Tomáš Vaňourek: Cestování není o razítkách v pase, ale o proměně člověka

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  6:00
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Cestovatel Tomáš Vaňourek na expedici Z101 po Africe strávil šest let. | foto: ARCHIV T. V.

Šest let sledoval stopy Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou. Cestovatel Tomáš Vaňourek v rozhovoru pro Metro vysvětluje, proč podle něj nestačí sbírat razítka v pase, co ho naučila Afrika o lidech a proč je důležitější poznat sebe než další zemi.

Během Expedice Z101 projel Afriku a na vlastní oči sledoval, jak se proměnily země, které českoslovenští cestovatelé navštívili před více než sedmdesáti lety. Nyní, v době sociálních sítí a rychlého cestování, ale upozorňuje, že mezi poznáváním a pouhým sbíráním zážitků je zásadní rozdíl.

V současnosti můžeme během pár sekund vidět fotky a videa z druhého konce planety. Přesto jste strávil roky na cestě. Co vám osobní zkušenost dala navíc oproti tomu, co člověk vidí na internetu?
Dnes spousta lidí navštíví nějakou zemi a mají pocit, že ji poznali. Jenže poznávání není totéž co objevování. Často jsem potkával lidi, kteří měli jako koníček sbírání razítek do cestovního pasu. Přiletěli do Jižního Súdánu, udělali si fotku u letiště a odletěli dál. Jenže když se jich člověk zeptal, co o té zemi vlastně vědí, neuměli odpovědět. Poznání začíná ve chvíli, kdy se dostanete mimo turistické trasy. Když řešíte porouchané auto, sháníte náhradní díly, sedíte s místními lidmi a snažíte se pochopit, jak funguje jejich každodenní život. Teprve tehdy začnete rozumět společnosti, ve které jste. My jsme chtěli navazovat na Hanzelku a Zikmunda. Říkal jsem si, že tam, kde oni skončili, musíme začít.

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Narážíte na Expedici Z101, která vám zabrala pět let života. Co vám dala jako člověku?
Otevřela mi oči. Dala mi Afriku takovou, jaká skutečně je. Ne tu z učebnic, dokumentů nebo evropských představ. Najednou zjistíte, že ani odborníci, kteří se Afrikou celý život zabývají, jí vlastně úplně nerozumí. Moje kolegyně Linda Piknerová, uznávaná afrikanistka, po dvou letech cestování řekla, že teprve pochopila, jak málo toho o Africe ví. A to podle mě vystihuje celý kontinent. Čím víc ho poznáváte, tím víc si uvědomujete, jak složitý je.

Změnila vás Afrika i v tom, jak se díváte na lidi?
Ano. Paradoxně jsem po návratu začal víc vnímat rozdíly mezi kulturami. Ne proto, že bych lidi rozděloval, ale protože jsem pochopil, že není možné všechny posuzovat podle evropských měřítek. V Evropě považujeme za samozřejmost vzdělání, určité rodinné zázemí nebo životní standard. V některých afrických komunitách ale vyrůstají děti v jiném světě. Afrika mě naučila nazývat věci pravými jmény a přestat předstírat, že všichni žijeme stejně.

Cestovatel Tomáš Vaňourek na expedici Z101 po Africe strávil šest let.

Často se mluví o tom, že je společnost rozdělená. Když jste poznával různé kultury, zjistil jste spíš, jak moc jsme odlišní, nebo jak moc jsme si podobní?
Obojí. Čím víc cestujete, tím víc vidíte rozdíly. Ale zároveň zjistíte, že lidé všude řeší podobné věci. Jedna z největších lekcí pro mě byla rodina. V Evropě o rodinných hodnotách často mluvíme, ale zároveň trávíme většinu dne v práci. V Africe jsem potkával lidi, kteří neměli téměř nic, ale byli celý den se svými nejbližšími. Pamatuji si rozhovor s mužem, který neměl skoro žádný majetek. Když jsem se ho ptal, jak může být šťastný, odpověděl mi: „Mám rodinu, mám své děti, mám své krávy. Co víc bych potřeboval?“ A tehdy si člověk uvědomí, že některé hodnoty nejsou vůbec samozřejmé.

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Vyžaduje cestování emoční inteligenci?
Myslím si, že ano. Ale hlavně ji vytváří. Na cestách nemáte kam utéct. Každý den jste konfrontovaní s jinými lidmi, jinými názory a jiným způsobem života. Musíte se naučit poslouchat, chápat a respektovat věci, které jsou vám cizí. A právě tehdy začínáte rozvíjet schopnost dívat se na svět očima druhých.

Jedním z cílů expedice bylo porovnat dnešní svět se světem Hanzelky a Zikmunda. Změnil se za těch sedmdesát let víc svět, nebo lidé?
Mnohem víc se změnil svět. Technologie postupují obrovským tempem, ale lidská mentalita mnohem pomaleji. V Africe je to vidět dokonale. Zatímco my jsme prošli vývojem od vytáčeného internetu přes počítače až po chytré telefony, řada afrických zemí přeskočila několik technologických etap najednou. Lidé často dostali rovnou smartphone, aniž by prošli cestou, kterou jsme prošli my. Svět se změnil rychleji než schopnost člověka ty změny vstřebat.

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Když jste sledoval rozvoj technologií i sociálních sítí, začal jste mít pocit, že se z cestování stává spíš produkt než poznávání?
To je pro mě asi nejtěžší téma. Když jsme byli na expedici, věřil jsem, že lidem ukazujeme svět odpovědně. Po návratu jsem ale přestal publikovat. Poslední větší obsah jsem sestříhal ještě v Maroku a potom už jsem nedokázal pokračovat. Mám pocit, že se cestování na sociálních sítích často zredukovalo na několik vteřin exotiky. Lidé chtějí rychlý zážitek, ne porozumění. A někdy si kladu otázku, jestli by tolik lidí vůbec cestovalo, kdyby neexistoval Instagram.

Tučňáci, které Vaňourek zmiňuje v rozhovoru.

Existuje místo, které se vám dostalo pod kůži natolik, že se tam vracíte stále dokola?
Jihoafrická republika. Dokonce jsem si tam koupil byt. Je to země, která kombinuje neuvěřitelnou přírodu, evropské kulturní dědictví i divokost Afriky. Mám tam oceán, tučňáky, žraloky, hory a přírodu doslova za domem. Je zajímavé, že lidé mají z Jihoafrické republiky často strach. Když tam ale přijedou a poznají ji, často už nechtějí odjet.

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