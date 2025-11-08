Statistiky dokládají, že v Praze žije v současnosti asi sedmdesát procent lidí do 35 let v nájemním bytě. Což se u nás pokládá za problém, protože v porovnání s většinou Evropy jsou Češi od pádu komunismu v roce 1989 výrazní zastánci bydlení ve vlastním. Hodně k tomu přispěla privatizace sídlišť a převod družstevních i městských bytů na společenství vlastníků. I to ovlivňuje postoj lidí k bydlení a snaze žít ve vlastním spíše než ve vypůjčeném.
Proto hledají cesty, jak se ke střeše nad hlavou propracovat. Může jí být rekonstrukce staršího bytu nebo přeměna nevyužívaného ateliéru. Na ten lze dokonce získat hypotéku.
Jak na to?
S financováním můžete narazit na specifická pravidla. „Před koupí ateliéru nebo loftu se vždy vyplatí probrat možnosti financování s hypotečním poradcem,“ uvádí Miroslav Majer, CEO Hyponamíru.cz. Aby bylo možné rekolaudovat ateliér na byt a financovat ho hypotékou, musí splnit základní stavební a hygienické podmínky. Patří mezi ně dostatek denního světla, možnost větrání a dostatečná ochrana proti hluku. Nezbytné je také hygienické zázemí, koupelna, WC a napojení na vodu i kanalizaci. Prostor musí mít kuchyň či kuchyňský kout a splňovat požadavky na bezpečnost, přístup a požární ochranu.
Lze využít i americkou hypotéku
Pokud nelze na koupi ateliéru využít klasickou hypotéku, existují i jiné způsoby financování. „Jedním z nejčastějších je americká hypotéka. V takovém případě dáváte bance do zástavy jinou nemovitost a získané prostředky můžete použít na koupi ateliéru. Toto řešení je vhodné zejména pro investory, kteří pořizují ateliér za účelem pronájmu nebo plánují jeho přestavbu na byt,“ popisuje Miroslav Majer z Hyponamíru.cz.
Loft místo běžného bytu?
Mezi další typy nevšedního bydlení patří lofty. Loft je specifický bytový prostor vzniklý adaptací bývalých průmyslových nebo komerčních objektů na moderní bydlení. Typickými znaky loftu jsou velká otevřená plocha, vysoké stropy, často panoramatická okna a výrazné industriální prvky v interiéru. Lofty jsou oblíbené pro svůj netradiční charakter a vzdušný prostor, který nabízí mnoho možností individuálního uspořádání.
Na rozdíl od ateliéru má loft status bytu. Splňuje všechny stavební, hygienické a právní požadavky a lze ho bez omezení využívat k trvalému bydlení. Snazší je i financování loftu. K nákupu lze využít klasickou hypotéku stejně jako u běžného bytu.