Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo zimními měsíci. Jenže ani léto není z pohledu kardiovaskulárního zdraví úplně bezstarostné. Vysoké teploty, cestování, změna denního režimu nebo nedostatečný pitný režim dokážou s krevním tlakem pořádně zamávat.
Když slunce není jen kamarád
Horké počasí způsobuje rozšiřování cév, což může vést k poklesu krevního tlaku. Zatímco někomu to ani nepřijde, jiní mohou pociťovat únavu, závratě, motání hlavy nebo nepříjemný pocit slabosti. Riziko se zvyšuje zejména ve chvíli, kdy zapomeneme pravidelně pít nebo trávíme dlouhé hodiny na přímém slunci. Není přitom nutné patřit mezi pacienty s diagnostikovanou hypertenzí. Výkyvy tlaku se mohou objevit i u lidí, kteří žádné dlouhodobé potíže nemají.
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Dovolená jako test pro organismus
Možná to znáte. Celý rok fungujeme podle zaběhnutého režimu a během dovolené se najednou všechno změní. Pozdější vstávání, jiná strava, sklenka vína navíc, dlouhé přesuny autem nebo letadlem a často také méně kvalitní spánek.
Pro tělo je to sice příjemná změna, ale zároveň určitá zátěž. Právě proto odborníci doporučují nepodceňovat pravidelnou kontrolu zdravotního stavu ani během prázdninových měsíců. Zejména lidé s vysokým krevním tlakem by měli mít přehled o tom, jak jejich organismus reaguje na změny prostředí a denního režimu.
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Není to jen problém seniorů
Ještě před několika lety byl vysoký krevní tlak považován především za problém vyššího věku. Dnes se ale stále častěji objevuje i u mladších dospělých. Svou roli hraje sedavý způsob života, nedostatek pohybu, chronický stres i nadváha.
Zrádné navíc je, že hypertenze bývá dlouhou dobu bez příznaků. Člověk se cítí relativně dobře a netuší, že jeho srdce a cévy pracují pod zbytečně vysokou zátěží. Právě proto se vysokému krevnímu tlaku často přezdívá „tichý zabiják“.
Vysokým krevním tlakem trpí v Česku asi 2,2 milionu lidí. Odhaduje se ale, že dalších 700 tisíc o své nemoci vůbec neví.
Jitka Mlíková Seidlerová, lékařka II. interní kliniky FN Plzeň
Malý pomocník, který může přinést klid
Zatímco dříve bylo měření tlaku spojené hlavně s návštěvou ordinace, v současnosti si ho můžeme jednoduše zkontrolovat i doma. Moderní tlakoměry nabízejí rychlé a pohodlné měření, které zabere jen několik desítek sekund. „K měření bych ale měli používat kvalitní validovaný tlakoměr,“ doporučuje profesorka Jitka Mlíková Seidlerová z II. interní kliniky FN Plzeň s tím, že dobrou variantou mohou být stroje s takvaznou Intelli manžetou, díky které má přístroj větší snímací plochu, a proto je prakticky nemožné jeho nevhodné umístění.
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Pravidelné domácí měření pomáhá podle odborníků získat lepší přehled o tom, jak se krevní tlak během dne mění a jak reaguje na stres, pohyb nebo právě letní horka. „Vysokým krevním tlakem trpí v Česku asi 2,2 milionu lidí. Odhaduje se ale, že dalších 700 tisíc o své nemoci vůbec neví,“ upozorňuje Mlíková Seidlerová.
Nejde přitom o to měřit se několikrát denně ze strachu. Smyslem je mít informace, které mohou pomoci včas zachytit případné odchylky a konzultovat je s lékařem.
Dobrá zpráva pro srdce a cévy