Tomio Okamura: Tatínek mi říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:23
Je nepřehlédnutelnou postavou české politické scény. Letos aspiruje Tomio Okamura, šéf SPD, na vysoké cíle. Třiapadesátiletý politik s japonskými kořeny říká, že pro stranu pracuje čtyřiadvacet hodin denně. Položili jsme mu sedmnáct otázek.
Fotogalerie3

Síla věci měnit. Jeden ze sloganů SPD symbolizuje vůli napravit vše, co hnutí považuje za překážky pro život českých občanů. Tomio Okamura hodlá změny prosadit na celostátní úrovni. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Která politická anekdota vás v poslední době nejvíc pobavila?
Fotografie, na které je můj dům a u toho komentář: Tomio Okamura říká „Né válce“. A postaví si válce. To mě pobavilo.

S kolika kilogramy jste vstupoval do politiky?
To už si nepamatuji, myslím, že si to držím plus minus stejně. Nějak zásadně jsem nepřibral. Moje váha osciluje mezi 82 a 87 kilogramy. Vracívám se domů kolem jedenácté až dvanácté v noci. A dám si jen něco malého, přes den moc nestíhám větší jídlo, spíš něco malého v rychlosti na pumpě. Dostanu se proto ke dvěma jídlům denně a snažím se nepřejídat se.

Co je vaší nejsilnější stránkou?
To ať posoudí ostatní. Ale moje okolí mi říká, že pořád pracuju, i o víkendu.

Začínal jako mluvčí

  • Narodil se v roce 1972 v Tokiu, kde žil do deseti let. Matka byla z Moravy, otec z Japonska.
  • Působil jako mluvčí asociace cestovek.
  • V televizním cyklu Den D byl jedním z investorů do cizích nápadů.
  • V roce 2012 se stal senátorem, později i poslancem.
  • V roce 2013 založil hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. V roce 2015 založil hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Který cizí jazyk ovládáte natolik, že v něm můžete vést oficiální jednání?
Na běžné komunikační úrovni mluvím plynně anglicky a japonsky.

Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
U mě to byl dlouhodobější vývoj. Začínal jsem v cestovním ruchu, naše cestovka je dodnes největší co do příjezdů japonských turistů do Česka. Protože jsem vystupoval více než deset let jako představitel cestovních kanceláří, média mě často oslovovala. Časem jsem musel odpovídat také na nejrůznější ekonomické dotazy a postupem času se mě novináři i jiní lidé vyptávali i na moje názory na celospolečenské poměry, kam by se měla společnost vyvíjet. V souvislosti s autogramiádami a besedami kolem mých knížek jsem se začal setkávat s veřejností. Ohlasy na mé názory byly v řádu tisíců dopisů a e-mailů a tam zaznívalo, jestli bych nechtěl své názory prosazovat v politice. To mi bylo asi pětatřicet let. A v roce 2012 jsem úspěšně kandidoval do Senátu.

Vysoká politika je náročná nejen na mozek, ale i na tělesnou schránku. Sezení a neustálé přesuny aut. Co to dělá s vašimi zády? Kolik toho najezdíte?
Nikdy jsem neříkal, že je pro mě politika náročná fyzicky a psychicky. Nemám žádné problémy, mám stále hodně energie. Vydržím stát na nohou i velice dlouho. Je mi 53 let, chodím spát kolem druhé třetí v noci. Jedu čtyřiadvacet hodin denně. Ročně najezdím padesát tisíc kilometrů, ale opravdu to nepočítám.

Kdy jste byl naposledy v kině, v divadle, kdy jste naposledy přečetl knihu?
V kině jsem nebyl sedm osm let. Můj problém je, že se nemohu s někým domluvit, že v osm večer vyrazíme na film. Program se tvoří každý den průběžně. Některé rozhovory jsou sice naplánované, ale denně přicházejí další a další dotazy, žádosti o vyjádření. Ale jednou za rok jdu do divadla. Vždy v prosinci, na nějaké vánoční představení. Mám rád balet, před rokem jsem byl na Labutím jezeru, přede dvěma lety na Louskáčkovi. Teď mám na prosinec lístky na Magickou flétnu.

U jaké historické události byste chtěl být, abyste viděl, jak to bylo doopravdy?
Vždy jsem se chtěl podívat na Měsíc. Pokud bych mohl být fyzicky u prvního výstupu člověka na Měsíc, to by bylo perfektní.

Hostem pořadu Rozstřel je předseda SPD Tomio Okamura.

Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
Mám rád všechny lidi. Nechtějte po mně rozdělování společnosti. Společnost rozděluje Fialova vláda. Lidé, ať máme jakýkoli názor, máme být rádi, že máme demokracii a že můžeme diskutovat. Nikde nedohledáte, že bych kádroval voliče ostatních stran. Vážím si jakéhokoli, i oponentního názoru. O nikom netvrdím, že je dezolát.

S jakou digitální dovedností nebo zařízením jste se kdy nejvíc pral?
Já jsem generace vyrostlá v bývalém Československu. Na základní a střední škole jsme ještě počítače neměli. V Japonsku už byly, když jsem tam jezdíval za příbuznými, to mě překvapilo, co všechno moje sestřenice a bratranci už používají, mimochodem, mám jich tam dvacet tři. Ještě nebyl internet, ale počítač měl paměť, mohli si uložit text a druhý den pokračovat a vytisknout. Ano, nejsem tak zběhlý ve všem, ale s běžnou technikou a aplikacemi si rozumím. V rychlosti s mladou generací ovšem soutěžit nemohu.

Četl jste někdy povinnou četbu politiků od Ladislava Mňačka Jak chutná moc? Víte, o čem je? Jak vy osobně vnímáte moc?
Tu knihu neznám. Jak ale chutná moc, to je složité, protože jsem celou dobu v opozici. Ale mohl byste se zeptat zastupitelů v krajích i na nižších úrovních, je jich téměř pět set, vládneme v koalicích ve třetině České republiky. V Ústí nad Labem jsme i ve městské radě, také v koalici. Pokud mohu říci, nikde, kde jsme, nepadají zmínky o korupci. Neustále všechny naše zastupitele vyzývám, ať nehlasují pro nic, co zavání korupcí.

Přesvědčoval jste někdy své spolupracovníky a tým, když jste vytvářeli volební program – tohle je blbost, to se nedá uskutečnit?
To jsem nikdy neříkal. Víme, co si přeje náš volič, máme na to sociologické průzkumy, takže naše programy to obsahují. Když se na toto téma debatuje, říkám, ať tam je, co odpovídá přáním voličů, i těch potencionálních. Nás zajímá Česko, český volič, ne ukrajinský migrant. Jsem placený českým občanem.

Poznáte pochlebníky? Odlišíte člověka, který vám maže med kolem úst, od toho, který je k vám upřímný?
Nepoznám. Ani nemám ambici ho poznávat. Každý den jsem na nějakém setkání s voliči nebo občany. Beru vyjádření podpory s velkou pokorou. Navíc se pohybuji i v práci mezi lidmi, kteří volí SPD, jejich rodiny volí SPD, i naše mladší kolegyně jsou z rodin voličů SPD. I v obchodě, kam chodím v Praze 6 nakupovat, nás celý personál podporuje. Jsem šťastně obklopen takovými lidmi.

Poslanci diskutují o návrhu vlády na zvýšení poplatku České televizi a Českému rozhlasu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. února 2025)

Číslo 13, vykročení pravou nohou, poplivání pro štěstí. Žijete v zajetí pověr, je něco, bez čeho se cítíte nesvůj?
Ne. Nic takového nemám. Snad z Japonska, ale to mám od svých příbuzných, v některých tradičních japonských hotelech není číslo 4. To se řekne „ši“ a znamená to, i když se to píše jinak než ta číslovka, smrt. Ale mně osobně je jedno, jestli je ve výtahu čtyřka, já ji klidně zmáčknu.

Jak vypadal poslední pokus o nějaký úplatek? Že vás někdo žádal o službu za protislužbu, kdy dal najevo, že nezůstane nic dlužen?
Já jsem se s úplatkem nesetkal. Kdo by mi úplatek nabízel? Nemám dotace z Evropské unie, nemám vliv na veřejné zakázky.

V čem jste dal naposledy za pravdu svým rodičům?
Rodiče už nežijí, ale vštěpovali mi mnohé vlastnosti. Tatínek mi zdůrazňoval, že se vždycky o sebe musím postarat, že práce je klíčová. V Japonsku je práce klíčem ke spokojenosti. Do práce tam chodí všichni, není tam nikdo, kdo by zevloval. Japonská společnost neakceptuje ty, kteří by na ní parazitovali. To přenáším i na svého syna. Tatínek mi taky říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti. Mám se postarat sám o sebe, a když budu mít dost, tak se mám rozdělit. Od maminky jako hluboce věřící křesťanky ohleduplnost, že mám myslet na ostatní.

Domníváte se, že jste na politika dostatečně asertivní?
Jak kdy. Někdy se pochopitelně rozčílím. Když se děje nějaké bezpráví, ne mně, ale jiným lidem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Za tragický pád letadla u Pěšic mohla nezkušenost pilota i špatné počasí

Příčinou pádu dvoumístného motorového letadla 7. prosince 2023 u Pěšic, části Řepníků na Chrudimsku, bylo špatné počasí a nezkušenost letce. Při havárii zemřel. Závěry vyšetřování vyplývají ze...

24. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Karlínské náměstí slouží jako parkoviště zdarma. Místní řeší vraky i auta odstavená během dovolené

Karlínští obyvatelé měli jedinečnou příležitost podívat se pod pokličku problematiky parkování na tamním náměstí. Organizátoři sousedského festivalu Zažít Karlín jinak 2025 chtěli místní upozornit na...

24. září 2025  10:59

Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i...

24. září 2025  10:32,  aktualizováno  10:59

Hoymiles přináší do Evropy produkty z řady Hi pro jednoduchou a dostupnou energetickou nezávislost

24. září 2025  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rezidence Laurová: více než 30 % jednotek prodáno, výstavba pokračuje podle plánu

24. září 2025  10:43

HIKSEMI představuje inteligentní úložiště pro digitální věk na Obchodní výstavě Čína-Střední Asie 2025

24. září 2025  10:40

Hisense představuje na konferenci o laserových displejích 2025 vizi „bez hranic"

24. září 2025  10:29

Huawei Cloud: díky neustálým inovacím pomáháme zákazníkům uspět na globálních trzích

24. září 2025  10:18

Vojenská nemocnice Brno jako první zdravotnické zařízení v Česku předvedla praktické možnosti využití privátní 5G SA sítě

24. září 2025  10:09

Bývalý starosta obce Pňov-Předhradí dostal za zpronevěru podmínku a pokutu

Bývalého starostu obce Pňov-Předhradí na Kolínsku Tomáše Tůmu potrestal soud za zpronevěru 1,8 milionu korun tříletou podmínkou a pokutou 290.000 korun. Tůma,...

24. září 2025  8:21,  aktualizováno  8:21

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Na Olomoucku hořel rodinný dům, škoda dosáhla 1,5 mil.Kč, jeden člověk zraněn

Škodu 1,5 milionu korun způsobil v noci na dnešek požár, který zasáhl vnitřní prostory dvoupodlažního rodinného domu v Července na Olomoucku. Obyvatel domu se...

24. září 2025  8:18,  aktualizováno  8:18

Všem motivačním projektům navzdory. Lékařů v kraji je stále nedostatek

Podpora při studiu, dotace na zařízení ordinace, náborové příspěvky, pomoc při shánění zaměstnání pro partnera, byt za snížené nájemné, zajištění školy či školky pro děti. To jsou jen některé z mnoha...

24. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.