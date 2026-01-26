V rakouském lyžařském areálu Feuerkogel v pondělí dopoledne tragicky zemřel čtrnáctiletý chlapec z České republiky poté, co utrpěl při pádu těžká poranění hlavy.
Podle dostupných informací policie přepadl mladík přes okraj sjezdovky a spadl několik metrů dolů na kamenitou a nezalátanou plochu mimo upravený svah, kde nebyl dostatek sněhu, který by mohl pád zmírnit. I přes nasazenou ochrannou helmu byly utrpěné zranění smrtelná. Dva záchranáři horské služby se ho více než hodinu pokoušeli resuscitovat, bohužel bez úspěchu. Jeho tělo bylo následně transportováno vrtulníkem do údolí.
Vysoké riziko
Lyžařské středisko Feuerkogel se nachází ve výšce zhruba 1 600 metrů v pohoří Höllengebirge v Horním Rakousku a je oblíbenou destinací zimních sportů jak pro místní, tak zahraniční návštěvníky. Terén v okolí je strmý a v některých částech mimo sjezdovky může být sníh jen omezeně, což v kombinaci s kamenným podkladem vytváří při pádu vysoké riziko vážných zranění.
Podle rakouských médií byl chlapec na svahu společně se svým otcem a dalšími členy skupiny z Česka. Vyšetřování okolností nehody probíhá ze strany místní policie a horské služby, včetně sběru svědectví a analýzy terénních podmínek v době pádu.