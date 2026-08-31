Když thajský král Maha Vajiralongkorn loni v dubnu přistál v Bhútánu, čekali na něj na letišti v Paru král Jigme Khesar Namgyel Wangchuck s královnou Jetsun Pema. Setkání dvou královských párů by samo o sobě nebylo ničím neobvyklým. Tentokrát však zaujalo něco jiného: thajský Boeing 737 pilotoval sám král a na pravém sedadle vedle něj seděla jeho manželka Suthida. Jako kopilotka. Stejně se oba vraceli do Thajska.
Královna Suthida začala výcvik na Gripenu
Jenže Suthida nepilotuje jen Boeing. Minulý týden zahájila výcvik na stíhacím letounu Saab JAS 39 Gripen C/D. Výcvik probíhá podle standardních postupů thajského letectva a má směřovat až k samostatnému letu. Pokud jej dokončí, může se stát první úřadující královnou, která bude pilotovat stíhací letoun.
Pro Suthidu přitom Gripen není první setkání s proudovým bojovým letounem. Před současným výcvikem trénovala na českých L-39 na letecké škole thajského letectva. Přidala také několik hodin na simulátoru.
Není bez zajímavosti, že thajští piloti gripenů dlouhodobě využívají český letecký výcvik a simulační centrum v Pardubicích.
Z letušky Thai Airways až ke královské uniformě
Suthidina vlastní cesta do kokpitu je ovšem ještě pozoruhodnější. Narodila se v roce 1978 v Hat Yai na jihu Thajska. Vystudovala komunikaci a před vstupem do armády pracovala jako letuška. V letech 2003 až 2008 létala u Thai Airways.
Do vojenské služby vstoupila Suthida v roce 2010. A rozhodně nešlo o uniformu, kterou by si později oblékla jako členka královské rodiny. Absolvovala Army Command and Staff College, výsadkový kurz, kurz výsadkářů námořní pěchoty i bojový kurz zaměřený na boj v džungli. Její kariéra pokračovala až k vysokým velitelským funkcím a generálské hodnosti. Suthida se totiž nestala vojačkou proto, že se stala královnou. Stala se královnou až poté, co už byla vojačkou.
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Pilotní licence získala v Německu,
létá s Boeingem 737
Vedle vojenské kariéry si budovala také tu leteckou. V Thajsku absolvovala výcvik na několika typech leteadel. Následně pokračovala v Německu, kde získala například licenci soukromého pilota a komerční pilotní licenci s typovou kvalifikací pro Boeing 737. Později získala thajskou licenci dopravního pilota a dnes létá jako kopilotka královských Boeingů 737-400 a 737-800.
Záběry krále a královny v kokpitu tedy nejsou jen působivou královskou kuriozitou. Thajská vláda tehdy společné pilotování královského letadla do Bhútánu označila za „nový rozměr“ státní návštěvy. Stejná situace se opakovala letos při návštěvě Laosu.
Gripen je jiná liga než Boeing 737
A nyní přichází Gripen. Jeho kokpit je samozřejmě něco jiného než kabina Boeingu. Thajské letectvo provozuje Gripeny C/D ze základny Wing 7 v Surat Than v jižním Thajsku, kde sídlí 701. peruť.
Co bude po jejím výcviku, není úplně jasné. Samotné jeho absolvování ještě neznamená, že se z královny stane pravidelně létající pilotka bojové perutě. Pokud si ale kvalifikaci bude dál udržovat a ke Gripenu se bude vracet, dostane její už tak neobvyklá vojenská kariéra další rozměr.
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Královna, která hraje hokej a létá ve stíhačce
Ostatně Suthida nedělá věci, které se považují za obvyklé. To dokazuje svou aktivní podporou thajského ženského hokeje. Například před dvěma roky nastoupila za thajskou reprezentaci proti Číně. Hokejová federace IIHF ji dokonce jmenovala svou globální ambasadokou pro ženský hokej. V jejím rejstříku je ale i běh, cyklistika nebo jachting.
Suthida zkrátka ukazuje, že život královny nemusí vždy vypadat tak, jak bychom od něj čekali.