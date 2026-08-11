Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:53
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Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo zimními měsíci. Jenže ani léto není z pohledu kardiovaskulárního zdraví úplně bezstarostné. | foto: Omron

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček zmrzliny. Pro naše tělo představují teplé měsíce malý restart. Jenže právě období, které si spojujeme s pohodou a odpočinkem, může být pro organismus překvapivě náročné. A jedním z důvodů je krevní tlak.

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo zimními měsíci. Jenže ani léto není z pohledu kardiovaskulárního zdraví úplně bezstarostné. Vysoké teploty, cestování, změna denního režimu nebo nedostatečný pitný režim dokážou s krevním tlakem pořádně zamávat.

Když slunce není jen kamarád

Horké počasí způsobuje rozšiřování cév, což může vést k poklesu krevního tlaku. Zatímco někomu to ani nepřijde, jiní mohou pociťovat únavu, závratě, motání hlavy nebo nepříjemný pocit slabosti. Riziko se zvyšuje zejména ve chvíli, kdy zapomeneme pravidelně pít nebo trávíme dlouhé hodiny na přímém slunci. Není přitom nutné patřit mezi pacienty s diagnostikovanou hypertenzí. Výkyvy tlaku se mohou objevit i u lidí, kteří žádné dlouhodobé potíže nemají.

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Dovolená jako test pro organismus

Možná to znáte. Celý rok fungujeme podle zaběhnutého režimu a během dovolené se najednou všechno změní. Pozdější vstávání, jiná strava, sklenka vína navíc, dlouhé přesuny autem nebo letadlem a často také méně kvalitní spánek.

Pro tělo je to sice příjemná změna, ale zároveň určitá zátěž. Právě proto odborníci doporučují nepodceňovat pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ani během prázdninových měsíců. Zejména lidé s vysokým krevním tlakem by měli mít přehled o tom, jak jejich organismus reaguje na změny prostředí a denního režimu.

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Není to jen problém seniorů

Ještě před několika lety byl vysoký krevní tlak považován především za problém vyššího věku. Dnes se ale stále častěji objevuje i u mladších dospělých. Svou roli hraje sedavý způsob života, nedostatek pohybu, chronický stres i nadváha.

Zrádné navíc je, že hypertenze bývá dlouhou dobu bez příznaků. Člověk se cítí relativně dobře a netuší, že jeho srdce a cévy pracují pod zbytečně vysokou zátěží. Právě proto se vysokému krevnímu tlaku často přezdívá „tichý zabiják“.

Vysokým krevním tlakem trpí v Česku asi 2,2 milionu lidí. Odhaduje se ale, že dalších 700 tisíc o své nemoci vůbec neví.

Jitka Mlíková Seidlerová, lékařka II. interní kliniky FN Plzeň

Malý pomocník, který může přinést klid

Zatímco dříve bylo měření tlaku spojené hlavně s návštěvou ordinace, v současnosti si ho můžeme jednoduše zkontrolovat i doma. Moderní tlakoměry nabízejí rychlé a pohodlné měření, které zabere jen několik desítek sekund. „K měření bych ale měli používat kvalitní validovaný tlakoměr,“ doporučuje profesorka Jitka Mlíková Seidlerová z II. interní kliniky FN Plzeň s tím, že dobrou variantou mohou být stroje s takvaznou Intelli manžetou, díky které má přístroj větší snímací plochu, a proto je prakticky nemožné jeho nevhodné umístění.

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Pravidelné domácí měření pomáhá podle odborníků získat lepší přehled o tom, jak se krevní tlak během dne mění a jak reaguje na stres, pohyb nebo právě letní horka. „Vysokým krevním tlakem trpí v Česku asi 2,2 milionu lidí. Odhaduje se ale, že dalších 700 tisíc o své nemoci vůbec neví,“ upozorňuje Mlíková Seidlerová.

Nejde přitom o to měřit se několikrát denně ze strachu. Smyslem je mít informace, které mohou pomoci včas zachytit případné odchylky a konzultovat je s lékařem.

Dobrá zpráva pro srdce a cévy

  • Léto nabízí také řadu příležitostí, jak svému kardiovaskulárnímu systému prospět. Delší dny motivují k pohybu, více času trávíme venku a čerstvé sezonní ovoce a zelenina přirozeně obohacují náš jídelníček. Nemusíme hned běžet maraton ani ujít desítky kilometrů denně. Prospěšná může být obyčejná svižná procházka, jízda na kole, plavání nebo večerní protažení na zahradě. Důležitá je pravidelnost, nikoliv sportovní rekordy.
  • Stejně důležitý je také pitný režim. Odborníci doporučují pít průběžně během celého dne a nečekat, až se objeví pocit žízně. Právě dehydratace patří mezi časté důvody letních zdravotních komplikací.
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