Brněnský diecézní biskup Mons. Pavel Konzbul ustanovil dekretem svatého Prokopa, opata, patronem topenářů a instalatérů. Profese, která dosud - na rozdíl od hasičů, horníků či myslivců - vlastního patrona neměla, tak poprvé získává oficiální církevní symbol. Slavnostní žehnání praporu a obrazu svatého Prokopa proběhlo v kostele svatého Prokopa v Letovicích.
Nejde jen o symboliku „na efekt“
O ustanovení patrona požádaly biskupství společně dva spolky - Asociace obchodu voda - topení, z. s. a Cech topenářů a instalatérů ČR, z. s. - a biskup mu vyhověl dekretem.
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Nejde přitom o symboliku „na efekt“. Ustanovení proběhlo v souladu s platnými normami církve, konkrétně podle instrukce Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti De Patronis constituendis, podle níž patrona profesního společenství schvaluje příslušný diecézní biskup. Patronát svatého Prokopa nad topenáři a instalatéry je tak plně oficiální.
Zkrotil čerta a spoutal oheň
Volba světce má hluboké opodstatnění. Svatý Prokop, první český světec kanonizovaný přímo papežem (1204) a první opat Sázavského kláštera, podle legendy zkrotil čerta a spoutal pekelný oheň, který obrátil ke službě člověku. V dekretu se uvádí, že svatý Prokop je v křesťanské tradici ctěn jako muž práce, duchovní pevnosti a vytrvalosti, jehož příklad věrnosti a odpovědnosti jej činí zvláště vhodným pro ty, kdo pracují s teplem, ohněm a technickými zařízeními. To přesně vystihuje řemeslo, jehož každodenní realitou je práce s plynem, horkou vodou a přehřátou párou.
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Topenáři a instalatéři budou slavit 4. července
Pro nový patronát nechaly spolky vytvořit i vlastní výtvarné ztvárnění. Předlohou se stal historický výjev, na němž Prokop drží na řetězu čerta odevzdávajícího mu pekelný oheň; podle něj vznikl obraz světce jako ochránce topenářů a instalatérů. Právě tento obraz spolu s cechovním praporem požehnal biskup Konzbul v Letovicích. Památka svatého Prokopa se má nově každoročně slavit 4. července jako slavnost patrona oboru.