Výsledky průzkumu ukazují, že klasické recepty sice dominují, nicméně téměř polovina dotazovaných (46 %) je ochotná občas zkusit novinku, zejména takovou, která je nutričně vyváženější.
Češi budou o Vánocích znovu šetřit. Téměř 40 procent lidí doplňuje rozpočty z úspor či investic
Každý čtvrtý Čech zůstává věrný osvědčeným rodinným postupům, část domácností však recepty ráda modernizuje. Letos se dokonce mnoho lidí chystá zařadit odlehčenější varianty vánočního cukroví. Spolu s tím se mění i nákupní chování. Stále více domácností už nepeče vše a část cukroví jednoduše dokupují. Nejde jen o nedostatek času, Češi často hledají hotové cukroví se sníženým obsahem cukru nebo připravené z přírodních sladidel. Trend ukazuje, že lidé chtějí vyvážit chuť, tradici a zdravější životní styl, a poptávka po „lepší“ alternativě roste.
Tři kila cukru na domácnost
Přesto zůstávají Vánoce obdobím, kdy si většina Čechů dopřává sladké dobroty bez větších výčitek. Tři čtvrtiny respondentů přiznávají, že během svátků svou spotřebu cukru zvyšují, polovina jen mírně, čtvrtina výrazně. V adventním období se tak v českých domácnostech tradičně spotřebují kilogramy cukru. Čtyři z deseti lidí nakupují jeden až dva kilogramy, třetina dva až tři kilogramy a téměř pětina dokonce více než tři kila cukru. Zároveň se ale stále více domácností snaží tuto spotřebu alespoň zčásti hlídat. Více než třetina lidí cukr omezuje nebo ho nahrazuje přírodnějšími variantami. Téměř polovina (48 %) by byla při vánočním pečení ochotna vyměnit klasický cukr například za čekankový sirup. Ten je přirozeným zdrojem vlákniny a má nižší obsah kalorií, což z něj dělá jednu z nejčastěji zvažovaných alternativ.
„České domácnosti si své vánoční recepty často předávají z generace na generaci. Naším cílem není je měnit, ale nabídnout zdravější cestu, která zachová chuť i kouzlo Vánoc,“ říká Břetislav Koláček, marketingový manažer společnosti Kaumy Czechia.
Alternativa mouky i tuků
Podle průzkumu už zhruba desetina Čechů při pečení sahá po špaldové, celozrnné či bezlepkové mouce. Někteří nahrazují máslo rostlinnými tuky nebo jogurtem a cukr stévií, erythritolem či právě čekankovým sirupem. Jiní recepty obohacují o chia semínka, psyllium nebo ovesné vločky. Modernější, vyváženější přístup tak každým rokem sílí.
Změna se odráží i v tom, co si lidé kupují hotové. Roste zájem o džemy bez přidaného cukru, které lze použít nejen do lineckého, ale i na snídaňové pečivo nebo jako drobnost pod stromeček.
Vývoj cen za pět let