Nejen tuzemským kinům v současnosti vládne novinka hitmakera Christophera Nolana Odyssea. A také komiksovka Spider-Man: Zbrusu nový den. To ale neznamená, že se aktuální kinonabídka omezuje jen na vysokorozpočtové trháky či sequely zavedených sérií. Naopak. Objevují se i filmy, které nabízejí nové příběhy, neotřelé nápady i silná témata a dokazují, že i během prázdninové sezony mají diváci z čeho vybírat.
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Nejen Odyssea a Spider-Man. Těchto 9 originálních filmů musíte vidět v červenci
Pro ty, kteří chtějí místo dalšího dílu známé série objevit něco překvapivějšího, jsme vybrali několik srpnových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.
Birthday Party, v kinech od čtvrtka
Herecký matador Willem Dafoe se ve filmové novince představuje jako muž, který má dost peněz, sebevědomí i ambicí na to, aby své dceři uspořádal opravdu velkolepou oslavu. Jenže plánovaná společenská událost se začne postupně vymykat kontrole. Místo klasické americké komedie však mají diváci očekávat řízné španělské drama, které se nebojí „vymáchat“ postavy v plejádě nepříjemných situací.
Bojovník, v kinech od čtvrtka
Na Bojovníka, tedy česko-slovenské drama odehrávající se v relativně autentickém prostředí MMA, se řada fanoušků nejen tohoto sportu těší nejméně dva roky. Film už od své premiéry v Karlových Varech stihl vyvolat rozdílné reakce, takže je otázkou, na kterou stranu se po premiéře přikloní diváci. Každopádně jde o titul, který může zaujmout každého, kdo má rád sportovní dramata a příběhy z bojového prostředí. Ve filmu se objeví spousta známých sportovců včetně Karlose „Terminátora“ Vémoly.
Konec Oak Street, v kinech od čtvrtka
Nová dinosauří podívaná, která se neveze na popularitě Jurského parku? Sem s ní! V hlavních rolích snímku Konec Oak Street se objevují Ewan McGregor a Anne Hathaway a režie se ujal David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš z roku 2014 a Záhady Silver Lake z roku 2018.
Chica Checa, v kinech od 20. srpna
Český film Chica Checa má potenciál nabídnout sympatickou a komornější podívanou. Nebude patrně objevovat filmové kolo, ale jako nenáročný příběh s lidským rozměrem by mohl fungovat. Příběh se má točit okolo osamělé venkovské pošťačky Zdeny (Pavla Tomicová). Poslední přání její umírající matky je vidět Helenu Vondráčkovou. Když Zdena povolá domů z Francie svého syna Lukáše (Jan Cina), odhalí se jeho tajný život drag queen.
Osamělý vlk, v kinech od 27. srpna
České filmové léto uzavře příběh skutečného hrdiny z druhé světové války. Osamělý vlk se zaměřuje na stíhače RAF Josefa Františka a kombinuje hrané scény s dokumentárními prvky.
Vzhlížet ke hvězdám, v kinech od 27. srpna
Ridley Scott se tentokrát vydává do postapokalyptického světa, v němž se lidstvo snaží přežít po katastrofě. Film vychází z románu Petera Hellera a v hlavních rolích se představují Jacob Elordi, Margaret Qualley nebo Josh Brolin.
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Vzpoura, v kinech od 27. srpna
Drsňák Jason Statham se tentokrát ocitá na palubě tankeru, kde se schyluje k pořádně nebezpečné situaci. Thriller připomínající Smrtonosnou past natočil Jean-François Richet, který má zkušenosti s tvrdšími žánrovkami. Fanoušci nekompromisní akce by tedy měli/mohli zbystřit.
Terminátor 2 – 35. výročí, v kinech od 27. srpna
Terminátor 2: Den zúčtování je trochu jiný tip než ostatní filmy v našem výběru. Nejde o novinku, ale o návrat do kin jedné z nejzásadnějších akčních sci-fi historie.
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Po Tučňákovi mění pohlaví i Kloboučník. Druhá řada temného seriálu servíruje šíleného Jokera
Pokud jste Cameronův opus nikdy nezažili na velkém plátně, třicáté páté výročí nabízí ideální příležitost to napravit. A pro fanoušky, kteří snímek znají nazpaměť, může být nová kinoverze důvodem dát si klasiku znovu. A tentokrát pořádně.
Na jednu noc