Tragédie v Survivoru. Soutěžící po střetu s lodí přišel o část nohy, televize zastavila vysílání

Tereza Šimurdová
  13:33
Řeckou verzi reality show Survivor zasáhla tragická nehoda. Soutěžící Stavros Floros utrpěl během pobytu v Dominikánské republice devastující zranění nohy poté, co ho při podmořském lovu ryb srazil turistický člun. Televize po incidentu okamžitě pozastavila vysílání pořadu a případ vyšetřují místní úřady.
Sledování reality show Survivor z pohodlí gauče má jednu velkou výhodu. Diváci nemusí čelit skutečnému nebezpečí, které soutěž často přináší. Že boj o přežití není jen televizní nadsázka, potvrdila před několika dny tragická nehoda během natáčení řecké verze pořadu v Dominikánské republice. Soutěžící Stavros Floros tam po střetu s turistickým člunem přišel o část nohy.

Nehoda během lovu ryb mimo natáčení

K incidentu došlo u dominikánského ostrova Saona, kam se člen modrého kmene Venkovanů vydal na podmořský lov ryb harpunou. Právě během této aktivity do něj narazil rychlý motorový člun převážející turisty. Náraz a následný kontakt s vrtulí lodě způsobil Florosovi vážná poranění dolní končetiny. Podle zahraničních médií přišel o část nohy.

Dominikánské námořnictvo následně uvedlo, že loď Adrien III se po nehodě vrátila do přístavu v Bayahibe. Kapitán Walker Nathan Polanco Morales vypověděl, že plavidlo mířilo na turistický výlet k ostrovu Saona a soutěžícího údajně přehlédlo.

Zasahovali záchranáři i televizní štáb

Na místo okamžitě dorazili místní záchranáři, kteří soutěžícímu poskytli první pomoc ještě před převozem do nemocnice. Pomáhal také televizní štáb, který byl poblíž.

Produkční společnost Acun Medya zdůraznila, že k nehodě nedošlo během oficiální soutěžní disciplíny. „K nehodě došlo ve chvíli, kdy se závodník věnoval podmořskému lovu mimo rámec soutěže a zasáhl jej turistický člun. Od prvního okamžiku byly podniknuty rychlé kroky k poskytnutí pomoci zraněnému a k jeho bezpečnému transportu do nemocnice,“ uvedla společnost. Podle posledních informací je Stavros Floros ve vážném, ale stabilizovaném stavu a není v ohrožení života.

Televize vysílání pořadu zastavila

Řecká televize Skai po incidentu oznámila okamžité pozastavení vysílání reality show Survivor. „Dokud nebudou příčiny incidentu plně vyšetřeny, je televizní vysílání daného pořadu pozastaveno,“ uvedla stanice ve svém prohlášení. Případ nyní vyšetřují místní přístavní úřady.

Survivor ve světě provázejí i další tragédie

Nejde přitom o první vážný incident, který se během natáčení světových verzí Survivoru odehrál.

  • Smrt soutěžícího během francouzské verze
    Ve francouzské verzi Koh-Lanta zemřel v roce 2013 soutěžící Gérald Babin. Krátce po začátku natáčení v Kambodži dostal infarkt a přes okamžitou pomoc lékařů nepřežil.
  • Sebevražda lékaře pořadu
    Tragédie měla dohru i mimo kamery. Lékař pořadu Thierry Costa čelil po smrti soutěžícího silnému mediálnímu tlaku a krátce nato spáchal sebevraždu.
  • Infarkt během bulharského Survivoru
    V roce 2009 zemřel po jedné ze soutěží také účastník bulharské verze pořadu Moncho Vodnicharov. Po fyzicky náročné disciplíně utrpěl infarkt a během převozu do nemocnice zemřel.
  • Soutěžící se utopil v Thajsku
    Ve stejném roce došlo k tragédii také během natáčení pákistánské verze Survivoru v Thajsku, kde se jeden ze soutěžících utopil.

Český Survivor už zná vítěze

Mimochodem, česká verze reality show Survivor Česko & Slovensko už má letošní natáčení za sebou. Finále letošní řady reality show Survivor Česko & Slovensko se poprvé uskuteční živě za účasti fanoušků. Vítěz bude vyhlášen ve středu 10. června 2026 ve Foru Karlín v Praze. Televize Nova nabízí vstupenky ve volném prodeji.

