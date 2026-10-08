Je to pár týdnů, kdy českým internetem hýbal příběh rodiny Müllerových, kterým vyhořel celý dům… Od prodlužovačky… Právě je si vybrala influencerka a filantropka Nikol Leitgeb jako jeden z příběhů lidí, kterým se se svou nadací rozhodla pomoct. „V tu neděli, co se to stalo, jsme jeli s dětmi na výlet. A pak už mi jenom volali ‚Kde seš, hoří ti dům‘,“ říká Marika Müllerová v emotivním videu a dodává, že na vině byla prodlužovačka, od které vzplály peřiny.
V požáru zemřelo i několik zvířat, o které se starali. Leitgeb přes svou nadaci vybírala od dárců 1 500 000, aby si rodina mohla ještě před zimou postavit dům. Zatím totiž bydlí jenom v přívěsu, ke kterému si narychlo udělali dřevěnou nástavbu.
Jak říká sama Nikol Leitgeb v promovideu sbírky, a opakovalo se to ještě mockrát i v diskuzích, prodlužovací kabel používáme téměř všichni na denní bázi. Ovšem odborníci, a hlavně hasiči, před jeho užíváním varují už léta. Nejde přitom o to, že by samotná prodlužovačka byla nebezpečná. Rozhoduje především její stav, maximální zatížení a také to, co do ní zapojíme. A zrovna teď to může být aktuálnější, než se zdá.
Zima, přímotopu je třeba
S příchodem chladnějšího počasí vytahuje řada českých domácností ze skříní a sklepů přenosná topidla či přímotopy. Protože volná elektrická zásuvka bývá často na druhé straně místnosti, putuje kabel automaticky do prodlužovačky. Právě tento zdánlivě nevinný zvyk ale patří k nejčastějším příčinám vzniku ničivých požárů v bytech.
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Hasiči opakovaně varují, že vysoký příkon v kombinaci s nevhodným nebo poškozeným kabelem dokáže během pár minut způsobit milionové škody na majetku a ohrozit lidské životy.
Problém nastává při přetížení
Každá prodlužovací šňůra má stanovené maximální hodnoty, které najdete na jejím těle. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) upozorňuje, že nesmí být překročen maximální příkon ani maximální proud. Pokud do jedné prodlužovačky připojíme více spotřebičů, jejich příkony se sčítají.
Představme si běžnou zásuvkovou lištu s několika výstupy. Samotný počet zásuvek ale neznamená, že do všech můžeme současně připojit libovolně výkonná zařízení. Několik drobných spotřebičů může představovat zanedbatelnou zátěž, zatímco kombinace více výkonných zařízení už může být problém.
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Hasiči jako příklad uvádějí zásuvkový obvod jištěný 16ampérovým jističem. Pokud je do stejného obvodu zapojeno několik spotřebičů, jejich celkový odběr nesmí tuto hodnotu překročit. U prodlužovací šňůry je pak třeba respektovat hodnoty uvedené přímo výrobcem.
Rizikové je také řetězení více prodlužovaček a rozbočovačů za sebou. Tím se sice snadno dostaneme k potřebnému počtu zásuvek, ale zároveň vytváříme další místa, kde může vzniknout problém.
Když to zapáchá, může být problém
Nejde přitom jen o výkon spotřebičů. Rizikem může být také samotný kabel. HZS doporučuje nepoužívat poškozené prodlužovací šňůry a upozorňuje například na kabely s narušenou izolací, přiskřípnuté pod nábytkem nebo vedené pod kobercem. Takové mechanické namáhání může vést k poškození kabelu a následnému zkratu.
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Pozor bychom měli dát i na nejrůznější podezřele levné výrobky. Hasiči doporučují vyhýbat se zboží pochybného původu a u elektrických zařízení sledovat jejich technický stav. Varovným signálem může být například neobvyklé zahřívání kabelu nebo zásuvky, zápach po spálenině či viditelné poškození. V takovém případě není dobrý nápad prodlužovačku dál používat.
Přechodně ano, dlouhodobě radši ne
Praktický pomocník se může stát problémem také tehdy, když ho používáme jako trvalé řešení. HZS výslovně doporučuje nepoužívat prodlužovací šňůry jako stálý rozvod elektrické instalace. Pokud doma dlouhodobě chybí zásuvka tam, kde ji potřebujeme, bezpečnější je nechat elektroinstalaci upravit odborníkem.
Stejně tak bychom neměli zasahovat do elektroinstalace svépomocí. Hasiči doporučují opravy a instalace svěřit odborníkům a spotřebiče používat podle návodu výrobce.
Čemu se doma vyhnout?
Základní pravidlo tedy není „nikdy nepoužívejte prodlužovačku“. Je podstatně jednodušší: nepřetěžovat ji, nekombinovat v jedné liště několik výkonných spotřebičů, nepoužívat poškozené kabely a u elektrických tepelných spotřebičů dát přednost přímému zapojení do zásuvky.