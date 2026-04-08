Test Volkswagenu ID.4 GTX People: 340 koní, pohon všech kol a tichá zábava s dojezdem 500 km

Petr Holeček
  20:36
Elektrické SUV už dávno není jen výstřelek, co je sice tichý, ale dojede na jedno nabití jen pár stovek kilometrů. Volkswagen ID.4 ve verzi GTX ukazuje, že elektromobil může nabídnout i pořádnou porci zábavy: výkon, pohon všech kol a výbavu, která dává smysl v běžném životě – s deníkem Metro jsme vyzkoušeli masážní sedadla a chytré asistenty do města i na dálnici. Tohle auto nás fakt bavilo.
Z dálnice bez nervů i do terénu pod ní. ID.4 GTX People s dojezdem 515 km umí být tichý ďábel. A hezky vypadá. | foto: Petr Holeček

Novinka má výkon 340 koní a pohon všech kol 4Motion, takže se neptá, jestli zrovna prší nebo je silnice pod sněhem. Zrychlení a pružnost jsou u elektromobilu typicky okamžité: sešlápnete a auto jede, bez prodlevy a bez řazení. GTX přitom není „závodní“ varianta pro okruh, spíš rychlejší a jistější verze pro každý den.

Dojezd přes 500 km

Baterie o kapacitě 79 kWh a kombinovaný dojezd 515 km podle metodiky WLTP nám nabídl průměrnou spotřebu 22 kWh/100 km, přičemž na dálnici a při rychlejší jízdě je to až 24.

Nabíjení zvládá až 175 kW DC na rychlonabíječkách a 11 kW AC na domácím nabíjení. V téhle konkrétní konfiguraci je navíc i nabíjecí kabel do domácí zásuvky, což je potěšitelné.

Z dálnice bez nervů i do terénu pod ní. ID.4 GTX People s dojezdem 515 km umí být tichý ďábel. A hezky vypadá.

Komfort, který oceníte

Edice People je postavená tak, aby člověk neměl pocit, že musí doplácet za „normální“ věci. V interiéru najdete sportovní sedadla a výraznější vzhled, ale hlavně praktické prvky: třeba přední sedadla s masážní funkcí, třízónovou klimatizaci, vyhřívané čelní sklo a tepelné čerpadlo, které je u elektromobilu velice důležité hlavně v zimě.

To jsou přesně ty položky, které tady na papíře nevyznějí tolik „sexy“ jako výkon, ale v reálném provozu dělají největší rozdíl. A přeskočme ještě super asistenty jako hlídání jízdy v pruhu, parkovací asistent, 360° kamerový systém Area View, který je ve městě často větší výhra než další desítky koní. Pojďme se bavit o zážitku z jízdy.

Tichá formule

Paket Sport Plus má progresivní řízení a adaptivní podvozek, takže auto umí být pohodlné, ale je jisté v zatáčkách. Stojí na 20" kolech, takže na rozbitých ulicích může být komfort citlivější, ale právě proto je adaptivní podvozek dobrá pojistka.

Celková cena této konfigurace je 1,6 milionu korun. Není to futuristická hračka, spíš normální rodinné auto, které je navíc rychlé, tiché a překvapivě našlapané kvalitní výbavou.

8. dubna 2026  20:36

Východočeské divadlo uvede komedii Hotel Modrá hvězda podle známého filmu

Liberecký hejtman Martin Půta odmítá, že do Senátu kandiduje kvůli imunitě

