Sledování reality show Survivor z pohodlí gauče má jednu velkou výhodu. Diváci nemusí čelit skutečnému nebezpečí, které soutěž často přináší. Že boj o přežití není jen televizní nadsázka, potvrdila před několika dny tragická nehoda během natáčení řecké verze pořadu v Dominikánské republice. Soutěžící Stavros Floros tam po střetu s turistickým člunem přišel o část nohy.
Nehoda během lovu ryb mimo natáčení
K incidentu došlo u dominikánského ostrova Saona, kam se člen modrého kmene Venkovanů vydal na podmořský lov ryb harpunou. Právě během této aktivity do něj narazil rychlý motorový člun převážející turisty. Náraz a následný kontakt s vrtulí lodě způsobil Florosovi vážná poranění dolní končetiny. Podle zahraničních médií přišel o část nohy.
Dominikánské námořnictvo následně uvedlo, že loď Adrien III se po nehodě vrátila do přístavu v Bayahibe. Kapitán Walker Nathan Polanco Morales vypověděl, že plavidlo mířilo na turistický výlet k ostrovu Saona a soutěžícího údajně přehlédlo.
Zasahovali záchranáři i televizní štáb
Na místo okamžitě dorazili místní záchranáři, kteří soutěžícímu poskytli první pomoc ještě před převozem do nemocnice. Pomáhal také televizní štáb, který byl poblíž.
Produkční společnost Acun Medya zdůraznila, že k nehodě nedošlo během oficiální soutěžní disciplíny. „K nehodě došlo ve chvíli, kdy se závodník věnoval podmořskému lovu mimo rámec soutěže a zasáhl jej turistický člun. Od prvního okamžiku byly podniknuty rychlé kroky k poskytnutí pomoci zraněnému a k jeho bezpečnému transportu do nemocnice,“ uvedla společnost. Podle posledních informací je Stavros Floros ve vážném, ale stabilizovaném stavu a není v ohrožení života.
Televize vysílání pořadu zastavila
Řecká televize Skai po incidentu oznámila okamžité pozastavení vysílání reality show Survivor. „Dokud nebudou příčiny incidentu plně vyšetřeny, je televizní vysílání daného pořadu pozastaveno,“ uvedla stanice ve svém prohlášení. Případ nyní vyšetřují místní přístavní úřady.
Survivor ve světě provázejí i další tragédie
Nejde přitom o první vážný incident, který se během natáčení světových verzí Survivoru odehrál.
Mimochodem, česká verze reality show Survivor Česko & Slovensko už má letošní natáčení za sebou. Finále letošní řady reality show Survivor Česko & Slovensko se poprvé uskuteční živě za účasti fanoušků. Vítěz bude vyhlášen ve středu 10. června 2026 ve Foru Karlín v Praze.