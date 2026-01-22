Tenisová kometa Nikola Bartůňková! Teenagerka senzačně vyřadila ve 2. kole šampionku Bencic

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   14:38
Teprve devatenáctiletá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala o jednu z největších senzací letošního Australian Open. Vyřadila totiž desátou nasazenou hráčku.
Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open. | foto: AP

O jedno z největších překvapení letošního Australian Open se postarala teprve devatenáctiletá Nikola Bartůňková. Česká tenistka, která se nachází na 126. místě světového žebříčku, porazila desátou nasazenou Švýcarku Belindu Bencicovou po setech 6:3, 0:6 a 6:4.

Bartůňková vstoupila do zápasu sebevědomě a bez přehnaného respektu. Hned od začátku tlačila skvělými returny na servis Švýcarky a po dvou brejcích a 48 minutách ovládla první sadu 6:3.

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Ve druhé sadě však zlatá medailistka z letních olympijských her v Tokiu 2020 zatopila pod kotlem a za půl hodiny ovládla set poměrem 6:0. Češka se v jeho průběhu dostala pouze jednou na shodu, jinak každý gam na podání i příjmu přesvědčivě uhrála Bencicová.

Třetí a zároveň rozhodující set byl o poznání vyrovnanější a přinesl opravdu světové výměny. Bartůňková ho začala lépe, když hned v prvním gamu brejkla Švýcarku a následně udržela servis. Bencicová však poté uhrála tři gamy v řadě a v šestém gamu při podání mladé Češky disponovala dokonce dvěma brejkboly. Ty se jí ale nepodařilo využít a o devět let mladší Bartůňková dorovnala na 3:3. Češka začala být velmi úspěšná v dlouhých výměnách i na returnu, což jí přineslo vedení 5:4. Na podání pak už jednoznačně dominovala a poslední sadu ovládla 6:4.

Při svém debutu v Melbourne je tak už ve 3. kole. V něm se střetne s Elise Mertensovou z Belgie, které patří 21. příčka světového žebříčku.

