Teplárenství čeká zásadní proměna. ČEZ investuje přes 20 miliard korun

  17:00
Elektrárny a teplárny se zmenšují. Zatímco „smrskflace“ v regálech zákazníky rozčiluje, zmenšování technologií v energetice vnímá veřejnost pozitivně. Týká se to i elektrárenských areálů v Prunéřově a Tušimicích, které ČEZ postupně proměňuje v moderní teplárenské lokality. Uhlí tu vystřídá kombinace biomasy a zemního plynu.
Energetické provozy se v 21. století výrazně zmenšují a přizpůsobují i ekologickým požadavkům doby. Přechod od uhlí k zemnímu plynu je v Prunéřově jednou z cest. | foto: Metro.cz

Investice ČEZ do teplárenství v kraji přesáhnou 20 miliard korun, z toho v Prunéřově jde o investici za více než šest miliard. Tyto investice pomohou změnit výrobu a rozvody tepla, aby mohl být zachován spolehlivý a léty vyzkoušený systém centrálního zásobování teplem. V první fázi prochází velkou proměnou elektrárny Prunéřov a Tušimice dodávající teplo do Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří nebo Jirkova.

Nové vybavení energetických provozů výrazně zmenšuje i pohledové profily, které se zmenšují i o desítky metrů a zabírají stále menší plochy. Ve slovníku energetických společností přibývají termíny týkající se moderního vybavení, zařízení i paliv. „Změny byly vyvolány nejen přechodem k čistším energiím, ale také snížením závislosti na Rusku,“ zdůrazňuje Jan Kalina, člen představenstva společnosti ČEZ, ředitel obnovitelné a klasické energetiky.

Větší výkon, menší objekty

„To je zcela evidentní,“ vysvětluje Libor Štěpán, generální ředitel ČEZ Teplárenská. I pod něho spadají změny, jež se týkají elektráren v Tušimicích i energetického areálu v Prunéřově, který jsme navštívili. Tady dominují tři velké chladicí věže Elektrárny Prunéřov, ty samozřejmě nezmizí. Ale teplo, jež prunéřovská elektrárna dodává do regionu, se schová do výrazně menších prostor. Jedná se v případě obou tepláren o vytápění asi padesáti tisíc domácností několika měst v kraji.

V Prunéřově je v provozu zatím první z tepelných kotlů, který už nyní zásobuje teplem, spolu s Tušimicemi, celá čtyři severočeská města – Klášterec nad Ohří, Chomutov, Kadaň, Jirkov a částečně také Ústí nad Labem, kde proudí teplo do pěti kotelen.

Jádrem nového plynového vytápění regionu z Prunéřova je první z paroplynových kotelen.

Přitom je zdejší technologie vměstnaná do objektu, který svou velikostí připomíná spíše bývalou lokální výměníkovou stanici kdekoli na větším panelovém sídlišti. Veškerou energii sem přivádí už jen potrubí se zemním plynem, ven směřuje izolované teplovodní potrubí, jež se pak rozděluje do uvedených měst.

„K nové prunéřovské teplárně připojíme v budoucnu také Kadaň, se kterou jsme uzavřeli dlouhodobou smlouvu o dodávkách tepla na dalších patnáct let. Moderní teplárenství chceme navíc doplnit o chytrá energetická řešení a jako největší dodavatel moderních energetických služeb jsme jim připraveni nabídnout projekty energetických úspor a snižování energetické náročnosti,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Centrální teplo se v kraji osvědčilo

Politika teplárenství v kraji není v případě ČEZ založena na množství jednotlivých a menších výtopen, ale na centrálních dodávkách tepla pro velká sídla v regionu. To se v uplynulých desetiletích osvědčilo.

„Města, která odtud zásobujeme, patří k dlouholetým zákazníkům společnosti a teď jsme podepsali smlouvy na dalších patnáct let,“ říká Libor Štěpán. Dlouhodobé smlouvy jsou nutné především proto, že investice do nových technologií jsou vysoké a jejich návratnost tomu odpovídá.

Elektrárna Prunéřov leží na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří.

„Žijeme však v konkurenčním prostředí, musíme zákazníkům nabídnout takovou cenu, která je dlouhodobě konkurenceschopná s jinými dodavateli. Naší výhodou je diverzifikace zdrojů tepla i energie, kterou představují paroplynové elektrárny, teplárny, ale i fotovoltaika, kogenerační jednotky, do budoucna i malé modulární reaktory,“ upozorňuje generální ředitel ČEZ Teplárenská. Diverzifikace zdrojů tak zajišťuje nejen konkurenceschopnost, ale současně možnost, aby jeden zdroj v případě výpadku zastoupil ten druhý.

K nové paroplynové kotelně by měly do budoucna na pozemku prunéřovské elektrárny přibýt další podobné zdroje, obdobná modernizace už probíhá a výrazně se rozšíří i v Tušimicích, další elektrárně spadající pod ČEZ. To, co je pro obě místa stejné, je postupný přechod od uhlí k vícezdrojovým energiím. A především odchod od uhlí jako paliva pro elektrárny i teplárny.

Uhlí bylo dobré a rychlé, ale je na konci cesty

„Vybavuji si začátek svého působení v politice kolem roku 2003,“ prozrazuje starosta severočeské Kadaně, která je zásobovaná teplem z Tušimic. Podle něho uhelná energetika tehdy ani v představách nehleděla na konec tunelu své existence. „Přitom je to relativně nedávno, energetické odvětví prošlo velkou změnou,“ připomíná kadaňský starosta. Obdobně hodnotí čistší, ale bezpečnější energie a teplo představitelé ostatních regionů.

