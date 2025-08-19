Tenisový svět se učí nové české jméno. Postrach umpirových rozhodčích se jmenuje Dalibor Svrčina

Borec s nevyslovitelným příjmením má na kontě triumf z turnaje v mexickém Cancúnu, kde se minulý týden sešlo hned pět hráčů světové stovky. Dalibor Svrčina, dvaadvacetiletý rodák z Ostravy, prošel pavoukem jako nůž máslem, nadřel se až v nervózním finále, kde v rozhodujícím setu přetlačil Argentince Thiaga Agustina Tiranteho. Finále hrané v úmorných čtyřicítkových vedrech trvalo tři hodiny a dvaadvacet minut, závěrečné skóre znělo 6:4, 5:7, 6:4. Dnes česká tenisová pětka vystoupí na US Open.

Daniel Svrčina se poprvé v kariéře probil do světové stovky. | foto: Profimedia Profimedia.cz

Ne proto, že by byl nervák či nevychovanec, může za to jeho jméno. Umpiroví rozhodčí si u Dalibora Svrčiny lámou jazyky. A dnes tomu nebude jinak. Začínají kvalifikační boje na grandslamový US Open.

Doplnil Menšíka či Macháče

Svrčina si za vítězství připsal 125 bodů do žebříčků ATP, což jej vyneslo ze 117. místa rovnou do elitní stovky, na 98. místo. „Ano, je to můj životní úspěch. O posun do světové stovky toužím od juniorských let,“ pochválil si Svrčina, jenž v elitní tenisové společnosti doplnil krajany Jakuba Menšíka (16. v žebříčku ATP), Tomáše Macháče (21.), Jiřího Lehečku (22.) a Víta Kopřivu (87.).

Míří na grandslam

Aktuálně Svrčina zvládl bleskový přesun do New Yorku, kde začínají kvalifikační boje na grandslamový US Open. Česká tenisová pětka narazí v 1. kole na Španěl Daniela Méridu Aguilara.

Mix na US Open

  • Tenistky Karolína Muchová a Kateřina Siniaková si na tenisovém US Open zahrají smíšenou čtyřhru, která se uskuteční v novém formátu. Soutěž startuje dnes.
  • Siniaková utvoří nově dvojici s lídrem mužského singlového žebříčku Italem Jannikem Sinnerem, Muchová nastoupí po boku světové patnáctky Rusa Andreje Rubljova.
  • Ve smíšené čtyřhře, která se koná v novém formátu a netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, figuruje 16 týmů. Hrát se budou zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, se bude hrát jen finále. Ve hře je rovný milion dolarů.

