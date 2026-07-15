Bláto cáká až na střechu, kola mizí v hlubokých kolejích a před námi je výjezd, který připomíná spíš vojenské cvičení. Běžné SUV by tady už dávno hledalo zpátečku. ToyotaLand Cruiser ale jen klidně zabere, zařadí redukci a pomalu se šplhá vzhůru.
Právě proto jsme nový Land Cruiser nevytáhli na naleštěnou silnici, ale do bývalého vojenského prostoru v Milovicích. Na tankodrom plný rozbitých cest, bahna, výmolů a prudkých výjezdů. Místo, kde se ukáže rozdíl mezi autem, které vypadá jako dobrodruh, a autem, které jím je.
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Charakter skutečného off-roadu
Nová generace Land Cruiseru řady 250 totiž zůstává věrná původní filozofii. Má rámový podvozek, stálý pohon všech kol, redukční převodovku a techniku, která počítá s tím, že asfalt nemusí být konečná. Právě to oceňujeme i my. Toyota dokázala zachovat charakter skutečného off-roadu, přestože přidala moderní komfort a elektroniku. Na silnici přitom působí Land Cruiser civilizovaně. Uvnitř nabízí pohodlný interiér, velký displej a moderní asistenty, ale pod karoserií stále ukrývá poctivou techniku. Testovaný vůz poháněl diesel 2.8 D-4D s výkonem 205 koní a točivým momentem 500 Nm. Není to motor pro závody, ale pro pomalou a vytrvalou práci v terénu.
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V Milovicích pak přišla chvíle pravdy. První bahnitý úsek vypadal nenápadně, dokud kola nezačala hledat pevnou půdu. Aktivujeme terénní režim, zapínáme redukci a Land Cruiser se začne sunout vpřed rychlostí chůze. A právě tady vynikne jeho největší přednost. Nehraje si na závodníka. Nesnaží se překonat překážku silou. Trpělivě ji zdolává.
Soustředění na stopu
Elektronika pomáhá dávkovat výkon, hlídá trakci a systémy jako Crawl Control nebo asistent sjíždění kopců nechávají řidiče soustředit se hlavně na stopu.
Pevná konstrukce, schopnost křížení náprav a odolný podvozek jsou vlastnosti, které zůstávají u moderních SUV stále vzácnější. Toyota potvrdila, proč jméno Land Cruiser přežilo více než sedm desetiletí.