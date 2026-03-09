Teplé jarní počasí tento týden v Česku vydrží. Víkend ale může přinést déšť i ochlazení

Nadprůměrně teplé jarní počasí bude v Česku pokračovat i v dalších dnech. Odpolední teploty se mohou dostat až k hranici 15 °C, postupně však přibude oblačnosti a místy se objeví přeháňky. V průběhu týdne se mohou v Čechách vyskytnout také slabší bouřky. Ke konci týdne by se mělo částečně vyjasnit, o víkendu se ale pravděpodobně začne ochlazovat.

Výhled z kolonie Baba v Praze 6 nabízí jak jižní slunce, tak neobvyklý záběr na Vltavu. | foto: MAPY.CZ

Dosavadní slunečné počasí souviselo s rozsáhlou tlakovou výší nad Evropou, která se nyní postupně přesouvá dále k východu. Do střední Evropy se zároveň začne od Atlantiku rozšiřovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, která přinese více vlhkosti a proměnlivější charakter počasí.

Až 17 stupňů Celsia

Rána mohou být v následujících dnech ještě místy polojasná a ojediněle se mohou tvořit mlhy. Během dne ale bude v nestabilním vzduchu přibývat kupovitá oblačnost a zejména v odpoledních hodinách se především v Čechách objeví přeháňky. Ve středu se místy mohou přidat i slabší bouřky.

Do Česka začne ze západní Evropy zasahovat oblast nižšího tlaku vzduchu, která přinese více oblačnosti a místy také srážky.

Teploty přesto zůstanou poměrně vysoké. Díky převládajícímu jižnímu proudění se mohou dostat až na 17 °C. Do vyšších vrstev atmosféry se zároveň dostanou částice saharského prachu z písečných bouří nad severní Afrikou. Ty mohou způsobit bělavý zákal na obloze a horší dohlednost. Na druhou stranu mohou přinést i výrazněji zbarvené východy a západy slunce.

Začátek týdne bude oblačný

V pondělí bude převládat oblačno až zataženo se střední a vysokou oblačností, přes kterou může místy prosvítat slunce. Na Moravě a ve Slezsku bude spíše polojasno. Ranní teploty klesnou na 5 až 1 °C, odpoledne vystoupají na 11 až 15 °C. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr, na Českomoravské vrchovině místy až čerstvý s nárazy kolem 15 m/s.

Napíchněte si břízu, teď je pravý čas. Jarní míza pomůže s detoxem organismu i jarní únavou

V úterý meteorologové očekávají oblačno, přechodně i polojasno. Přeháňky se mohou objevit zejména v pásu od jižních přes střední až po východní Čechy a na Vysočině, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Ranní teploty klesnou ke 3 °C, přes den se dostanou na 11 až 15 °C. Vítr bude mírný z jižních směrů a večer zeslábne.

Ve středu místy i bouřky

Středeční ráno může být ještě polojasné, během dne ale oblačnosti přibude a v Čechách se odpoledne objeví místy přeháňky nebo slabší bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 0 °C, odpolední maxima dosáhnou 13 až 17 °C. Foukat bude slabý jižní vítr.

Inverze pod Ještědem

Ve čtvrtek bude převládat oblačno až zataženo, místy se objeví déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout bouřky, zatímco v Čechách by se oblačnost měla postupně protrhávat až na polojasno. Ranní minima klesnou na 5 až 2 °C, odpoledne se teploty dostanou na 10 až 14 °C. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.

Výhled na víkend není jednoznačný

V pátek bude většinou skoro jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou na jihovýchodě území ojediněle objevit přeháňky. Noční teploty klesnou na 5 až 1 °C, odpolední maxima vystoupají na 12 až 16 °C. Vítr bude mírný z jižních směrů.

Jarní rovnodennost 2026: Kdy začíná jaro a proč to není vždy 21. března?

Výhled na víkend zatím není zcela jednoznačný. Podle některých numerických modelů by sobota mohla být ještě oblačná až polojasná s teplotami kolem 15 °C. V neděli by ale od severozápadu mohla přes území přejít výraznější studená fronta doprovázená deštěm. Za ní by se mohlo ochladit přibližně o pět až deset stupňů. Přesnější vývoj počasí pro víkend budou meteorologové upřesňovat v dalších dnech.

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...


Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:42,  aktualizováno  9:06

Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Vizualizace podoby modernizovaného kina Kosmos v Třinci (6. března 2026)

Modernizace třineckého kina Kosmos se blíží k závěru. Vyjde zhruba o čtvrtinu dráž, než se původně předpokládalo, a hotová bude později, než město plánovalo.

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:52

Vědci zkoumají léčbu deprese pomocí psychedelik u lidí s roztroušenou sklerózou

ilustrační snímek

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumají možnosti léčby deprese pomocí psychedelik u pacientů s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto diagnózou...

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

9. března 2026

V Litoměřicích hloubí sto vrtů. Unikátní vytápění geotermálním teplem se blíží

Hloubení vrtů v okolí kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích (únor 2026)

Po déle než dvou desítkách let příprav bude v roce 2028 konečně možné v Litoměřicích připojit dálkové vytápění na geotermální energii. V prvních letech by teplo z mělkých vrtů mělo pokrýt 10 až 15...

9. března 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Přednáška v Teplicích seznámí se sýčkem

Sýček obecný. V současné době se podle odborníků nachází v celé České republice...

Zájemci se mohou 11. března vydat na teplický magistrát, kde proběhne přednáška o sýčkovi obecném – jednom z nejrychleji ubývajících druhů ptáků v naší krajině.

9. března 2026  6:59

