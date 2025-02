„Ále, nějaký ženský tady vedle mě vadí, že si telefonujeme!“ sděluje žena někomu na druhém „konci drátu“, když ji sousedka na dvousedačce poprosila, jestli by nemohla ztlumit opravdu hlasitý hovor. Situace v pražské tramvaji tento týden. K pěstnímu souboji naštěstí nedošlo. Mobilní telefony nám sebraly nejen soukromí. Připravují nás i o zbytky klidu a ticha i ve veřejném prostoru. Podobně jako hlasitě hovořící a telefonující lidé v kancelářích, ve vlaku, vlastně všude.

Vyřadit sluch z hlavy nejde

Dlouhodobé působení hluku však může vést jak k agresivitě a konfliktům, tak i psychickému onemocnění. „Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti, centrální nervový systém i při spaní zpracovává všechny zvukové podněty. Alarmující hluk z denního režimu je i během spánku identifikován jako nebezpečný a podvědomě dochází k aktivaci stresové reakce,“ cituje Zuzana Lásková, autorka diplomové práce Ticho jako ohrožený fenomén současnosti, údaje z monitoringu Státního zdravotního ústavu.

Mozek nikdy neodpočívá

Znáte limity? 130 – tolik decibelů představuje práh bolestivosti. Může to být sbíječka nebo start proudového letadla.

95 – tolik decibelů útočí na sluchové orgány v továrně a ve velkém hypermarketu. Trvalé působení nad hranici devadesát decibelů může vést k trvalému poškození sluchu. Například policejní siréna má hlasitost kolem 100 decibelů.

65 – až tolik decibelů dosahuje hlasitý rozhovor v uzavřené místnosti. Ve školní třídě může dosahovat hluk přibližně 75 decibelů.

40 – takový je horní limit z vnějšku pronikajícího hluku do uzavřené místnosti.

Podle Světové zdravotnické organizace je hluk jedním z největších civilizačních stresorů. Dlouhodobé vystavení hluku může vést k úzkosti, nespavosti i kardiovaskulárním problémům. Zvlášť ve městech lidé bojují s neustálým zvukovým smogem – hlukem aut, stavebních prací, reklam a dokonce i vlastní elektroniky.

Stuart Sim, anglický profesor Northumbrijské univerzity a sociální kritik, upozorňuje ve své knize Manifest ticha na záludnosti hluku kolem nás. „Ticho a mlčení nezapadá do současného nastavení společnosti, do jejích hodnot a priorit, do zájmů politiků a obchodníků,“ uvádí Sim. Toto nastavení nazývá „politikou hluku“, k níž pak do protikladu staví, jako cíl, ke kterému bychom měli směřovat, „politiku ticha“.

Psychologové upozorňují, že mozek nikdy úplně neodpočívá, pokud je neustále vystaven zvukovým podnětům. A právě proto stále více lidí aktivně vyhledává ticho. Dokonce se stává vedle luxusního prostředí jedním z největších lákadel například pro malé penziony.

„Ticho, klid a příroda – to je pravé bohatství dnešní doby! Vezměte rodinu a užijte si tuhle pohodu u nás na Vysočině,“ snaží se přitáhnout klienty rodinný penzion v Hartmanicích na Českomoravské vysočině. Také ubytování v Klenovských samotách na Šumavě sází na „ticho, klid, samotu v lese“.

Také hotely ve městech se snaží na svých stránkách upozornit, že v jejich interiéru hosty rámus z ulice nedohoní. „Pokoje jsou odhlučněny dvojitými příčkami a protihlukovými dveřmi,“ snaží se přesvědčit v nabídce na svých stránkách pražský Hotel Aura. Na ticho pro práci sází například i žižkovské Kafé Atrium. „Je ideálním útočištěm pro každého, kdo na práci potřebuje ticho. Ve vedlejších sálech se často pořádají koncerty, takže v kavárně i přilehlé zahrádce se vyžaduje klid,“ přesvědčuje personál návštěvníky.

Strýc Pepin v podání Jaromíra Hanzlíka ve filmu Postřižiny. Se svým extrémně hlasitým projevem byl nepřeslechnutelný a nebylo před ním úniku.

Kolega může být horší než hlučná křižovatka

Hlučné prostředí má podle vědeckých studií dopad na produktivitu i přesnost práce, na zdraví i míru absence. Přesnost může v hlučném prostředí klesnout až na polovinu, což má dopad i na finanční výsledky firmy. Hladina hluku se v kancelářích běžně pohybuje mezi 50 až 90 decibely.

Pokud máte v týmu hlučnějšího kolegu či kolegy, hladina hluku může klidně dosahovat až úrovně provozu ve městě, rušnější křižovatky. Také hluk kávovaru se může blížit provozu zahradní sekačky.