Spekulace o možném prodeji Tesca v Česku se objevily už před několika týdny. Britští vlastníci měli dle médií již najmout bankéře z Citigroup a Goldman Sachs, kteří oslovují potenciální kupce.
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Mezi nejčastěji zmiňovanými zájemci je Schwarz Group, která vlastní Lidl a Kaufland, a právě polská Biedronka. Ta v posledních letech rychle expanduje mimo svůj domácí trh. Loni otevřela první prodejny také na Slovensku.
Biedronka míří do menších měst
Případný zájem Biedronky o české Tesco je zatím v rovině spekulací. Řetězec sice zatím v Česku žádné prodejny nemá, ale starší vyjádření odborníku z oboru naznačují, že by při vstupu na tuzemský trh mířil spíše jinam než do velkých nákupních center.
„Předpokládáme, že pokud by se řetězec rozhodl vstoupit i do Česka, tak budou expandovat do menších měst a retailových projektů s menší spádovou oblastí,“ uvedl loni Tomáš Krejcar ze společnosti CZ Retail Advisors, která se zabývá pronájmy.
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To by mohlo znamenat, že Biedronka by při případném vstupu do Česka hledala především menší prodejny v regionech. Převzetí části sítě Tesco by jí ovšem mohlo nabídnout rychlý způsob, jak se na českém trhu výrazněji prosadit.
Biedronka láká zákazníky i na máslo za pár korun
O tom, jak výrazně dokáže Biedronka přilákat zákazníky cenami, se mohli přesvědčit například letos v červenci. Řetězec tehdy nabídl v akci 200gramovou kostku másla za pouhých 1,99 zlotého, tedy zhruba 11 korun.
Na mimořádně nízkou cenu ale zákazníci nedosáhli automaticky. Akce platila pro držitele věrnostní karty Moja Biedronka, kteří si museli koupit tři kostky. Zároveň platil limit maximálně tří kostek na osobu a den.
Akce přitom platila pouze jediný den, v pondělí 6. července, a jen v prodejnách Biedronky v Polsku. Přesto dobře ukazuje cenovou politiku řetězce, který si právě nízkými cenami vybudoval v Polsku mimořádně silnou pozici. Za hranice si pro levný nákup často jezdí i Češi.
Co byste měli vědět o Biedronce?