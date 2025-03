Zahajovací koncert proběhne 17. dubna v Obecním domě, následující koncert ve stylu Hra na oliheň v podání Junga Jaeila bude v Nové spirále na holešovickém Výstavišti 19. dubna. A konečně 22. dubna čekejte koncert ve Velké dvoraně Veletržního paláce v podání slavných skladatelů. Na podrobnosti jsme se zeptali autora summitu Alexandra Smutného.

Composers Summit Prague už počtvrté přivede hollywoodské skladatele a hudební supervizory Netflixu, Amazonu nebo Marvelu. Pomůže to nějak tuzemsku?

Česko je plné hudebních talentů a odjakživa bylo v tomto odvětví inspirací pro celý svět. Myslím, že je tím pádem skvělé, že v současnosti hostí takovou významnou událost a může tím pádem díky těmto propojením český talent dynamicky vyrazit do světa. My s největšími skladatelskými talenty v oboru v Česku pracujeme a pomáháme jim v této cestě. Proto je pro nás Composers Summit Prague tak důležitou platformou, kterou jsme se rozhodli budovat.

Jak složité je dostat do Prahy ikony světové filmové hudby a mění se to nějak s rostoucím počtem ročníků?

Během tří uplynulých ročníků se povedlo něco naprosto úžasného. Z drobné nadšenecké akce se Composers Summit Prague proměnil na prestižní mezinárodní událost, která má skvělé renomé mezi velkými hudebními hvězdami v oboru a dostal se v pozitivním slova smyslu i do šuškandy mezi skladateli, kteří se sem rádi vracejí. Jsme nyní ve spojení s celou řadou hvězd v oboru a všichni pozvání na summit vnímají i díky tomu velmi pozitivně. Vše je postaveno na unikátních osobních vztazích s každou z hvězd a celou komunitou. Určitě je to výjimečné.

V čem je letošní ročník jiný oproti předchozím – co je největší programový tahák?

Rozhodně je letošní ročník opět plný inovací v programu. Mezi hlavní koncertní taháky patří jistě světová premiéra hudby ze Squid Game 1 & 2 19. 4., kterou osobně provede skladatel a korejská hudební hvězda Jung Jaeil. Tento program můžeme realizovat díky speciálnímu povolení od vedení Netflixu, který Composers Summit Prague získal. Dále určitě zahajovací galakoncert v Obecním domě 17. 4., kterého se zúčastní celá řada velkých hollywoodských hudebních hvězd a zahrají se jejich díla a nebo také závěrečný koncert ve Veletržním paláci 22. 4., kde vystoupí největší hvězdy summitu se svou hudbou a zazní například Gladiátor 2 či Frozen, Ant Man a hudba z dalších známých filmů.

Máte vy sám nějaký nejoblíbenější filmový soundtrack a uslyšíme ho?

Rozhodně mám, a to spoustu. Velmi mě baví právě soundtrack ke Squid Game a je pravda, že i to mě vedlo k myšlence na tento koncert. Je to perfektní práce jak od skladatele, tak od dramaturga ve složení a výběru soundtracku, kde nalezneme vše od vokálních motivů dětských písní, popové prvky až po klasickou hudbu, včetně například Antonína Dvořáka. Mám také velmi rád orchestrální soundtracky, těším se proto na Aquamana, Shreka a také na Gladiátora 2.

S kterým skladatelem nebo projektem byste si přál v budoucnu spolupracovat?

Pokud to vezmu z profesního hlediska produkce hudby zde u nás, tak určitě Netflix, HBO, Amazon a Paramount mají nyní řadu zajímavých projektů a často jsou skvělou výzvou. A to jak v seriálech, tak filmech. Pokud to vezmu z pohledu Composers Summit Prague a osobností, tak zcela jistě bychom rádi přivítali Dannyho Elfmana, Thomase Newmana, Johna Powela či Alexandra Desplata. Se všemi a i dalšími jsme již v kontaktu a věřím, že je v budoucnu v hlavním městě uvítáme.

Jaké momenty z dosavadních ročníků summitu vám nejvíc utkvěly v paměti?

Je jich mnoho, ale v první řadě je to všeobecně radost skladatelů, včetně těch největších hvězd, z toho, že se zde v Praze potkají a že společně mohou sdílet zkušenosti a znalosti. Je úžasné, jak toto funguje právě na summitu. Velmi krásné vzpomínky mám na závěrečné koncerty každého ze summitů, protože člověk je vždy vděčný za to, že se vše povedlo. Ale přidám i jednu velmi konkrétní vzpomínku – na druhém ročníku summitu se v našem studiu Soundsgate operativně propůjčil prostor pro práci na hudbě k filmu Pinocchio Guillerma del Tora, jehož hudbu psal Alexandre Desplat a orchestrovali ji v tu dobu na summitu přítomní Conrad Pope s Nan Schwartz, kteří se s ním on-line ve studiu nad touto prací spojili. Vše se úspěšně zvládlo a film posléze dostal Oscara.

Jak se vám daří skloubit post ředitele summitu s působením v kapele Jelen, kde hrajete na trumpetu?

Je to výzva, ale daří se to. Musím říci, že se velmi rád realizuji také jako hudebník a s kapelou Jelen je to moje srdcovka. Máme skvělou partu a koncertování nás moc baví, a proto musím říct, že vlastně si člověk u toho načerpá úplně jinou energii a vzájemně se to v tom doplňuje.