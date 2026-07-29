Glen Hansard se narodil v irském Dublinu v roce 1970. Už ve třinácti letech odešel ze školy a vydal se na cestu pouličního muzikanta (buskera). Ulice rodného města se pro něj staly nejlepší školou života i hudby, právě zde si vybrušoval svůj osobitý, energický projev a naučil se navázat bezprostřední kontakt s publikem.
- V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která se stala jednou z nejvýznamnějších irských formací své doby.
- Vedle hudby se věnoval i herectví – objevil se například v kultovním filmu The Commitments (1991) režiséra Alana Parkera.
Čím se proslavil?
I když měl s kapelou The Frames věrnou základnu fanoušků, celosvětový průlom přišel až s nízkorozpočtovým nezávislým snímkem Once (2007). Film, který natočil jeho bývalý spoluhráč z kapely John Carney, stál na autentickém příběhu irského pouličního muzikanta a české imigrantky.
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Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
- Hansard okouzlil svět svou nehranou upřímností, akustickou kytarou proděravělou od divokého hraní a schopností předat v písních čistou melancholii i naději.
- Jeho sólová dráha i pozdější projekty (např. The Swell Season) upevnily jeho pozici jednoho z nejuznávanějších písničkářů své generace.
Spojitost s Českem a ikonický Oscar
Spojení Glena Hansarda s Českou republikou bylo mimořádně silné a osobní. V roce 2001 se při návštěvě ČR seznámil s tehdy teprve třináctiletou Markétou Irglovou. Z přátelství a hudební fascinace vznikla úzká spolupráce, která vyvrcholila právě filmem Once.
Společně s Irglovou složil a nahrál ústřední baladu Falling Slowly. Píseň se stala celosvětovým hitem a v roce 2008 proměnila nominaci na Cenu Akademie (Oscar) v kategorii Nejlepší původní píseň.
Slavnostní večer se zapsal do historie nejen vítězstvím této nízkorozpočtové skladby nad hollywoodskými giganty, ale i nezapomenutelným projevem Markéty Irglové. Hansard a Irglová tvořili po nějakou dobu partnerskou dvojici a i po rozchodu zůstali blízkými přáteli a hudebními kolegy. Hansard do Česka pravidelně a rád seřizoval své koncertní šňůry, přičemž česká scéna ho vždy přijímala jako „vlastního“.