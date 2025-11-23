Tom Cruise získal čestného Oscara: Hollywood oceňuje jeho celoživotní nasazení

Slavného herce a producenta neocenili za konkrétní roli, ale za celoživotní přínos filmu, kaskadérům i kinům, která celý život brání s nezlomnou energií. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z filmového webu kinobox.cz.
Kromě Toma Cruise si ve snímku zahráli Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Rolf Saxon, Greg Tarzan Davis, Shea Whigham, Angela Bassett a další. | foto: CinemArt

Největší filmová hvězda světa má konečně zlatou sošku, kterou může přidat do sbírky nevídaných komerčních i uměleckých úspěchů či polámaných kostí. Tom Cruise převzal od Rady guvernérů Akademie filmového umění čestného Oscara za neuvěřitelné nasazení pro filmařskou komunitu, pro zážitek z projekce v kinech a pro komunitu kaskadérů. Třiašedesátiletý herec a producent horečně děkoval všem, kteří s ním za čtyřicet pět let v branži spolupracovali.

„Natáčet filmy není to, co dělám, ale to, kým jsem,“ shrnula svou celoživotní vášeň hollywoodská legenda před očima slavných kolegů na výročních Governors Awards.

Parton, Allen a Thomas

Čestného Oscara za mimořádný přínos letos obdrželi ještě zpěvačka a filantropka Dolly Parton, choreografka Debbie Allen a výtvarník produkce Wynn Thomas, jež jejich souputník z Mission: Impossible v děkovné řeči individuálně vyzdvihl. Největší pozornost byla nicméně upřená právě na Cruise, jehož dosud na Oscara nominovali čtyřikrát – o sošku usiloval jako herec za dramata Narozen 4. července, Jerry Maguire a Magnolia a jako producent za Top Gun: Maverick, jeden z největších postpandemických hitů.

Kariéra plná ikonických rolí i nebezpečných výkonů

Nestárnoucímu hrdinovi stříbrných pláten, jenž se s rostoucím věkem nechával stále víc mlátit a zatahovat do nebezpečných kaskadérských podniků především jako špion Ethan Hunt, předal čestné ocenění dvojnásobný oscarový režisér Alejandro González Iňárritu.

Herec Tom Cruise jako malý chlapec a dnes

Cruise s tvůrcem Revenanta a Birdmana nedávno dotočil prestižní snímek pro Warner Bros., jímž částečně ukončuje éru akčních blockbusterů a znovu cílí na autorská díla, která jeho filmografii zdobila hlavně v letech 1988 až 1999. Tehdy posbíral všechny tři herecké nominace, pracoval se Stanleym Kubrickem na Spalující touze a natočil nadčasové klasiky včetně Rain Mana, Interview s upírem nebo Páru správných chlapů.

Následně dvakrát spolupracoval se Stevenem Spielbergem (Minority Report, Válka světů), jenž mu tleskal z první řady spolu s Christopherem McQuarriem (Mission: Impossible) nebo producentem Jerrym Bruckheimerem (Top Gun).

Od Riskantního podniku až
po Mission: Impossible

Cruise, jenž hraje od počátku osmdesátých let a první hlavní roli přijal roku 1983 v kultovním Riskantním podniku, strávil podstatnou část děkovačky šířením solidarity a zdůrazňováním komunitního a týmového charakteru kinematografie jakožto sdíleného prožitku v kinech.

Tom Cruise účtuje. Jeho osmá nesplnitelná mise se však sebeparoduje. Vyrazíte na ni do kina?

„Film mě bere po celém světě. Pomáhá mi oceňovat a respektovat odlišnosti. Ukazuje mi také naši společnou lidskost, jak moc jsme si v tolika a tolika ohledech podobní. Ať už pocházíme odkudkoli, v kině se spolu smějeme, spolu cítíme, spolu doufáme, spolu sníme. A to je síla tohoto umění. A proto na něm záleží, proto na něm záleží i mně.“

Filmová láska, která začala paprskem světla

Lásku k řemeslu dle svých slov pocítil už jako malý kluk při návštěvě kina, kde ho záblesk světla z projektoru svedl na stezku, kterou se ubírá s nevídanou cílevědomostí a čuchem na úspěch.

Frankenstein Guillerma del Tora je na Netflixu zklamáním. Zároveň jde nejspíš o nejzdařilejší adaptaci tohoto příběhu

„Tahle zkušenost mi otevřela oči. Ukázala mi, že se život může šířit daleko za hranice, které jsem ve svém vlastním do té doby vnímal. Ten paprsek světla ve mně probudil touhu otevřít svět – a od té doby ho následuji.“ A to skutečně ve všemožných žánrech – kdo by ostatně zapomněl na hercův šílený, převážně cholerický a taneční výkon v parodii Tropická bouře? Cruise se v krizovém období, kdy jej pranýřovali za scientologické manýry, neváhal před miliony diváků shodit a zesměšnit. Vzešel z toho milovaný sci-fi akčňák Na hraně zítřka, v němž dokola Cruise umírá v neúprosné časové smyčce v boji s mimozemšťany.

Nezlomná energie, zlomené kosti

To možná nejlépe charakterizuje jeho nevyčerpatelnou energii a zápal, s nimiž v době pandemie táhl produkční Titanic v podobě sedmého a osmého dílu Mission: Impossible – třicetileté blockbusterové franšízy postavené primárně na Cruisovi a jeho ochotě posouvat zážitkové fyzické hranice. Lidi do kina ostatně dostanete složitěji než dřív, za což věčně mladý blázen párkrát zaplatil zdravotní újmou.

„Chci, abyste věděli, že vždy udělám vše, co je v mých silách, abych tomuto umění pomáhal – podporoval a prosazoval nové hlasy, chránil to, co dělá kinematografii silnou – a doufejme, že u toho neutrpěl moc dalších zlomenin,“ doplnil závěrem Cruise.

Frajer Tom Cruise konečně získá Oscara. Po čtyřech nominacích se dočká obrovské pocty

