínské platformy podle nich totiž využívají mezer v evropské legislativě, vyhýbají se placení daní a likvidují tím lokální konkurenci. Někteří odborníci varují, že pokud se situace urychleně nezmění, brzy se český on-line trh ocitne v rukou několika nadnárodních gigantů, kteří si budou moci diktovat podmínky.

„Dokážou nabízet ceny, které jsou pod úrovní našich nákladů. Využívají toho, že zboží do 150 eur nepodléhá clu a DPH, vyhýbají se recyklačním poplatkům a v mnoha případech ani neplatí daně. Nemluvě o tom, že řada produktů na těchto tržištích nesplňuje evropské normy, což znamená, že jsou nejen nefér konkurencí, ale mohou být i zdravotně nebezpečné,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel e-shopu Trenýrkárna.cz.

Jak giganti ovládají trh?

Trendyol, turecká platforma podporovaná čínskou skupinou Alibaba, se v roce 2023 rozšířila do východní Evropy a plánuje dosáhnout dvou milionů aktivních zákazníků v regionu včetně Česka, které se podle obchodního modelu do této části kontinentu řadí. Její strategie spočívá v masivních investicích do logistiky, digitálních plateb a rozsáhlých marketingových kampaní.

Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors (26. července 2023)

„Pokud se tyto plány podaří uskutečnit, Trendyol se stane jedním z nejsilnějších hráčů na trhu,“ říká Honza Vašík, výkonný ředitel kreativní agentury Fairy Tailors. Temu volí podle generálního ředitele Fairy Tailors Ondřeje Tylečka jinou cestu – sází na agresivní cenovou politiku a sociální sítě. Od svého vstupu na trh v roce 2022 se platforma stala jednou z nejrychleji rostoucích e-commerce společností na světě a její hodnota přesáhla 37 miliard dolarů. „Takzvaná haul videa s rozbalováním nákupů z Temu jsou fenoménem na TikToku. Levné nekvalitní zboží, které napodobuje drahé tradiční značky, je pro mnoho mladých lidí jedinou cestou ke splnění konzumního snu,“ říká pro deník Metro Tyleček.

Masivní podpora vlády

Čínské platformy mají několik klíčových výhod, které jim umožňují prodávat zboží levněji než lokální obchodníci. Jde například o nízké výrobní náklady. E-shopy jako Temu a Shein nakupují přímo z továren v Číně, eliminují zprostředkovatele a minimalizují náklady. Dále se vyhýbají již zmiňovaným clům a DPH. Zásilky pod 50 eur nejsou zatíženy těmito daněmi, což čínským platformám poskytuje obrovskou výhodu oproti evropským firmám, které tyto poplatky platit musí. Roli zde hraje i masivní státní podpora. Čínská vláda dotuje export a investuje miliardy do rozvoje těchto platforem, čímž jim umožňuje držet ceny nízko a eliminovat konkurenci. Výše zmíněná fakta potvrzuje i Česká obchodní inspekce (ČOI), která se těmto tržištím nejednou podívala na zoubek. O tom ale později.

Kde je hranice fair play?

Čínské e-shopy kritiku zpravidla odmítají a tvrdí, že jejich obchodní model je inovativní a férový. Deník Metro oslovil společnost Temu, aby se k situaci vyjádřila. „Společnost Temu bere bezpečnost produktů velmi vážně a přísně kontroluje nabídky na naší platformě. Máme zaveden komplexní systém kontroly kvality k prevenci, odhalování a odstraňování nevyhovujících produktů a neustále jej zdokonalujeme a posilujeme, abychom chránili zájmy spotřebitelů,“ uvedla firma.

Ruslan Skopal a Adam Rožánek, spolumajitelé Trenýrkárna.cz a Styx

Ta navíc argumentuje tím, že lokální ekonomiku podporuje. „Nedávno jsme začali s náborem prodejců, aby se připojili k platformě, a zavádíme svůj model místního plnění v Česku. Tato iniciativa je součástí širšího úsilí společnosti Temu snížit dodací lhůty a rozšířit výběr zboží a zároveň podporovat tuzemskou ekonomiku,“ uvedla společnost. Na výzvu deníku Metro se k situaci vyjádřila i společnost Trendyol, která se některými postoji shoduje s Temu.

Například odmítá tvrzení ohledně nedodržování zákonů. „Naše zkušenosti s poskytováním služeb zákazníkům v Česku za poslední rok jsou jen pozitivní a v nadcházejících měsících se těšíme na rozšíření našeho lokálně relevantního sortimentu o české prodejce, kteří budou rovněž těžit z růstu, který naše platforma poskytuje,“ tvrdí zástupci společnosti.

Co na to české úřady?

Zatímco Temu a Trendyol obhajují svou dosavadní činnost, české úřady situaci bedlivě sledují. Již zmíněná ČOI loni provedla několik šetření zaměřených právě na Temu. Její mluvčí František Kotrba pro deník Metro vysvětluje, že se inspekce zaměřila především na dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů. „ČOI na základě podání stížností spotřebitelů realizovala loni desítku kontrol společnosti Whaleco Technology Limited, poskytovatele on-line tržiště Temu. Kontroly byly velmi komplexní, týkaly se též bezpečnosti výrobků a technických požadavků na výrobky,“ vysvětluje pro deník Metro Kotrba.

Zahajované kontroly se zaměřily také na dodržování občanského zákoníku a technických požadavků na výrobky. Podle Kotrby bylo identifikováno několik problémových oblastí. „Jedná se například o uvádění nesprávných informací o slevách, chybějící či zavádějící informace o právech spotřebitele na odstoupení od smlouvy, zveřejňování falešných recenzí či uvádění kontaktních údajů poskytovatele způsobem, pro který je pro spotřebitele nesnadné tyto údaje na stránkách nalézt,“ dodává Kotrba.

I když primární dohled nad e-shopy má v tuzemsku na starost ČOI, může se do věci vložit i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten se může zapojit v případě, že jde třeba o nekalé obchodní praktiky související s on-line reklamou nebo telekomunikačními službami. ČTÚ také dohlíží na digitální trh v rámci evropských pravidel týkajících se velkých prodejních on-line platforem, například Digital Services Act (DSA). Vedoucí sekretariátu předsedy Rady ČTÚ Barbora Havelková pro deník Metro připustila, že v současnosti nejsou schopni Temu a jim podobné čínské e-shopy přímo regulovat, protože spadají pod evropskou legislativu.

„Temu je on-line tržiště a podléhá nařízení DSA. Nicméně je velkou on-line platformou, a tudíž nad ním z hlediska DSA vykonává dozor přímo Evropská komise. Ta pak postupuje ve spolupráci s koordinátorem země, kde je platforma usazena, což je v tomto případě Irsko. V případě Temu tedy ČTÚ dozor nevykonává, nicméně podněty od české veřejnosti přijímáme a případně předáváme Evropské komisi,“ popisuje pro Metro Havelková.

Úřad podle ní očekává, že by změny mohl přinést nový zákon o digitální ekonomice. „ČTÚ bude zmocněn ke kontrole a vymáhání pravidel podle nařízení DSA až s účinností nového zákona. Povinnosti podle tohoto nařízení jsou ale už teď pro on-line tržiště závazná,“ zdůrazňuje Havelková.

Změní pravidla Evropa?

Evropská unie i české úřady zvažují přísnější pravidla, která by měla omezit zneužívání daňových výjimek a posílit ochranu spotřebitelů. Mezi další diskutovaná opatření patří například zavedení DPH i pro zásilky pod 150 eur, přísnější kontrola kvality výrobků nebo regulace dominance čínských platforem v on-line reklamě. Spotřebitelé si nyní pochvalují nízké ceny a široký výběr, ale dlouhodobě to může znamenat zánik konkurence, zdražení a snížení kvality služeb. „Zmizí-li z trhu konkurence, budou si čínské platformy diktovat podmínky a ceny,“ varuje závěrem Skopal.