Tofu si stále hledá své místo ve společnosti. Paradoxně je však mnohem starší než my

Tofu je velmi kontroverzí potravinou. Někteří ho nesnáší, jiní milují. Tento sójový sýr, který se vyrábí vysrážením čerstvého sójového mléka, dokázal zamíchat s chutěmi nejednoho Čecha. Zároveň se však o něm mluví jako o potravině buď pro ty, co chtějí být cool, nebo pro vegany a vegetariány. Ve skutečnosti však tofu může být úplně pro každého.

Historické okénko

Sója tu je s námi mnohem déle, než si možná myslíme. V Asii je navíc považována za posvátnou plodinu, podobně jako třeba rýže. Kolébkou původu této rostlinky je konkrétně Čína, ze které se plodina šířila do celé Asie. První zmínka o sóji byla zaznamenána před pěti tisíci lety. Možná to někoho překvapí, ale ze sóji pocházející tofu se začalo vyrábět ve druhém století před naším letopočtem. V sedmém století se jeho znalost rozšířila i do Japonska.

V 18. století se poté sója dostala do Evropy a Ameriky. O tisíc let později se o tofu začalo v západní kultuře mluvit jako o jídle bohatých čínských studentů cestujících s vlastním kuchařem na evropské univerzity. Dodnes tofu v Japonsku, Číně, Koreji, Thajsku a Vietnamu patří k tradičním jídlům.

Podpora dlouhověkosti

I přes to, že Češi tofu označují za jídlo pro vegetariány, ve skutečnosti je tato potravina označována jako element dlouhověkosti, který je v posledních letech velmi populární. Obsahuje totiž důležité fytoestrogeny, které mají vliv na správnou činnost krevního oběhu, a působí jako prevence proti častým civilizačním onemocněním. Je lehce stravitelné a pomáhá proti osteoporóze.

Mnohé ale stále odrazují mýty o tom, že člověk ztratí zdroj klíčových živin v čele s bílkovinami. Maso je jedním ze zdrojů bílkovin, ale zdaleka ne jediným. Bílkoviny se kromě masa nacházejí například v ovoci, zelenině, ořeších či semínkách. Jediný rozdíl mezi nimi a těmi z masa je, že ty rostlinné ne vždy obsahují všechny esenciální aminokyseliny, které naše tělo potřebuje. Tyto se nacházejí také v sóji či v tofu.

Právě tofu je díky své kulinářské variabilitě výborným zpestřením jídelníčku. „Z dosud realizovaných studií o vlivu sóji na naše zdraví vyplývá, že sója i tofu jsou potraviny vhodné pro každodenní konzumaci. Z preventivního hlediska je vhodné, aby i člověk se smíšeným stravováním měl několik pouze ‚rostlinných dní‘ do týdne,“ uvádí Alexandra Frolkovičová, odbornice na výživu.

Rostlinné proteiny

Pokud byste se přece jen obávali, že byť jen jeden den bez masa bude mít ničivé následky na vaše cvičením vypracované tělo, nemůžete si zřejmě dát poradit lépe od koho jiného než od Arnolda Schwarzeneggera.

Ten se masa úplně nevzdal, ale říká, že už ho jí o čtyři pětiny méně než v minulosti. „Někteří lidé cítí, že musí jíst živočišné bílkoviny, aby podpořili růst svalů a svou sílu.

Ve skutečnosti však máte mnohem vyšší flexibilitu, než vám možná říkali. Nové výzkumy naznačují, že nezáleží na tom, zda sníte rostlinný, nebo živočišný protein, oba způsoby stravování přinášejí stejné výsledky na tvarování těla,“ řekl pro magazín Men’s Health. Pro rostlinnou stravu se rozhodly v historii také další známé osobnosti, jako je například Leonardo da Vinci, Pythagoras, Albert Einstein, Paul McCartney, Ariana Grande, Natalie Portman.