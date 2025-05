Odchod z kin byl však v případě mnoha fandů doprovázen zklamáním. Akční hrdina Ethan Hunt ve snímku poněkud řešil hrozbu z jedniček a nul, a ač byla první část Odplaty pořád zatraceně solidním řemeslem, pitomý, nehmatatelný záporák, který se bezpochyby již stal noční můrou skutečných ajťáků, i nelogičnost a banálnost scénáře (věčné shánění zlatého klíče) však snímek stavěli o level níže než ty předchozí.

Odplata? Raději Poslední zúčtování

Nyní tu máme chystané pokračování a zároveň zakončení filmové série, které by se nejspíš mělo jmenovat Mission: Impossible Odplata – Druhá část, studio se ovšem nakonec rozhodlo poslat snímek do kin s podtitulem Poslední zúčtování. Učinilo tak z prostého důvodu. Vlastně ze dvou. První odplata totiž finančně pohořela a druhé části filmů nemívají u diváků obecně tak velký úspěch jako samostatné snímky.

Z filmu Mission: Impossible - Poslední zúčtování

První reakce

Osmá Mission: Impossible se podle celé řady diváků, kteří snímek zhlédli v předpremiéře o uplynulém víkendu, nebezpečně blíží sebeparodii.

„V mnoha scénách by stačilo jen vyměnit hudbu a dostali byste okamžitě hysterický záchvat smíchu. Od událostí v sedmičce, která je ještě jakž takž ukotvená v naší realitě, uplynuly pouhé dva měsíce, ale umělá inteligence jménem Entita mezitím stihla ovládnout klíčové jaderné arzenály a svět se propadl do chaosu, kdy Entitou ovládaní jedinci infiltrovali všechny složky vlády i armády a občané zakládají apokalyptické kulty. To všechno vám prozradí ukecaná expozice v úvodu snímku. Tak nějak očekáváte, že vysvětlovačky brzy skončí a dojde na pořádnou akci, ale… to si budete muset počkat zhruba další hodinu a půl!“ píše na webu moviezone.cz známý filmový recenzent Václav Rybář.

Skončit v nejlepším je podle něj nesplnitelná mise. „Pokud jste plakali nad předčasným odchodem jisté postavy v sedmičce, můžete se po závěrečných titulcích osmičky sami sebe ptát, jestli při vědomí věcí budoucích vlastně nebyla nejchytřejší osobou na place,“ dodává Rybář.

Brada-až-na-zem

Do oficiální čtvrteční premiéry stále zbývá dost času. Vyhlížená událost léta, na kterou se mnozí velice těšili, však nestojí za návštěvu kina pouze podle některých reakcí. Na webu Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz si snímek před uzávěrkou tohoto vydání naopak udržoval velice kladné hodnocení okolo osmdesáti procent.

Tom Cruise ve filmu Mission: Impossible Odplata – První část

„Jedna z největších filmových sérií se po třiceti letech loučí a i přes výhrady je to rozlučka, která sérii neposouvá dál, ale ani neuráží,“ píše uživatel Chrustyn.

„Možná trošku slabší než předchozí Ethanovy eskapády, ale pořád jsem se bavil,“ dělí se o svůj názor na tomtéž webu uživatel s přezdívkou yuppie.

Smířlivé komentáře na adresu filmu trousili v posledních dnech i zahraniční kritici a blogeři, kteří snímek viděli přednostně. Poslední mise si také již stihla odbýt slavnostní premiéru v Cannes.

Z filmu Mission: Impossible - Poslední zúčtování

„Zdánlivě poslední film v sérii totiž mnozí označují za akční film roku, vynikající, brada-až-na-zem level, fantastický nebo šílený. Tradiční hypeman Erik Davis například uvádí, že režisér Christopher McQuarrie s Cruisem posunuli laťku do nebývalých výšin, nabízí dechberoucí akční sekvence a epický velkopříběh skládající poctu celé sérii. Bloger Dave Baldwin radí, abyste si vzali prášky na tlak, protože jakmile se prý nejnovější M:I rozjede, tak je to neskutečná divočina až do konce,“ uvádí na moviezone.cz redaktor Ondřej Mrázek. Upozorňuje zároveň na fakt, že recenzent David Ehlrich filmu naopak naložil, když napsal, že je hloupý, nefunkční a že mu celý ten spektákl, jenž prý stále disponuje skvělou akcí, pomalu zlomil srdce. „Discussing Film pak tvrdí, že film není moc dobrý, protože tradičně zápasí s příliš komplexním a zamotaným scénářem, jenž ve výsledku nikam nevede,“ dodává Mrázek.

Podle fandů série by bylo skvělé, kdyby Ethan Hunt uměl skončit na vrcholu. Zda se to povedlo, uvidíme v kinech.