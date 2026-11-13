EV2 jsem nejdřív několik dní proháněl po Praze, potom jsme s ní vyrazili na prodloužený víkend na jižní Moravu. A právě tahle kombinace ukázala, v čem je malé elektrické SUV doma a kde už trochu ztrácí dech.
Ve městě jako ryba ve vodě
Na první pohled je EV2 sympatický městský crossover, který se nesnaží tvářit jako kosmická loď. Za volantem ale překvapí dospělostí. Podvozek je příjemně komfortní, auto se nikde zbytečně neklepe a jízdní projev připomíná spíš větší a dražší SUV. V pražských ulicích je mrštné, tiché a díky rekuperaci se s ním jezdí velmi příjemně.
Testoval jsem verzi se základní baterií o kapacitě 42,2 kWh a výkonem 108 kW, tedy 146 koní. Kia slibuje dojezd až 317 kilometrů. Ve městě jsme se k této hranici bez problémů dostávali, někdy ji dokonce překonávali. Tady EV2 ukazuje svou nejsilnější disciplínu.
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Pak přišel výlet z Prahy do Mikulova. Zhruba 220 kilometrů, většinou po D1. A najednou bylo všechno jinak. Dálniční tempo je pro elektromobil s menší baterií pořádná zkouška. Reálný dojezd se pohyboval kolem 260 kilometrů, a pokud nechcete dorazit do cíle s posledními procenty baterie, nabíjecí zastávce se nevyhnete.
Na druhou stranu, krátká pauza na kávu a protažení nohou se s rodinou stejně hodí. Testovaný kus měl navíc příplatkovou 22kW palubní nabíječku a tepelné čerpadlo. K dispozici je také rychlé DC nabíjení.
Zajímavý je nový infotainment CCnC. Je přehledný, rychlý a hlavně se v něm člověk nemusí půl hodiny proklikávat k tomu, co potřebuje. Líbí se mi také graf spotřeby, který ukazuje, jak se skutečná jízda liší od plánovaného odběru energie. Na dálnici je to někdy docela nepříjemně upřímný pohled.
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Kufr jako černá díra
Největší překvapení ale čekalo vzadu. EV2 zvenčí vypadá jako malé auto, jenže zavazadelník má skoro bezedné ambice. Stačí vyjmout polystyrenovou vložku ze dna a objevíte další pořádnou porci prostoru. Naložili jsme sem velký sportovní kočárek Thule a ještě dva klasické příruční kufry. Bez skládání nábytku, bez nadávek a bez rodinné porady nad tím, co nechat doma. Je to auto, jež se nemusí omlouvat za své rozměry. Pro mladou rodinu, která potřebuje každodenní městský dopravní prostředek, ale o víkendu nechce zůstat doma, zajímavá kombinace.
Kolik stojí?