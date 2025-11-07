Pokud byste to náhodou nevěděli, entita v podání trikařů i charismatického seveřana Billa Skarsgarda – Pennywise vzešla svého času z bezbřehé fantazie spisovatele Stephena Kinga. Pokud chcete věřit PR řečem, pak vězte, že by měl být kvalitativní odkaz atmosferické a tlusté knižní předlohy minimálně až do konce první řady zachován, a to díky samotnému Kingovi. Ten měl na nový seriál dohlížet ve všech ohledech, od castingu, přes lokace, až po scénář.
Seriál TO: Vítejte v Derry nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Ne až tak nezbytné pokračování
Tvrdit o TO: Vítejte v Derry, a vlastně téměř o jakémkoliv existujícím seriálovém spin-offu (který je v tomto konkrétním případě ještě navíc prequelem existujících filmů), že na něj netrpělivě čekala většina fanoušků původní látky, by bylo přinejmenším naivní. Rovnou si přiznejme, že i nejnovější trampoty vyčáhlého klauna Pennywise (a jeho nedobrovolných kamarádů) vznikly, jak tomu obyčejně bývá, především pro prachy. To ale ještě nemusí nutně znamenat, že výsledek nebude stát za to. A také, že neznamená.
|
Hodina zmizení. Hororový epos o absenci celé školní třídy boří žebříčky sledovanosti HBO Max
Než se ovšem pustím do rozboru děje, i zmiňovaných kvalit odvozeného seriálu, musím připomenout, že donedávna poslední výlet do městečka Derry ve snímku To Kapitola 2 (2019) tržebně zaostal za očekáváním. Nešlo o vyložený průšvih, pořád jsou oba novější filmy (existuje ještě adaptace z roku 1990) podle nejznámější Kingovi bichle děsivou duologií, jenž je zároveň jednou z komerčně nejúspěšnějších adaptací slavného krále hororů vůbec. Hlavouni ze studia Warner Bros. zkrátka nemohli nechat slavnou značku příliš dlouho ležet ladem. A je jen logické, že se tentokrát jde vzhledem k událostem druhého snímku, respektive jeho finále, v němž skupinka hrdinů nadobro zlikvidovala ústřední žvatlající hrozbu, prequelovou cestou.
Krvavý úvod
Režisér obou novějších adaptací To Andy Muschietti nyní prezentuje divákům seriálový přídavek, který co do efektního zhmotňování největších (nejen) dětských strachů rozhodně nedělá svým filmovým předchůdcům ostudu. Nová skupina dětských outsiderů, ale i dospělých, se v seriálu pomalu začíná seznamovat s krvavými kapitolami dějin města, jenž se mají později každých dvacet sedm let opakovat. Seriál začíná zhruba hodinovým pilotním dílem, na jehož začátku se za poměrně bizarních a také notně krvavých okolností ztrácí místní filmový maniak Matty Clements. O nějaký ten týden později se však utváří čtveřice dětských outsiderů, která se ztraceného spolužáka rozhodne začít hledat. Motivací je pro některé z nich i to, že na ně nezvěstný kamarád mluví z odtokové roury ve vaně. Zlatý Rypenec...
Druhá hlavní dějová linie je dospělácká. Afroamerický major Leroy Hanlon přichází na leteckou základnu Derry, kde ho čeká nejen smíšené přijetí, ale i tajemný úkol pátrat po místní zbrani nejasného původu i parametrů. Předtím ale musí čelit nějaké té nakládačce a především faktu, že na téhle základně něco zatraceně smrdí. A není to jen místní pálenka vyvrhnutá ze strážní věže.
Z děje druhého dílu toho mnoho prozrazovat už nehodlám. Je ale fér varovat, že se zejména první půlka táhne jako posledních čtrnáct dní před výplatou. Naštěstí se v druhé půli odehraje nejen dvojice efektních hororových scén, pracovně si je můžeme nazvat okurkový táta a porod s pořádně dlouhou pupeční šňůrou, ale také závěr naznačující budoucí „vojenský“ děj.
Svítící kola a špičaté podprsenky
Osobně se nepovažuji za ortodoxního fanouška Stephena Kinga a jeho patrně nejslavnějšího díla o strašidelném klaunovi. Na rozdíl od knížek slovenského autora Josefa Kariky, který slavnějšího amerického kolegu nepokrytě ve svých dílech vykrádá, jsem To nečetl. Pouze jsem slyšel kousek audioknihy, a samozřejmě nakoukal jak dvoudílný TV film z roku 1990, který považuji za zdařilou, nicméně nepříliš hororovou podívanou, tak výše zmiňovanou dvojici novodobých adaptací. Tuším, že dvojku jsem dokonce zakoušel v kině, a to v tehdy velice trendy formátu 4DX.
Navázat na filmy seriálem jsem nicméně od počátku považoval za dobrý nápad. Jsem koneckonců fanouškem jiného seroše, který doplňuje zfilmované Kingovi klasiky. Na mysli mám psychologicky laděného hororového seriálu Castle Rock, jenž je rovněž situovaný ve fikčním světě tohoto autora.
TO: Vítejte v Derry ve mě však zatím vyvolává zvědavost i rozpaky. Na jednu stranu jsem se nechal velice lehko vtáhnout do děje skrze partičku dětí, která ve stylu Stranger Things mudruje o vědě, ale i dobových špičatých podprsenkách, a drandí po městě na svítilnami vybavených bicyklech. Na stranu druhou jsem ocenil, s jakou efektivitou tvůrci seriálu zmiňovanou partičku na konci prvního! dílu, ehm, rozpustili. Dokáže být seriálové To až do svého konce důstojným pokračovatelem, nebo bude jen nudnou ždímačkou slavné značky? Nezbývá, než si počkat. Zatím mě to celkem baví!
|
Pohlreich se omluvil a Babica je zpátky na YouTube. Oba jsou si podobnější, než by kdo před lety čekal
TO: Vítejte v Derry