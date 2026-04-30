Republika je protkána zajímavými místy. Často jsou neprávem opomíjená a „většinové“ bedekry je opomíjejí. Zkuste to napravit.
Za modelovými unikáty do Příseky
Cestu po dálnici D1 můžete u Jihlavy přerušit a odbočit kousek od krajského města. Muzeum autíček v Přísece totiž nabízí největší stálou expozici modelů autíček a starých hraček v Česku, zapsanou v České knize rekordů. Jejím unikátem je téměř kompletní sbírka autíček vyrobených na území Československa ve 20. století. Návštěva muzea je skvělým tipem na rodinný výlet pro malé i velké fanoušky aut a hraček.
Momentálně je tady k vidění i další zajímavost. Český výrobce her a hraček Efko představuje v Přísece nový „Igráčkův svět“ – téměř šest metrů širokou diorámu plnou příběhů a barevných scén. Ožívá zde pravěk, farma i pohádky, například Igráček Vodník sedící u jezírka. Návštěvníci vůbec poprvé uvidí předsériové figurky Igráčka dítěte.
Brdy mají originální turistickou atrakci. Na vrcholu Praha stojí speciální jelen
„Rozhodli jsme se v našem muzeu postupně představovat významné české výrobce hraček a jejich ikonické produkty. Jsme velmi rádi, že jako první přijal naši nabídku výrobce legendárního Igráčka, který letos slaví 50 let. Zároveň nás těší, že spolupracujeme s firmou ze stejného regionu. Novou expozicí chceme podpořit české výrobce hraček a připomenout jejich řemeslnou kvalitu i schopnost rozdávat radost dětem i dospělým napříč generacemi,“ říká Helena Vlčková, ředitelka muzea.
Poznejte historii piva z té pracnější stránky
Nevíte, čím odstartovat májové toulání po Česku? Zkuste naplánovat výlet do Chmelařského muzea v Žatci. Ti, kteří neměli možnost osahat si chmelové šišky jako studenti při sběru, mohou poznat celý proces v centru českého i světového chmelařství v Žatci.
Čtyřmi směry z Prahy: 8 tipů pro milovníky výletů, kam vyrazit vlakem za méně než 100 korun
Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami.
Kdo se chce o chmelařství dozvědět něco předem, může při návštěvě Prahy zavítat do Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, hned v sousedství Národního technického muzea. V hlavní budově se ve spolupráci s městem Žatcem konají v expozici Žatec a krajina žateckého chmele komentované prohlídky. Dvě nejbližší se odehrají už 2. a 3. května, vždy od deseti hodin.