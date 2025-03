Pavel Černoch, dalo by se říct skrytý poklad české nejen operní hudby, přijede do Prahy představit operu ve spojení s muzikály i popovou hudbou. Jeho speciální galakoncert, doprovodí ho Janáčkova filharmonie Ostrava a řada hostů, se uskuteční 15. a 16. dubna v multižánrovém prostoru Nová Spirála. Ta se po ničivých povodních 2002 a letech chátrání se i díky špičkové technologii vrací mezi významné sály. „Zazní nejslavnější árie a muzikály a krásné duety, které jsou známé především díky Andreovi Bocellimu se Sarah Brightman a Céline Dion. Zazpívám také slavné árie z oper Tosca, Turandot, Rigoletto nebo Carmen. Z muzikálů jsem si vybral píseň Tonyho Maria ze slavné West Side Story, nebude chybět ani slavná árie Memory z muzikálu Cats a mnoho dalších... Každý vybraný kus má pro mě specifický význam, je za ním nějaká vzpomínka, emoce, něco, co mi utkvělo v paměti a v srdci,“ říká pro deník Metro jeden z nejrespektovanějších a nejvyhledávanějších tenoristů současnosti, a to v pouhých 51 letech.

Pavle, čím to je, že jste známější více v zahraničí než doma?

Pracuji převážně za hranicemi, celá moje kariéra se odehrává mimo Českou republiku. Mně se tady nedařilo nijak prorazit. Na začátku jsem dělal několik konkurzů a všude mě odmítli. Nenechal jsem se odradit a zkusil to venku, a tam to vyšlo. Hned po prvním předzpívání ve Vídni jsem dostal nabídku na role ve vídeňské Volksoper. Záhy mi nabídl spolupráci jeden z největších světových manažerů a ten se o mě potom staral dalších 15 let. Do Česka už jsem se vlastně nikdy ani neměl čas vrátit.

Měl jste čas nabitý prací. Jak vzpomínáte na start na světových operních scénách?

To byla velmi dlouhá a trnitá cesta. Původně jsem vlastně toužil být hercem. Když se mi to nedařilo, zpěv i umění se pro mě staly jen koníčkem a šel jsem úplně jinou cestou, cestou byznysu a managementu. Až po třicítce jsem dostal první nabídky na operní role a postupně se má kariéra rozjela naplno. Já jsem to prostě nikdy nevzdal, studium, něco mě neustále hnalo kupředu a vyšlo to. Začalo to v roce 2008, kdy jsem nečekaným záskokem zazpíval ve slavné opeře v Mnichově, hned mně nabídli další smlouvy a potom to bylo i díky mému manažerovi velmi rychlé. Vzpomínám si, že mi najednou posílal smlouvy jako menu k obědu… Berlín, Hamburk, Amsterdam, Paříž, Milán. Bylo to krásné období. Já byl v nejlepších letech, začal jsem až po třicítce, svobodný a plný snů a hlavně sil. Začal se mi plnit můj sen!

Vaše účinkování na domácí scéně je spíše velmi ojedinělé, přesto ale nyní přichází možnost si vychutnat váš tenor. V čem je speciální a co vše diváky Spirály čeká?

Celý život mě žene kupředu touha poznávat něco nového, je to pro mě jako potrava. S myšlenkou propojení žánrů opery s muzikálem a populární hudbou jsem si pohrával již dávno, ale nyní se naskytla příležitost něco takového uskutečnit i ve výjimečném prostoru Nové Spirály. Obrátil se na mne můj dlouholetý kamarád Honza Makalouš, který se zde stal ředitelem a udělal mi nabídku. Byl jsem nadšený a pevně doufám, že se nám podaří koncert nabitý emocemi, nádhernými melodiemi a také vizuální podívanou, kterou umožňuje tento unikátní prostor s otočným pódiem a 360stupňovým výhledem. A kdo se objeví mezi mými hosty? Jsou to tři dámy, kdy každá umocní vystoupení svým krásným hlasem, konkrétně Radka Fišarová, Michaela Štiková Gemrotová a Hana Holišová.

Váš repertoár zahrnuje jak operní árie, tak muzikálové hity. Co rozhodovalo při výběru skladeb?

Chtěli jsme vytvořit program, který osloví široké publikum. Návštěvníci se tak mohou těšit na ty nejslavnější árie a muzikály a na krásné duety, které jsou známé především díky Andreovi Bocellimu se Sarah Brightman a Céline Dion – The Preyer a Con te partiro. Zazpívám také slavné árie z oper Tosca, Turandot, Rigoletto nebo Carmen, z muzikálů jsem si vybral píseň Tonyho Maria ze slavné West Side Story, nebude chybět ani slavná árie Memory z muzikálu Cats a mnoho dalších... Každý vybraný kus má pro mě specifický význam, je za ním nějaká vzpomínka, emoce, něco, co mi utkvělo v paměti a v srdci.

Důležité je také vypíchnout unikátní multižánrový prostor, který je prošpikovaný špičkovou technologií. Nová Spirála, která se proslavila díky muzikálu Jesus Christ Superstar.

Nová Spirála je fascinující prostor se zajímavou akustikou a možnostmi vizuálních efektů, to by mělo celému vystoupení dodat jakousi unikátnost. Pro mne bude moderní prostředí příjemnou změnou a těším se, že prostorové i technické možnosti využijeme na maximum a koncertům díky využití nových médií dodáme další rozměr.

Na chvíli opustíme domácí scénu a přeneseme se na ty velké, zahraniční, jaká ze světových scén, kterých máte na svém operním kontě požehnaně, pro vás byla zásadní v profesním životě?

Je jich několik. Určitě je to ale mnichovská opera, kde v roce 2008 začala záskokem na poslední chvíli má mezinárodní kariéra. Vracím se sem moc rád. Další je bezpochyby pařížská opera Bastille. Zde jsem měl možnost vystoupit ve více než osmi nových produkcích, tady jsem stál na jevišti s Annou Netrebko a alternoval s Jonasem Kaufmanem ve Verdiho opeře Don Carlos. A k tomu ještě to město, Paříž je pro mě něco velmi intimního!

Vnímáte při svých vystoupeních rozdíl u publika v různých krajích, zemích? Je jiné vystupovat v Čechách a jiné v zahraničí ve světě opery?

Bezpochyby ano. Je stejně rozdílné, jako jsou jiné mentality jednotlivých národů. Co ale funguje všude úplně stejně, je kvalita, zážitek, emoce, krása. Když je představení skvěle obsazené, herci a zpěváci jsou pro diváka uvěřitelní, inscenace je dobře postavená a divákovi se dostaví emoce, to, proč do divadla přišel, tak je naše odměna největší. Zažil jsem aplausy, které trvaly i více než deset minut… Lidi vestoje a uplakané tváře dojetím, to je potom úplně to nej!

Dotkněme se muzikálu. Ten je v Česku už od devadesátých let velmi oblíbený. Jak je opernímu tenoristovi Pavlovi blízký?

Muzikál je pro mě fascinující žánr, protože dokáže spojit silné příběhy s hudbou, která oslovuje široké publikum. Navíc vyžaduje velkou hlasovou techniku, ale na divadle i skvělou taneční průpravu a fyzičku.



Už jste odpověděl, přesto se k otázce vrátíme. Vašimi hosty na pražském galakoncertě budou hvězdy české hudební scény. Jak jste je vybíral?

Radka Fišarová, Michaela Štiková Gemrotová i Hana Holišová jsou naprosto fantastické umělkyně, které přinášejí do koncertu svůj osobitý styl a já je dlouhodobě obdivuji. Michaela je skvělá operní i muzikálová zpěvačka s nádherným sopránem, Hana exceluje jak v muzikálu, tak v herectví a Radka přinese svůj francouzský šarm s naprosto odzbrojující šansonovou elegancí.