Tichá hrozba v českých domácnostech. Hasiči varují před chybou, kterou děláme běžně

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:48
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: David PortMAFRA

Marika Müllerová a Nikol Leitgeb
Požár rodinného domu v Havlovicích u Domažlic.
Oheň od skřípnutého prodlužovacího kabelu se rozšířil a i na další věci denní...
Ilustrační snímek
5 fotografií
Stačí málo a z praktického pomocníka se může stát zdroj požáru. Problém přitom není v prodlužovacím kabelu samotném, ale v tom, co do něj zapojíme, kolik toho připojíme a v jakém je kabel stavu. Zvlášť opatrní bychom měli být u spotřebičů, které při provozu odebírají hodně elektřiny.

Je to pár týdnů, kdy českým internetem hýbal příběh rodiny Müllerových, kterým vyhořel celý dům… Od prodlužovačky… Právě je si vybrala influencerka a filantropka Nikol Leitgeb jako jeden z příběhů lidí, kterým se se svou nadací rozhodla pomoct. „V tu neděli, co se to stalo, jsme jeli s dětmi na výlet. A pak už mi jenom volali ‚Kde seš, hoří ti dům‘,“ říká Marika Müllerová v emotivním videu a dodává, že na vině byla prodlužovačka, od které vzplály peřiny.

V požáru zemřelo i několik zvířat, o které se starali. Leitgeb přes svou nadaci vybírala od dárců 1 500 000, aby si rodina mohla ještě před zimou postavit dům. Zatím totiž bydlí jenom v přívěsu, ke kterému si narychlo udělali dřevěnou nástavbu.

nf_nikolleitgeb

Požár jim vzal domov i milovaná zvířata. Během jediné chvíle přišla rodina o svůj domov, bezpečí i všechny osobní věci. Jejich rodinný domek kompletně zničil požár, který způsobil zkrat na prodlužovacím kabelu. Nejbolestivější ztrátu ale nelze nahradit penězi. Rodina se dlouhodobě starala o opuštěná zvířata, kterým u sebe vytvořila bezpečné zázemí a dala jim nový domov. Část z nich bohužel při požáru tragicky zahynula.

Rodina nyní žije v malém karavanu, bez běžného hygienického a životního zázemí, pouze s provizorní vodou a elektřinou. Zároveň dál pečuje o zvířata, která požár přežila a jsou na ní plně závislá. Náročné podmínky navíc komplikuje Crohnova choroba jednoho z rodičů, která vyžaduje přísný dietní režim, hygienické podmínky a stabilní zázemí.

Nyní rodina čeká na potřebná povolení, aby mohla na místě vybudovat skromnou dřevostavbu. Přeje si jediné – mít znovu bezpečný domov, kde budou mít děti své soukromí, rodina potřebné zázemí a kde budou moci dál pečovat o opuštěná zvířata. Výstavbu ale sami finančně ani fyzicky nezvládnou.

JAK POMŮŽEME

Vybrané prostředky pomohou rodině s vybudováním skromného nového domova a základního zázemí, o které při požáru přišla. To, co jim oheň vzal, už vrátit nedokážeme. Společně jim ale můžeme pomoci znovu vytvořit bezpečné místo pro jejich rodinu i zvířata, o která s láskou pečují. Místo, kterému budou moci znovu říkat domov.

6. září 2026 v 8:35, příspěvek archivován: 8. října 2026 v 13:13
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Jak říká sama Nikol Leitgeb v promovideu sbírky, a opakovalo se to ještě mockrát i v diskuzích, prodlužovací kabel používáme téměř všichni na denní bázi. Ovšem odborníci, a hlavně hasiči, před jeho užíváním varují už léta. Nejde přitom o to, že by samotná prodlužovačka byla nebezpečná. Rozhoduje především její stav, maximální zatížení a také to, co do ní zapojíme. A zrovna teď to může být aktuálnější, než se zdá.

Zima, přímotopu je třeba

S příchodem chladnějšího počasí vytahuje řada českých domácností ze skříní a sklepů přenosná topidla či přímotopy. Protože volná elektrická zásuvka bývá často na druhé straně místnosti, putuje kabel automaticky do prodlužovačky. Právě tento zdánlivě nevinný zvyk ale patří k nejčastějším příčinám vzniku ničivých požárů v bytech.

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Hasiči opakovaně varují, že vysoký příkon v kombinaci s nevhodným nebo poškozeným kabelem dokáže během pár minut způsobit milionové škody na majetku a ohrozit lidské životy.

Problém nastává při přetížení

Každá prodlužovací šňůra má stanovené maximální hodnoty, které najdete na jejím těle. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) upozorňuje, že nesmí být překročen maximální příkon ani maximální proud. Pokud do jedné prodlužovačky připojíme více spotřebičů, jejich příkony se sčítají.

Představme si běžnou zásuvkovou lištu s několika výstupy. Samotný počet zásuvek ale neznamená, že do všech můžeme současně připojit libovolně výkonná zařízení. Několik drobných spotřebičů může představovat zanedbatelnou zátěž, zatímco kombinace více výkonných zařízení už může být problém.

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Hasiči jako příklad uvádějí zásuvkový obvod jištěný 16ampérovým jističem. Pokud je do stejného obvodu zapojeno několik spotřebičů, jejich celkový odběr nesmí tuto hodnotu překročit. U prodlužovací šňůry je pak třeba respektovat hodnoty uvedené přímo výrobcem.

Rizikové je také řetězení více prodlužovaček a rozbočovačů za sebou. Tím se sice snadno dostaneme k potřebnému počtu zásuvek, ale zároveň vytváříme další místa, kde může vzniknout problém.

Požár rodinného domu v Havlovicích u Domažlic v roce 2018. Příčinou být nejspíš závada na prodlužovačce

Když to zapáchá, může být problém

Nejde přitom jen o výkon spotřebičů. Rizikem může být také samotný kabel. HZS doporučuje nepoužívat poškozené prodlužovací šňůry a upozorňuje například na kabely s narušenou izolací, přiskřípnuté pod nábytkem nebo vedené pod kobercem. Takové mechanické namáhání může vést k poškození kabelu a následnému zkratu.

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Pozor bychom měli dát i na nejrůznější podezřele levné výrobky. Hasiči doporučují vyhýbat se zboží pochybného původu a u elektrických zařízení sledovat jejich technický stav. Varovným signálem může být například neobvyklé zahřívání kabelu nebo zásuvky, zápach po spálenině či viditelné poškození. V takovém případě není dobrý nápad prodlužovačku dál používat.

Přechodně ano, dlouhodobě radši ne

Praktický pomocník se může stát problémem také tehdy, když ho používáme jako trvalé řešení. HZS výslovně doporučuje nepoužívat prodlužovací šňůry jako stálý rozvod elektrické instalace. Pokud doma dlouhodobě chybí zásuvka tam, kde ji potřebujeme, bezpečnější je nechat elektroinstalaci upravit odborníkem.

Stejně tak bychom neměli zasahovat do elektroinstalace svépomocí. Hasiči doporučují opravy a instalace svěřit odborníkům a spotřebiče používat podle návodu výrobce.

Čemu se doma vyhnout?

Základní pravidlo tedy není „nikdy nepoužívejte prodlužovačku“. Je podstatně jednodušší: nepřetěžovat ji, nekombinovat v jedné liště několik výkonných spotřebičů, nepoužívat poškozené kabely a u elektrických tepelných spotřebičů dát přednost přímému zapojení do zásuvky.

  • Spotřebiče, které patří přímo do zdi: Přímotopy, rychlovarné konvice, pračky, sušičky, myčky a horkovzdušné fritézy zapojujte vždy bez prodlužovačky.
  • Pozor na navinuté bubny: Pokud používáte prodlužovací kabel na bubnu, před zapnutím výkonného spotřebiče ho vždy úplně rozmotejte.
  • Neřetězte kabely: Zapojování jedné prodlužovačky do druhé vytváří přehřáté spoje a znásobuje riziko požáru.
  • Kdy kabel okamžitě vyhodit: Pokud plast kolem zásuvky tmavne, hřeje na dotek nebo z něj cítíte spáleninu, kabel dál nepoužívejte a nelepte ho izolační páskou.
  • Pojistka v bytě vás nezachrání: Domovní jistič hlídá rozvody ve zdi, přehřívání tenké prodlužovačky na podlaze poznat nedokáže.
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