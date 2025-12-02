Tradiční cukroví s moderním twistem: zdravější suroviny dobývají i české Vánoce 2025

Vanilkové rohlíčky, linecké či perníčky zůstávají neodmyslitelným symbolem českých Vánoc. Podle aktuálního průzkumu značky 4SLIM se v drtivé většině tuzemských domácností stále peče vlastní cukroví a více než dvě třetiny rodin připravují tři a více druhů. Tradice tak zůstává silná. Vedle ní ale roste i nový trend zdravějších surovin, modernějších postupů a také častějšího nákupu hotového cukroví.
Tradiční linecké podle Markéty Marešové | foto: Archiv Markéta Marešová

Výsledky průzkumu ukazují, že klasické recepty sice dominují, nicméně téměř polovina dotazovaných (46 %) je ochotná občas zkusit novinku, zejména takovou, která je nutričně vyváženější.

Každý čtvrtý Čech zůstává věrný osvědčeným rodinným postupům, část domácností však recepty ráda modernizuje. Letos se dokonce mnoho lidí chystá zařadit odlehčenější varianty vánočního cukroví. Spolu s tím se mění i nákupní chování. Stále více domácností už nepeče vše a část cukroví jednoduše dokupují. Nejde jen o nedostatek času, Češi často hledají hotové cukroví se sníženým obsahem cukru nebo připravené z přírodních sladidel. Trend ukazuje, že lidé chtějí vyvážit chuť, tradici a zdravější životní styl, a poptávka po „lepší“ alternativě roste.

Tři kila cukru na domácnost

Přesto zůstávají Vánoce obdobím, kdy si většina Čechů dopřává sladké dobroty bez větších výčitek. Tři čtvrtiny respondentů přiznávají, že během svátků svou spotřebu cukru zvyšují, polovina jen mírně, čtvrtina výrazně. V adventním období se tak v českých domácnostech tradičně spotřebují kilogramy cukru. Čtyři z deseti lidí nakupují jeden až dva kilogramy, třetina dva až tři kilogramy a téměř pětina dokonce více než tři kila cukru. Zároveň se ale stále více domácností snaží tuto spotřebu alespoň zčásti hlídat. Více než třetina lidí cukr omezuje nebo ho nahrazuje přírodnějšími variantami. Téměř polovina (48 %) by byla při vánočním pečení ochotna vyměnit klasický cukr například za čekankový sirup. Ten je přirozeným zdrojem vlákniny a má nižší obsah kalorií, což z něj dělá jednu z nejčastěji zvažovaných alternativ.

Vanilkové rohlíčky s pistáciemi podle Vojtěcha Blažka

„České domácnosti si své vánoční recepty často předávají z generace na generaci. Naším cílem není je měnit, ale nabídnout zdravější cestu, která zachová chuť i kouzlo Vánoc,“ říká Břetislav Koláček, marketingový manažer společnosti Kaumy Czechia.

Alternativa mouky i tuků

Podle průzkumu už zhruba desetina Čechů při pečení sahá po špaldové, celozrnné či bezlepkové mouce. Někteří nahrazují máslo rostlinnými tuky nebo jogurtem a cukr stévií, erythritolem či právě čekankovým sirupem. Jiní recepty obohacují o chia semínka, psyllium nebo ovesné vločky. Modernější, vyváženější přístup tak každým rokem sílí.

Změna se odráží i v tom, co si lidé kupují hotové. Roste zájem o džemy bez přidaného cukru, které lze použít nejen do lineckého, ale i na snídaňové pečivo nebo jako drobnost pod stromeček.

Vývoj cen za pět let

  • Cukroví je jednou z komodit, která za posledních pět let zdražila. Kam se ceny za tu dobu vyšplhaly?
  • Před pěti lety kilo cukru krystal stálo průměrně 14 korun a 250 gramů másla 43 korun. Plato 30 vajec vyšlo na 88 korun a kilo mouky zhruba na 11 korun.
  • Letos si o něco připlatíme. Máslo stojí 69 korun, cukr 27 korun, Plato vajec zhruba 240 korun a kilo mouky 20 korun.

