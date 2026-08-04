Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) aktualizoval výstrahu před extrémně vysokými teplotami a nově přidal také varování před velmi silnými bouřkami, které mohou v úterý 4. srpna zasáhnout velkou část České republiky. V platnosti nadále zůstává také výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů.
Bouřky dorazí odpoledne, hrozí silný vítr i kroupy
První velmi silné bouřky se podle meteorologů začnou vytvářet během úterního odpoledne v jihozápadních Čechách, především v oblasti Šumavy. Postupně se budou přesouvat směrem k severovýchodu a další bouřky budou vznikat v širokém pásu přes střední až severní Čechy.
Bouřky mohou doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 100 km/h, kroupy o velikosti přes dva centimetry a krátkodobé přívalové srážky. Silné poryvy větru se mohou objevit i mimo samotná bouřková jádra.
„Zítra (5. srpna) se oblast s tvorbou bouří rozšíří, jejich očekávaný výskyt a nebezpečné jevy budeme upřesňovat,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
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Na Moravě a Slezsku téměř 40 stupňů
V úterý se maximální teploty vyšplhají na 34 až 39 °C, ve středu se v Čechách očekává 32 až 37 °C, na Moravě a ve Slezsku opět 35 až 39 °C. Ochlazení začne od západu až v dalších dnech.
Meteorologové upozorňují, že takto vysoké teploty mohou způsobovat komplikace. „A to komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V kombinaci se slunečním zářením a postupně se zvyšující vlhkostí vzduchu (pocit dusna) očekáváme také zvýšenou tepelnou zátěž lidského organismu,“ upozornil dále ČHMÚ.
Největší zátěž čeká Polabí a jižní Moravu
V úterý bude na většině území panovat velmi vysoká tepelná zátěž, v Polabí, části středních a severních Čech a na jižní Moravě dokonce extrémní.
Podobná situace se očekává také ve středu. Ve čtvrtek by se měla situace na západě Čech zlepšit, na jihu Moravy ale zůstane extrémní zátěž teplem. Ve východní polovině republiky a v Polabí bude přetrvávat velmi vysoké zatížení organismu.
Situaci navíc zhorší tropické noci. Na velké části území totiž teploty neklesnou ani během noci pod 20 °C, což výrazně omezuje možnost regenerace organismu.
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Přetrvává vysoké riziko požárů
Kvůli dlouhodobě horkému a suchému počasí zůstává na většině území České republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jižní Moravě meteorologové nadále evidují velmi vysoké riziko.
Lidé by proto měli omezit rozdělávání ohňů v přírodě, vyvarovat se odhazování nedopalků cigaret a dbát zvýšené opatrnosti při všech činnostech, které by mohly způsobit vznik požáru.