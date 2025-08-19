Ne proto, že by byl nervák či nevychovanec, může za to jeho jméno. Umpiroví rozhodčí si u Dalibora Svrčiny lámou jazyky. A dnes tomu nebude jinak. Začínají kvalifikační boje na grandslamový US Open.
Doplnil Menšíka či Macháče
Svrčina si za vítězství připsal 125 bodů do žebříčků ATP, což jej vyneslo ze 117. místa rovnou do elitní stovky, na 98. místo. „Ano, je to můj životní úspěch. O posun do světové stovky toužím od juniorských let,“ pochválil si Svrčina, jenž v elitní tenisové společnosti doplnil krajany Jakuba Menšíka (16. v žebříčku ATP), Tomáše Macháče (21.), Jiřího Lehečku (22.) a Víta Kopřivu (87.).
Míří na grandslam
Aktuálně Svrčina zvládl bleskový přesun do New Yorku, kde začínají kvalifikační boje na grandslamový US Open. Česká tenisová pětka narazí v 1. kole na Španěl Daniela Méridu Aguilara.
Mix na US Open