Dosavadní slunečné počasí souviselo s rozsáhlou tlakovou výší nad Evropou, která se nyní postupně přesouvá dále k východu. Do střední Evropy se zároveň začne od Atlantiku rozšiřovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, která přinese více vlhkosti a proměnlivější charakter počasí.
Až 17 stupňů Celsia
Rána mohou být v následujících dnech ještě místy polojasná a ojediněle se mohou tvořit mlhy. Během dne ale bude v nestabilním vzduchu přibývat kupovitá oblačnost a zejména v odpoledních hodinách se především v Čechách objeví přeháňky. Ve středu se místy mohou přidat i slabší bouřky.
Teploty přesto zůstanou poměrně vysoké. Díky převládajícímu jižnímu proudění se mohou dostat až na 17 °C. Do vyšších vrstev atmosféry se zároveň dostanou částice saharského prachu z písečných bouří nad severní Afrikou. Ty mohou způsobit bělavý zákal na obloze a horší dohlednost. Na druhou stranu mohou přinést i výrazněji zbarvené východy a západy slunce.
Začátek týdne bude oblačný
V pondělí bude převládat oblačno až zataženo se střední a vysokou oblačností, přes kterou může místy prosvítat slunce. Na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno. Ranní teploty klesnou na 5 až 1 °C, odpoledne vystoupají na 11 až 15 °C. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na Českomoravské vrchovině místy až čerstvý s nárazy kolem 15 m/s.
V úterý meteorologové očekávají oblačno, přechodně i polojasno. Přeháňky se mohou objevit zejména v pásu od jižních přes střední až po východní Čechy a na Vysočině, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Ranní teploty klesnou ke 3 °C, přes den se dostanou na 11 až 15 °C. Vítr bude mírný z jižních směrů a večer zeslábne.
Ve středu místy i bouřky
Středeční ráno může být ještě polojasné, během dne ale oblačnosti přibude a v Čechách se odpoledne objeví místy přeháňky nebo slabší bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 0 °C, odpolední maxima dosáhnou 13 až 17 °C. Foukat bude slabý jižní vítr.
Ve čtvrtek bude převládat oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout bouřky, zatímco v Čechách by se oblačnost měla postupně protrhávat až na polojasno. Ranní minima klesnou na 5 až 2 °C, odpoledne se teploty dostanou na 10 až 14 °C. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
Výhled na víkend není jednoznačný
V pátek bude většinou skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou na jihovýchodě území ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, odpolední maxima vystoupají na 12 až 16 °C. Vítr bude mírný z jižních směrů.
Výhled na víkend zatím není zcela jednoznačný. Podle některých numerických modelů by sobota mohla být ještě oblačná až polojasná s teplotami kolem 15 °C. V neděli by ale od severozápadu mohla přes území přejít výraznější studená fronta doprovázená deštěm. Za ní by se mohlo ochladit přibližně o pět až deset stupňů. Přesnější vývoj počasí pro víkend budou meteorologové upřesňovat v dalších dnech.