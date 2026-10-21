Tokijské metro skrývá řadu překvapení. QR kódy otevírají zábrany a nástup má přesná pravidla

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:12
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Vlaky tak na některých trasách projedou podzemím a bez přestupu pokračují na...

Vlaky tak na některých trasách projedou podzemím a bez přestupu pokračují na běžné železniční tratě. | foto: Profimedia.cz

Tokijská podzemka je fascinující. Je to dokonale sehraná mašina.
Tokio má pod zemí pořádný dopravní labyrint
Vlaky na některých trasách projedou podzemím a pak bez přestupu pokračují na...
Tokijské metro se skládá ze 180 stanic.
6 fotografií
Miliony cestujících denně, dokonale seřazené fronty a vlaky, které musí zastavit přesně na správném místě. Tokijské metro funguje jako sehraný stroj, v němž mají své místo QR kódy na dveřích, zaměstnanci pomáhající v ranní špičce i nástupištní zábrany, jejichž instalace může trvat téměř dva roky. Japonským metrem startuje nový seriál deníku Metro, který čtenáře zavede do nejzajímavějších podzemních drah světa.

Tokijské metro není jen podzemní dopravní síť, ale dokonale sehraná mašina. Umí přitom překvapit i QR kódy na dveřích vlaků, skoro dvouletou instalací nástupištních zábran nebo zaměstnanci, kteří pomáhají dostat ranní špičku do posledního volného centimetru.

Pod zemí, kde má každá vteřina svůj řád

Tokio má pod zemí pořádný dopravní labyrint. Jenže mluvit o něm jako o jediném metru je trochu zavádějící. Síť tvoří především dva systémy, Tokyo Metro a Toei Subway, na které navazují další železniční společnosti. Celkem 28 stanic! Vlaky tak na některých trasách projedou podzemím a bez přestupu pokračují na běžné železniční tratě. Cestující nemusí řešit, kde končí metro a začíná jiný dopravce. Provozovatelé ale musí zvládnout, aby všechno fungovalo jako jeden celek.

Tokio má pod zemí pořádný dopravní labyrint

A právě v detailech se ukazuje, jak promyšlená tahle doprava je. Tady je pět věcí, kterých si při cestě tokijskou podzemkou stojí za to všimnout.

1. QR kód na dveřích není pro cestující

Na dveřích souprav na lince Asakusa jsou velké QR kódy. Nejsou tam kvůli reklamě ani proto, aby si cestující načetli jízdní řád. Pomáhají řídit nástupištní zábrany.

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Kamery na nástupišti kódy snímají a systém z nich získává informace o soupravě, například o počtu vozů a dveří. Podle toho dokáže otevřít správné části zábran. Důvod je praktický: na lince Asakusa jezdí vlaky několika různých železničních společností, které nemají totožné soupravy. Díky QR kódům není nutné všechny vlaky složitě vybavovat stejným zařízením.

Japonsko tak našlo řešení problému, který se na první pohled zdá jednoduchý: jak zajistit, aby se dveře na nástupišti otevíraly přesně tam, kde se otevřou dveře vlaku.

2. Strojvedoucí není jen pasažér v kabině

Přesnost japonské železnice se nedá vysvětlit tím, že všechno zařizují počítače. Na běžných linkách pracují strojvedoucí a další zaměstnanci, kteří mají přesně rozdělené úkoly. Sledují signály, kontrolují situaci kolem vlaku a dodržují postupy pro bezpečný odjezd.

Tokijská podzemka je fascinující. Je to dokonale sehraná mašina.

Zajímavou japonskou železniční metodou je takzvané ukazování a potvrzování. Zaměstnanec ukáže na důležitý signál nebo kontrolní bod a slovně či jiným předepsaným způsobem si ověří, že ho správně zkontroloval. Nejde o divadlo pro cestující, ale o způsob, jak omezit chyby způsobené nepozorností.

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Při cestě si všimněte, co se děje v kabině i u dveří. Za zdánlivě obyčejným odjezdem stojí soubor pravidel a kontrol, ne pouze odpočet na displeji.

3. Nacpávači existují

Bílá rukavice, přeplněný vůz a zaměstnanec, který pomáhá cestujícím nastoupit. Ikonický obrázek tokijské ranní špičky není vymyšlený. Pracovníci na některých stanicích pomáhají s nástupem a kontrolují, zda je možné bezpečně zavřít dveře.

Praktický tip

Máte-li velký kufr, vyhněte se rannímu náporu, pokud to jde. V přeplněném voze se z něj rychle stává překážka pro všechny kolem.

Jenže slavní „nacpávači“ nejsou všude a nepracují tak, že by po celý den násilím tlačili lidi do vlaků. Jde především o zvládnutí náporu v nejvytíženějších časech. Oficiální turistický průvodce GO TOKYO doporučuje počítat s ranní špičkou přibližně mezi 7.30 a 9.30. Večer bývá rušno zhruba mezi 17.30 a 19.30.

4. Instalace zábran je stavební román

Na mnoha nástupištích jsou dveře, které oddělují cestující od kolejiště. Zvyšují bezpečnost a pomáhají předcházet pádům do kolejiště i kontaktu s přijíždějícím vlakem. Tokyo Metro oznámilo, že 28. března 2026 dokončilo instalaci těchto zábran na všech svých 180 stanicích, s výjimkou části nástupišť ve stanici Minami-Sunamachi, kde pokračuje rozsáhlá rekonstrukce.

Vlaky na některých trasách projedou podzemím a pak bez přestupu pokračují na běžné železniční tratě.

Jenže postavit zábrany není totéž jako připevnit na zem pár dveří. Pod nástupišti vedou kabely, konstrukce musí unést novou zátěž a zařízení se musí přesně usadit a otestovat. Podle Tokyo Metro může celý proces od zahájení stavebních prací po uvedení do provozu trvat přibližně 22 měsíců na jednu stanici. Velká část práce se navíc provádí v noci, mezi posledním a prvním vlakem. Až tedy budete čekat na vlak za skleněnými dveřmi, vzpomeňte si, že za nimi může být skoro dva roky stavebních příprav.

5. Podlaha vám řekne, kam si stoupnout

Na tokijském nástupišti není čekání jen otázkou toho, kam se člověk zrovna vejde. Značení na podlaze pomáhá určit, kde zastaví dveře konkrétní soupravy a kudy se bude nastupovat. Cestující čekají v řadách, nejprve nechají ostatní vystoupit a teprve potom nastupují. Vedle toho jsou na nástupištích žluté hmatové pásy pro lidi se zrakovým postižením. Pomáhají jim orientovat se a upozorňují na blízkost hrany nástupiště. V kombinaci s nástupištními zábranami, hlášeními a odjezdovými melodiemi vzniká systém, ve kterém se cestující nemusí pokaždé rozhodovat od nuly. Stačí sledovat značky a ostatní lidi. Samozřejmě ani Tokio není bez výjimek, zpoždění nebo přeplněných vozů, ale právě tahle drobná pravidla pomáhají zvládat obrovský počet cestujících.

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Metro, které funguje díky detailům

Tokijská podzemka fascinuje tím, že její největší zajímavosti nejsou na první pohled nijak okázalé. QR kód na dveřích, přesný postup strojvedoucího, značka na podlaze nebo zábrana, jejíž instalace trvá téměř dva roky. Každá z těchto věcí řeší konkrétní problém. Až budete v Tokiu cestovat metrem, zkuste se chvíli nedívat jen na mapu a displeje. Sledujte, jak lidé čekají, jak se otevírají dveře a co všechno se musí stát, než se vlak znovu rozjede. Podzemní doprava pak začne připomínat méně anonymní bludiště a víc sehraný stroj.

Atmosféru Tokia můžete nasát v instagramovém videu autora této reportáže.

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