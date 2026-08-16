Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady se letos uskuteční od 27. do 30. srpna. Jedenáctý ročník nabídne koncertní provedení filmu Tmavomodrý svět, vystoupení oscarové Markéty Irglové, Queenie nebo Ondřeje Brzobohatého. Festival připomene také Jamese Bonda a třicet let na scéně oslaví skupina Ohm Square.
Tmavomodrý svět živě
Hlavním filmem letošního ročníku bude válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka z roku 2001. Snímek o československých pilotech v RAF získal čtyři České lvy, mimo jiné za hudbu Ondřeje Soukupa.
Po pětadvaceti letech se soundtrack dočká koncertního provedení. Projekci doprovodí Komorní filharmonie Pardubice, dirigovat bude Adam Klemens. Koncert vzniká pod dohledem samotného Soukupa.
V Poděbradech bude k tématu vystavena také kopie stíhacího letounu Spitfire. Chystá se debata s Ondřejem Soukupem, Janem Svěrákem a leteckým historikem Miroslavem Petrů.
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Oscarová Markéta Irglová
Jedním z hlavních hostů bude Markéta Irglová, která společně s Glenem Hansardem získala Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once. V Poděbradech vystoupí sólově se smyčcovým triem a součástí koncertu bude i projekce filmu.
„Velmi mě těší, že se nám po čase podařilo do Poděbrad přilákat osobnost oceněnou Oscarem. O to více, že Markéta Irglová příliš v Česku nekoncertuje,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák.
Queenie, Brzobohatý i Bond
Hudebníci Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek se utkají v Souboji klavírů, který slibuje „Rande s filmovou hudbou, co se trochu zvrtne“. Sobotní večer pak bude patřit skupině Queenie, která představí svou loňskou show z O2 areny.
Na své si přijdou také fanoušci agenta 007. Po Skyfall z roku 2023 nabídne festival koncert Best of Bond v podání Unique Orchestra s nejznámějšími melodiemi bondovské série.
Basiková a třicet let Ohm Square
Zpěvačka Bára Basiková vystoupí se svou kapelou a koncert doplní projekce časosběrného filmu Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové. Obě se následně představí také v diskusi.
Třicet let na scéně oslaví Ohm Square. Pražská elektronická skupina připomene i své filmové soundtracky, které zazněly například ve snímcích Samotáři, Divoké včely nebo Anděl Exit.
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Od filmového rocku po groove
Festival zahájí česko-americká skupina The Insiders s kytaristou Janem Ponocným. Zazní filmové rockové hity ze snímků jako Forrest Gump, Bohemian Rhapsody nebo Tenkrát v Hollywoodu.
Závěr obstará dvojice Endru a Kirill Yakovlev, která propojí groove, jazz, soul, funk, latino a R&B.
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Vrací se Kinobus
Součástí programu bude také výstava mapující desetiletou historii festivalu nebo návrat populárního Kinobusu. Páteční večer v něm bude patřit krátkým filmům z FAMU s dopravní tematikou.
Vrcholem bude téměř čtyřicet let starý absolventský film Ondřeje Trojana Sedum, ve kterém se objevili Marek Vašut, Martin Dejdar, Lukáš Vaculík nebo Sagvan Tofi.
Podle Michala Dvořáka bude letošní ročník výjimečný také tím, že se na festivalu poprvé představí hned dva držitelé Oscara – Markéta Irglová a Jan Svěrák.