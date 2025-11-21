To monstrum ve mně na Netflixu: Claire Danes se klepe brada. A diváci se nedokážou přestat koukat

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Nový osmidílný mysteriózní seriál To monstrum ve mně (v originále The Beast in Me) uživatelé Netflixu sjíždějí na jeden zátah. Mají k tomu dobrý důvod. Dramatický thriller, za jehož vznikem stojí Gabe Rotter, jeden z tvůrců Akt X, a showrunner Howard Gordon, který má mimo jiné na kontě oceňovaný kousek Ve jménu vlasti, se zkrátka a dobře povedl. Ne, že by šlo po intelektuální stránce o nějakou světobornou bombu. Tvůrcům se ovšem podařilo naservírovat divákům temnou a napínavou detektivní žánrovku nejen o pozvolném nervovém zhroucení jedné vcelku zajímavé ženské postavy. A to není vůbec málo.
To monstrum ve mně

To monstrum ve mně | foto: Netflix

To monstrum ve mně
To monstrum ve mně
To monstrum ve mně
To monstrum ve mně
6 fotografií

Dobrých mysteriózních seriálů a televizních filmů je v poslední době jako šafránu. Příkladem toho, jak se to nemá dělat, pro mě byla v poslední době třeba Cobenova minisérie Lazarus na Prime Video či Žena z kajuty číslo 10 od Netflixu. Po zhledutí obojího cítím na patře do dnešního dne podivnou pachuť zbytečného a pitomoučkého braku. Seriál To monstrum ve mně má sice oproti zmiňovaným dvěma kouskům nejhůře zapamatovatelný název, daří se mu ale v tom nejdůležitějším. Diváka chytí a nepustí. A nepotřebuje k tomu laciné pomrkávání směrem k těm méně chápavým koukačům, ani obsazení bůh ví jak velkých hereckých celebrit. Vše tu odmakají de facto dva herci - Claire Danes a Matthew Rhys.

Novinka To monstrum ve mně od Netflixu nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Spisovatelka na dně a pracháč, co zřejmě krouhnul manželku

Oficiální synopse zní takto: Slavnou spisovatelku vtáhne do zvrácené psychologické hry její bohatý a mocný nový soused, který má možná na rukou krev. Trochu stručné, viďte? Doplníme si ji sami. Aggie Wiggs (Claire Danes) to po smrti syna pořádně schytala. Kde jsou ty časy, kdy jí na živobytí vydělal jeden jediný životopisný bestseller. Teď jen sedí doma, kouká do zdi a nechodí do dětského pokoje. Jenže pak se vedle přistěhuje realitní magnát s temnou minulostí Nil Jarvis (Matthew Rhys), jehož média i jeho další odpůrci pasovali do role hlavního podezřelého ze zmizení manželky.

Co udělá hlavní hrdinka? Místo aby po několika podivných událostech, které se kolem ní začnou odehrávat, vzala kramle, najde v dotyčném údajném arcilotrovi inspiraci na novou knihu. Její posedlost odhalit pravdu se postupně mění v čiré šílenství a nebezpečnou hru na kočku a myš. Obzvláště proto, že je ústřední záporák vlastně docela sympaťák. Hlavní hrdinka je naopak velkou část seriálu sebedestruktivní, naivní a především sobecká kráva. Zatímco pronásleduje démony někoho jiného, ztrácí kontrolu nad těmi svými. A až téměř do závěrečných minut není jasné, s kým to dopadne hůře.

Temnota a roklepaná brada trenduje

Seriál nyní figuruje na předních příčkách nejen tuzemského, ale i globálního žebříčku top deseti nejsledovanějších seriálů Netflixu. Společnost mu tu dělá dobový survival thriller Do posledního samuraje, kterému se snad budeme ve Strážci streamu věnovat někdy příště. Zatímco zahraniční i čeští kritici hodnotí To monstrum ve mně vcelku pozitivně, zahraniční diváci už tak nadšení nejsou. Češi ovšem ve svých recenzích na portálu Česko-Slovenské filmové databáze - csfd.cz, kde seriál bez potíží překračuje hranici sedmdesáti procent, omílají pouze možná až příliš ufňukanou a věčně rozklepanou Danes.

Já jsem názorově k seriálu rovněž v tom smířlivějším táboře. Přece jen je to návyková záležitost. I když je pravdou, že mně věčně skákající brada ústřední zvědavé hrdinky také postupem času pěkně štvala.

Jeden z nejlepších seriálů letošního roku?

Superlativy ve stylu toho, který zmiňuji v mezititulku, padají v některých článcích na adresu The Beast in Me celkem často. Mně ale podobná klasifikace připadá poněkud přehnaná. Přece jen tu něco malinko chybí. A kdyby nebylo (bradu stranou) skvělého hereckého výkonu Claire Danes, kterou jsem naposled viděl v přes dvacet let staré trojce Terminátora, a jejího charismatického parťáka Rhyse (neznal jsem, ale vypadá trochu jako Denis O’Hare z American Horror Story či True blood), jenž je coby narcistní sociopat paradoxně neskutečně lidský, byl by (nejen) můj divácký zážitek poloviční.

Jako něco přes šest hodin dlouhá mysteriózní jednohubka ale seroš To monstrum ve mně funguje skvěle. Nedivím se, že si, řečeno s nadsázkou, někteří mladí a bezdětní lidé pustí první díl večer a pak se za chvilku diví, proč jim v bytě huláká budík.

Frankenstein Guillerma del Tora je na Netflixu zklamáním. Zároveň jde nejspíš o nejzdařilejší adaptaci tohoto příběhu

To monstrum ve mně

  • Tvůrci: Gabe Rotter
  • Režie: Antonio Campos
  • Scénář: Daniel Pearle, Gabe Rotter
  • Kamera: Lyle Vincent
  • Hudba: Sean Callery, Tim Callobre, Sara Barone
  • Hrají: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales, David Lyons, Tim Guinee, Deirdre O’Connell, Hettienne Park, Jonathan Banks, Aleyse Shannon a další.
  • Produkce: C.A. Johnson, Sean Sforza
  • Casting: Julie Tucker, Kim Krakauer
  • Střih: Ralph Jean-Pierre, Philip Carr Neel, Kane Platt
  • Zvuk: Ruy García, Martin Czembor, Ric Schnupp
  • Scénografie: Loren Weeks, Michael Nallan
  • Masky: Daurisa Tessier
  • Kostýmy: Arjun Bhasin

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Adventní trhy omezí parkování a dopravu v historickém centru Hradce Králové

ilustrační snímek

Adventní trhy a vánoční program na Velkém náměstí v Hradci Králové výrazně omezí parkování a dopravu v historickém centru města. Omezení potrvají od pondělí...

21. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  13:08

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy nakazilo letos 118 lidí, loni devět

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se na jihu Moravy od začátku roku do 20. listopadu nakazilo 118 lidí, loni bylo v kraji devět nemocných za celý rok. Největší nárůst počtu...

21. listopadu 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Do Brna se sjede téměř 300 vystavovatelů minerálů, fosilií, šperků či přírodnin

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti bude o víkendu prodejní výstava Minerály Brno. Stánek s minerály, fosiliemi, šperky a přírodninami na ní bude mít 269 vystavovatelů z...

21. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrov chystá investiční projekty na příští rok, pomůže atletům i biatlonistům

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku chystá investiční projekty na příští rok. V rozpočtu, který budou zastupitelé schvalovat 10. prosince, bude podle starosty Pavla...

21. listopadu 2025  12:54,  aktualizováno  12:54

Prodloužená – Maškarní v Semilech

ilustrační snímek

Trochu neformální prodlouženou v karnevalových kostýmech si užijí tanečníci v sobotu od 19 hodin v sále KC Golf Semily.

21. listopadu 2025  14:18

Stavbou roku Královéhradeckého kraje jsou Apartmány Hnědý vrch v Krkonoších

ilustrační snímek

Stavbou roku Královéhradeckého kraje se letos staly Apartmány Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. Ocenění získala i obnova takzvaných polských mostů na...

21. listopadu 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Městský parkovací dům v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby

ilustrační snímek

Provoz parkovacího domu Arena Parking v Pardubicích nepřinesl očekávané tržby. Budou zhruba o 2,5 milionu korun nižší. Plány se městu nenaplnily v dlouhodobých...

21. listopadu 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Karvinský bazén bude mít technologii, která vrátí zpět část vody z praní filtrů

ilustrační snímek

Městský bazén v Karviné-Hranicích bude mít novou recyklační technologii. Umožní znovu využít část vody, která dosud po praní filtrů končila v kanalizaci....

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Karvinský bazén bude mít technologii, která vrátí zpět část vody z praní filtrů

ilustrační snímek

Městský bazén v Karviné-Hranicích bude mít novou recyklační technologii. Umožní znovu využít část vody, která dosud po praní filtrů končila v kanalizaci....

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sezóna šílenství: GymBeam zvládá Black Friday a předvánoční nápor díky nejnovějším technologiím a AI

21. listopadu 2025  14:15

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.