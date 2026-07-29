Tragická zpráva z Irska: Ve věku 56 let zemřel oscarový písničkář Glen Hansard

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:24
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Glen Hansard a Markéta Irglová

Glen Hansard a Markéta Irglová | foto: archiv umělce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
Kytaristé Glen Hansard (vlevo) a Paul Tiernan při koncertě v Telči.
Glen Hansard a Markéta Irglová
5 fotografií
Hudební svět zahalil smutek. Podle informací irských médií dnes ve věku 56 let tragicky zahynul při dopravní nehodě charismatický irský zpěvák, kytarista a skladatel Glen Hansard. Umělec, jehož syrový a emotivní hlas zasáhl srdce milionů posluchačů po celém světě, zanechal v hudební historii nezaměnitelnou stopu.

Glen Hansard se narodil v irském Dublinu v roce 1970. Už ve třinácti letech odešel ze školy a vydal se na cestu pouličního muzikanta (buskera). Ulice rodného města se pro něj staly nejlepší školou života i hudby, právě zde si vybrušoval svůj osobitý, energický projev a naučil se navázat bezprostřední kontakt s publikem.

  • V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která se stala jednou z nejvýznamnějších irských formací své doby.
  • Vedle hudby se věnoval i herectví – objevil se například v kultovním filmu The Commitments (1991) režiséra Alana Parkera.
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Čím se proslavil?

I když měl s kapelou The Frames věrnou základnu fanoušků, celosvětový průlom přišel až s nízkorozpočtovým nezávislým snímkem Once (2007). Film, který natočil jeho bývalý spoluhráč z kapely John Carney, stál na autentickém příběhu irského pouličního muzikanta a české imigrantky.

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
  • Hansard okouzlil svět svou nehranou upřímností, akustickou kytarou proděravělou od divokého hraní a schopností předat v písních čistou melancholii i naději.
  • Jeho sólová dráha i pozdější projekty (např. The Swell Season) upevnily jeho pozici jednoho z nejuznávanějších písničkářů své generace.
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Spojitost s Českem a ikonický Oscar

Spojení Glena Hansarda s Českou republikou bylo mimořádně silné a osobní. V roce 2001 se při návštěvě ČR seznámil s tehdy teprve třináctiletou Markétou Irglovou. Z přátelství a hudební fascinace vznikla úzká spolupráce, která vyvrcholila právě filmem Once.

Společně s Irglovou složil a nahrál ústřední baladu Falling Slowly. Píseň se stala celosvětovým hitem a v roce 2008 proměnila nominaci na Cenu Akademie (Oscar) v kategorii Nejlepší původní píseň.

Slavnostní večer se zapsal do historie nejen vítězstvím této nízkorozpočtové skladby nad hollywoodskými giganty, ale i nezapomenutelným projevem Markéty Irglové. Hansard a Irglová tvořili po nějakou dobu partnerskou dvojici a i po rozchodu zůstali blízkými přáteli a hudebními kolegy. Hansard do Česka pravidelně a rád seřizoval své koncertní šňůry, přičemž česká scéna ho vždy přijímala jako „vlastního“.

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