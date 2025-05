Bohužel se nepovedlo skoro úplně všechno. Havoc, nebo-li Totální rozklad, dorazil na obrazovky Netflixu o několik let později, než bylo v plánu. Očekávané datum premiéry se navíc několikrát posouvalo, takže se dá se dá s nadsázkou tvrdit, že nejde o zklamání výhradně letošního roku. Výsledek působí rozpačitě, nedotaženě, digitálně, zkrátka po všech stránkách hůř, než i ti největší škarohlídi mohli čekat. Celé je to o to smutnější, že se snímek ještě ve zhruba tři týdny zveřejněné ukázce, tvářil jako sympatické krvavé béčko. I přesto nesměl Totální rozklad chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Úvodní digibordel

Havoc předznamenává divákům své nekvality už při, pro děj poměrně důležité, úvodní sekvenci. Honička s kamionem, který jede rychlostí snad přes dvě kila za hodinu, nehezky připomíná takové filmové chuťovky jako Ultraviolet s Millou Jovovich, Maxe Paynea s Markem Wahlbergem či zapomenutou komiksovku Spirit s Gabrielem Machtem v hlavní roli. Už z toho digitálního bordelu je vám jasné, že tady se na kvalitu moc hrát nebude. Pak ale přichází na scénu hlavní hrdina s unuděnou tváří Toma Hardyho, a vám je jasné, že pokud se to nezačne brzo efektně mydlit a střílet mezi sebou, o bůhvíjak zábavnou podívanou nepůjde.

Tom Hardy se při natáčení evidentně dost nudil.

Totální rozklad má dohromady 105 minut. A když vám řeknu, že na první pořádnou bitku v klubu dochází až v polovině stopáže, je už jasnější, v čem tvůrci přímočaře se tvářícího akčního snímku pochybili. Místo akce servírují v první půlce filmu jenom kecy. A ty nejsou zrovna dvakrát zajímavé. Nepotvrzené zkazky o nedokončeném scénáři během natáčení (či dokonce jeho úplná absence) vám najednou začnou dávat smysl. A vy máte vztek.

Nahodit flanelku a šupy dupy do akce. Podobně to dělá i pan prezident..

Zběsilá druhá půlka

Děj snímku se točí kolem traumatizovaného zkorumpovaného poldy s temnou minulostí (Hardy), který se v nespecifikovaném americkém městečku (točilo se nicméně ve Walesu) snaží proniknout do drogového podsvětí. Respektive proniknout, spíš chce rychle uklidit do bezpečí syna místního prominenta s tváří Foresta Whitakera, který se připletl k jednomu zpackanému kšeftu. V druhé půlce stopáže filmu se už bitkuje a střílí podstatně více. Vůbec se ale nedivím, proč si někteří diváci po zhlédnutí té rozklepané horské dráhy při sledování závěrečných titulků stěžovali na bolehlav.

Bitka v klubu je asi tou nejlepší v celém filmu.

Krev a sníh

Kvůli produkci byly ulice Cardiff Bay ve Walesu zasypány sněhem, aby připomínaly ty americké. Tahle zajímavost mi připadá pomalu zajímavější, než celý Totální rozklad dohromady. Gareth Evans je pořád mistr přes akci a brutalitu, obávám se ale, že to v tomhle projektu zkrátka skoro vůbec nijak nepředvedl. V neposledním řadě musím naházet trochu špíny i na samotného Toma Hardyho. Pomiňme sra*ky á la Venom a vzpomeňme na jeho skvělé výkony v Motorkářích, Legendách zločinu či vynikající, leč zapomenuté Noční jízdě z roku 2013. O Peaky Blinders aka Ganzích z Birminghamu nemluvě.

Forest Whitaker ve snímku Totální rozklad

Tady ale tenhle zadumaný bijec furt někam klátivě pochoduje, tváří se jako píchlé kolo, a kdyby nebylo sympatické policejní novicky Jessie Mei Li (do filmu jako by si rovnou odskočila ze „svého“ seriálu Světlo a stíny), nepředvedl by na plátně téměř žádnou emoci a lidskost. Také by ovšem nepadaly hlášky typu: Mluvil o démonech a dracích a o střílení. Takže jsi o moc nepřišla.

Takhle prosím příště ne. Doufám, že vás Totální rozklad potěší víc, než mě. Kdybych o tomhle snímku neplánoval napsat článek, patrně bych ho ani nedokoukal!