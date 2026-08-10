Terminátoři, Smrtonosná past na tankeru i post-apo. 9 filmů, které musíte vidět v srpnu

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
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Milan Ondrík ve filmu Bojovník

Milan Ondrík ve filmu Bojovník | foto: Bontonfilm

Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026)
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (uprostřed) s názvem Bojovník (6. července...
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (druhý zleva) s názvem Bojovník (6. července...
40 fotografií
Přinášíme přehled srpnových novinek, které mají ambice oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Vedle očekávaných blockbusterů totiž do kin míří také sportovní drama z prostředí MMA, komorní české příběhy, postapokalyptické sci-fi Ridleyho Scotta, akční thriller s Jasonem Stathamem i návrat jedné z největších filmových klasik. Vybrali jsme tituly, které by během letní sezony neměly zapadnout.

Nejen tuzemským kinům v současnosti vládne novinka hitmakera Christophera Nolana Odyssea. A také komiksovka Spider-Man: Zbrusu nový den. To ale neznamená, že se aktuální kinonabídka omezuje jen na vysokorozpočtové trháky či sequely zavedených sérií. Naopak. Objevují se i filmy, které nabízejí nové příběhy, neotřelé nápady i silná témata a dokazují, že i během prázdninové sezony mají diváci z čeho vybírat.

Nejen Odyssea a Spider-Man. Těchto 9 originálních filmů musíte vidět v červenci

Pro ty, kteří chtějí místo dalšího dílu známé série objevit něco překvapivějšího, jsme vybrali několik srpnových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.

Birthday Party, v kinech od čtvrtka

Herecký matador Willem Dafoe se ve filmové novince představuje jako muž, který má dost peněz, sebevědomí i ambicí na to, aby své dceři uspořádal opravdu velkolepou oslavu. Jenže plánovaná společenská událost se začne postupně vymykat kontrole. Místo klasické americké komedie však mají diváci očekávat řízné španělské drama, které se nebojí „vymáchat“ postavy v plejádě nepříjemných situací.

Z herce Milana Ondríka a skutečného bojovníka Davida Kozmy se během natáčení filmu Bojovník stali přátelé.

Bojovník, v kinech od čtvrtka

Na Bojovníka, tedy česko-slovenské drama odehrávající se v relativně autentickém prostředí MMA, se řada fanoušků nejen tohoto sportu těší nejméně dva roky. Film už od své premiéry v Karlových Varech stihl vyvolat rozdílné reakce, takže je otázkou, na kterou stranu se po premiéře přikloní diváci. Každopádně jde o titul, který může zaujmout každého, kdo má rád sportovní dramata a příběhy z bojového prostředí. Ve filmu se objeví spousta známých sportovců včetně Karlose „Terminátora“ Vémoly.

Z filmu Konec Oak Street

Konec Oak Street, v kinech od čtvrtka

Nová dinosauří podívaná, která se neveze na popularitě Jurského parku? Sem s ní! V hlavních rolích snímku Konec Oak Street se objevují Ewan McGregor a Anne Hathaway a režie se ujal David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš z roku 2014 a Záhady Silver Lake z roku 2018.

Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (vlevo) s názvem Bojovník (6. července 2026)
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (uprostřed) s názvem Bojovník (6. července 2026)
Delegace k filmu Tomáše Dianišky (druhý zleva) s názvem Bojovník (6. července 2026)
40 fotografií

Chica Checa, v kinech od 20. srpna

Český film Chica Checa má potenciál nabídnout sympatickou a komornější podívanou. Nebude patrně objevovat filmové kolo, ale jako nenáročný příběh s lidským rozměrem by mohl fungovat. Příběh se má točit okolo osamělé venkovské pošťačky Zdeny (Pavla Tomicová). Poslední přání její umírající matky je vidět Helenu Vondráčkovou. Když Zdena povolá domů z Francie svého syna Lukáše (Jan Cina), odhalí se jeho tajný život drag queen.

Jan Cina ve filmu Chica Checa

Osamělý vlk, v kinech od 27. srpna

České filmové léto uzavře příběh skutečného hrdiny z druhé světové války. Osamělý vlk se zaměřuje na stíhače RAF Josefa Františka a kombinuje hrané scény s dokumentárními prvky.

Vzhlížet ke hvězdám, v kinech od 27. srpna

Ridley Scott se tentokrát vydává do postapokalyptického světa, v němž se lidstvo snaží přežít po katastrofě. Film vychází z románu Petera Hellera a v hlavních rolích se představují Jacob Elordi, Margaret Qualley nebo Josh Brolin.

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Vzpoura, v kinech od 27. srpna

Drsňák Jason Statham se tentokrát ocitá na palubě tankeru, kde se schyluje k pořádně nebezpečné situaci. Thriller připomínající Smrtonosnou past natočil Jean-François Richet, který má zkušenosti s tvrdšími žánrovkami. Fanoušci nekompromisní akce by tedy měli/mohli zbystřit.

Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991)

Terminátor 2 – 35. výročí, v kinech od 27. srpna

Terminátor 2: Den zúčtování je trochu jiný tip než ostatní filmy v našem výběru. Nejde o novinku, ale o návrat do kin jedné z nejzásadnějších akčních sci-fi historie.

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Na jednu noc

  • 20. srpna jde do kin i romantická komedie od Willa Glucka, režiséra filmu S tebou nikdy.
  • Námět filmu zní: jedno rande, jedna noc a otázka, co vše se během ní může stát.

Sydney Sweeney a Glen Powell v romantické komedii S tebou nikdy (2023)

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