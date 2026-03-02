Tisíce Čechů v ohrožení na Blízkém východě. Pro ty, kteří jsou v pasti, letí 2 armádní speciály

Pavel Hrabica, ČTK
  13:14
Ještě o víkendu se žádné mimořádné lety pro našince, kteří uvázli ve válečné oblasti, neplánovaly. Ale situace se rychle změnila. Po zasedání Bezpečnostní rady státu oznámil předseda vlády Andrej Babiš, že stát vyšle pro české občany v oblasti letadla.

Zásah íránské střely ve městě Šardžá ve SAE. | foto: APAP

Kvůli eskalaci na Blízkém východě Česká republika vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu. Přivezou domů české občany, případné volné místo nabídne Česko dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat letecká společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

Česko je v klidu

Drozd

  • Systém, o kterém se nyní hodně mluví. Jde o možnost, jak se spojit s domovem a čerpat informace.
  • Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu.
  • Formulář pro registraci má čtyři části: informace o cestovateli, údaje o pobytu v zahraničí, informace o spolucestujících a kontaktní osobu v ČR.
  • Poskytnuté informace slouží ministerstvu zahraničních věcí k rozesílání hromadných e-mailů a SMS registrovaným.

Česko kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. Nepokládá ale za vhodné přesně sdělovat, o jaká půjde.Premiér Andrej Babiš zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím většího množství policejních hlídek. Nejsou nicméně indicie o aktuální hrozbě pro Českou republiku, uvedl Babiš. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme a vyhodnocujeme všechny dostupné informace. Žádná z nich zatím nenasvědčuje tomu, že by ČR hrozilo jakékoli nebezpečí, nicméně již jsme na operativní úrovni přijali potřebná preventivní opatření,“ píše Policie České republiky na svém profilu sítě X. Česko zůstává v systému ohrožení terorismem na stupni B, což znamená mírné ohrožení. Systém má čtyři stupně A až D, přičemž D je nejkritičtější. Česko zůstalo na stupni B, což znamená mírné ohrožení.

Okamura je proti

S útokem na Írán nesouhlasí předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Útok Spojených států amerických a Izraele na Írán podle něho zvyšuje riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě a zvyšuje riziko masové migrace do Evropy a energetické krize. „Oslabuje a porušuje mezinárodní řád a je v rozporu s Chartou OSN,“ řekl Okamura.

Nabízejí pomoc

  • Nejrůznější opatření přijímají také mobilní operátoři, kteří zdarma aktivovali svým zákazníkům roaming a data v krizové oblasti. Na válku na Blízkém východě reagovaly i pojišťovny. Například Uniqa prodloužila platnost krátkodobých pojistek těm, kteří kvůli zrušeným letům museli neplánovaně setrvat v kritickém regionu.
  • Vodafone automaticky aktivoval 7 GB dat zdarma na dalších 30 dní, aby Češi na Blízkém východě měli jistotu spolehlivého spojení. Podpora se týká zákazníků Vodafonu momentálně pobývajících v následujících zemích: Bahrajn, Írán, Irák, Izrael, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty (Dubaj, Abú Dhabí).
  • Operátor O2 aktivoval svým zákazníkům, kteří se nacházejí ve vybraných zemích Blízkého východu, bezplatně roamingový datový balíček. Ti získali 5 GB mobilních dat zdarma. Data mohou zákazníci využít například pro komunikaci přes internetové aplikace, e-maily nebo videohovory.
  • V důsledku zrušených letů na Blízkém východě mnozí cestující uvízli v destinacích déle, než plánovali. UNIQA proto přijala mimořádné opatření: cestovní pojištění všech dotčených klientů automaticky prodlužuje až do jejich návratu domů.
  • Klienti nemusí nic řešit ani kontaktovat pojišťovnu – prodloužení proběhne automaticky a bez poplatků. Opatření platí pro každého, komu se pobyt prodloužil kvůli zrušenému nebo posunutému letu a měl v době plánovaného návratu aktivní cestovní pojištění UNIQA.
  • Pojistná ochrana tak trvá nepřetržitě až do bezpečného návratu, včetně krytí zdravotní péče a asistenčních služeb v zahraničí.

