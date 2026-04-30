Zapomeňte na přeplněné hrady. Tohle jsou místa, která průvodci často přehlížejí

Pavel Hrabica
  11:49
Květen je jako stvořený pro poznávání. Metro vám přináší několik zajímavých tipů na víkendy. Můžete je absolvovat bez ohledu na počasí a pobaví jak rodiny, tak jednotlivce. Nebudete se prodírat davy zahraničních turistů a uhýbat selfie tyčím.
Muzeum autíček v Přísece u Jihlavy

Zámek v Přísece
Republika je protkána zajímavými místy. Často jsou neprávem opomíjená a „většinové“ bedekry je opomíjejí. Zkuste to napravit.

Za modelovými unikáty do Příseky

Cestu po dálnici D1 můžete u Jihlavy přerušit a odbočit kousek od krajského města. Muzeum autíček v Přísece totiž nabízí největší stálou expozici modelů autíček a starých hraček v Česku, zapsanou v České knize rekordů. Jejím unikátem je téměř kompletní sbírka autíček vyrobených na území Československa ve 20. století. Návštěva muzea je skvělým tipem na rodinný výlet pro malé i velké fanoušky aut a hraček.

Momentálně je tady k vidění i další zajímavost. Český výrobce her a hraček Efko představuje v Přísece nový „Igráčkův svět“ – téměř šest metrů širokou diorámu plnou příběhů a barevných scén. Ožívá zde pravěk, farma i pohádky, například Igráček Vodník sedící u jezírka. Návštěvníci vůbec poprvé uvidí předsériové figurky Igráčka dítěte.

„Rozhodli jsme se v našem muzeu postupně představovat významné české výrobce hraček a jejich ikonické produkty. Jsme velmi rádi, že jako první přijal naši nabídku výrobce legendárního Igráčka, který letos slaví 50 let. Zároveň nás těší, že spolupracujeme s firmou ze stejného regionu. Novou expozicí chceme podpořit české výrobce hraček a připomenout jejich řemeslnou kvalitu i schopnost rozdávat radost dětem i dospělým napříč generacemi,“ říká Helena Vlčková, ředitelka muzea.

Poznejte historii piva z té pracnější stránky

Nevíte, čím odstartovat májové toulání po Česku? Zkuste naplánovat výlet do Chmelařského muzea v Žatci. Ti, kteří neměli možnost osahat si chmelové šišky jako studenti při sběru, mohou poznat celý proces v centru českého i světového chmelařství v Žatci.

Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobeninami.

Žatec je město chmele.

Kdo se chce o chmelařství dozvědět něco předem, může při návštěvě Prahy zavítat do Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, hned v sousedství Národního technického muzea. V hlavní budově se ve spolupráci s městem Žatcem konají v expozici Žatec a krajina žateckého chmele komentované prohlídky. Dvě nejbližší se odehrají už 2. a 3. května, vždy od deseti hodin.

