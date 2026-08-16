Tmavomodrý svět zazní živě v Poděbradech. Festival nabídne i dva držitele Oscara

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:00
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Z filmu Tmavomodrý svět

Z filmu Tmavomodrý svět | foto: Archiv Febiofestu

Ondřej Vetchý na promítání filmu Tmavomodrý svět v rámci Febiofestu na...
Ondřej Vetchý ve filmu Tmavomodrý svět (2001)
Zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
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Jedenáctý ročník festivalu Soundtrack Poděbrady nabídne od 27. do 30. srpna program plný filmové hudby a známých českých i zahraničních jmen. Hlavním lákadlem bude koncertní provedení Tmavomodrého světa po 25 letech, dorazí také oscarová Markéta Irglová, Queenie, Ondřej Brzobohatý nebo skupina Ohm Square.

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady se letos uskuteční od 27. do 30. srpna. Jedenáctý ročník nabídne koncertní provedení filmu Tmavomodrý svět, vystoupení oscarové Markéty Irglové, Queenie nebo Ondřeje Brzobohatého. Festival připomene také Jamese Bonda a třicet let na scéně oslaví skupina Ohm Square.

Tmavomodrý svět živě

Hlavním filmem letošního ročníku bude válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka z roku 2001. Snímek o československých pilotech v RAF získal čtyři České lvy, mimo jiné za hudbu Ondřeje Soukupa.

2001 - Tmavomodrý svět

Po pětadvaceti letech se soundtrack dočká koncertního provedení. Projekci doprovodí Komorní filharmonie Pardubice, dirigovat bude Adam Klemens. Koncert vzniká pod dohledem samotného Soukupa.

V Poděbradech bude k tématu vystavena také kopie stíhacího letounu Spitfire. Chystá se debata s Ondřejem Soukupem, Janem Svěrákem a leteckým historikem Miroslavem Petrů.

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Oscarová Markéta Irglová

Jedním z hlavních hostů bude Markéta Irglová, která společně s Glenem Hansardem získala Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once. V Poděbradech vystoupí sólově se smyčcovým triem a součástí koncertu bude i projekce filmu.

„Velmi mě těší, že se nám po čase podařilo do Poděbrad přilákat osobnost oceněnou Oscarem. O to více, že Markéta Irglová příliš v Česku nekoncertuje,“ uvedl ředitel festivalu Michal Dvořák.

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025, Praha).

Queenie, Brzobohatý i Bond

Hudebníci Ondřej Brzobohatý a Ondřej Brousek se utkají v Souboji klavírů, který slibuje „Rande s filmovou hudbou, co se trochu zvrtne“. Sobotní večer pak bude patřit skupině Queenie, která představí svou loňskou show z O2 areny.

Na své si přijdou také fanoušci agenta 007. Po Skyfall z roku 2023 nabídne festival koncert Best of Bond v podání Unique Orchestra s nejznámějšími melodiemi bondovské série.

Kapela Quennie na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Basiková a třicet let Ohm Square

Zpěvačka Bára Basiková vystoupí se svou kapelou a koncert doplní projekce časosběrného filmu Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové. Obě se následně představí také v diskusi.

Třicet let na scéně oslaví Ohm Square. Pražská elektronická skupina připomene i své filmové soundtracky, které zazněly například ve snímcích Samotáři, Divoké včely nebo Anděl Exit.

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Od filmového rocku po groove

Festival zahájí česko-americká skupina The Insiders s kytaristou Janem Ponocným. Zazní filmové rockové hity ze snímků jako Forrest Gump, Bohemian Rhapsody nebo Tenkrát v Hollywoodu.

Závěr obstará dvojice Endru a Kirill Yakovlev, která propojí groove, jazz, soul, funk, latino a R&B.

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Vrací se Kinobus

Součástí programu bude také výstava mapující desetiletou historii festivalu nebo návrat populárního Kinobusu. Páteční večer v něm bude patřit krátkým filmům z FAMU s dopravní tematikou.

Vrcholem bude téměř čtyřicet let starý absolventský film Ondřeje Trojana Sedum, ve kterém se objevili Marek Vašut, Martin Dejdar, Lukáš Vaculík nebo Sagvan Tofi.

Podle Michala Dvořáka bude letošní ročník výjimečný také tím, že se na festivalu poprvé představí hned dva držitelé Oscara – Markéta Irglová a Jan Svěrák.

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