Traktor, montérky a řízky. Václav Roháč vysvětluje, jak vznikl český Traktorman

David Halatka
David Halatka
  20:00
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Václav Roháč je rodák z Valtic na Břeclavsku. | foto: Metro.cz

Má maličko bříško a namísto pláště a slipů nosí montérky s laclem. Jmenuje se Traktorman a zrodil se v mysli a na papíře Václava Roháče, kreslíře, kterého znáte ze stránek Metra. Je autorem pondělních komiksových příběhů holuba Emila.

Českého superhrdinu, který bojuje proti příšerám i lidské hamižnosti a chrání přírodu, vymyslel kreslíř Václav Roháč.

Traktorman je takový hezky český superhrdina. Jak jste ho „objevil“?
Prostě se mi zdálo, že u nás chybí hrdina, se kterým by se dalo ztotožnit. Například Američané mají mimo jiné Kapitána Ameriku, Francouzi Asterixe, Poláci Kajka a Kokosze, Němci Wernera, ale nějaký typický slovanský frajer mi chyběl. Sice máme hrdinného Péráka, nesmrtelný Čtyřlístek či vzorné Rychlé šípy, ale já chtěl opravdu něco „fakt našeho“. Prostě hrdinu, co za pomoci svého supertraktoru brání proti všemožným protivenstvím přírodu. Utkává se přitom nejen s příšerami z pohádek a bájí, ale i monstry z lidské čeledi. Je to zkrátka drsňák a bez něj by mnohdy hrozila zkáza i děsivý hladomor!

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Proč právě traktor? Proč ne hadraplán, babeta nebo pojízdná pivní
pípa?
Traktor mi přišel jako originální nápad a možná v tom byla i kapka podvědomí. Vyrůstal jsem totiž na jihomoravské vesnici, kde měl téměř každý nějaké hospodářství a k tomu i patřičné příslušenství. I můj děda v Rakvicích měl Zetor 25. Pro nás děti to byla ohromná mašina, vozili jsme se na něm, zkoušeli ho, když jsme dosáhli na pedály, i reálně řídit a mně se dokonce povedlo ho jednou i převrátit. Když k tomu připočítám i následný únik před výpraskem, bylo to v deseti letech celkem dobrodružství, a kdoví, možná to bylo celou dobu trošičku ve mně, a tak zapracovaly potlačené vzpomínky.

Seznamte se s Traktormanem.

Do komiksu jste zamíchal nešvary dneška. Máte nějaký motiv, který vás při kreslení bavil úplně nejvíc?
Motiv nemám, baví mě kreslit cokoli. Ač tedy poměrně rád kreslím přírodu. A snad i proto je Traktorman jejím ochráncem. Nemyslím si, že by trpěl environmentálním žalem, je to spíše muž smysluplného činu a zdravých rozhodnutí, a proto pomáhá i zemědělcům, kteří však musí rozumně hospodařit a nedevastovat kvůli mamonu krajinu. Na takové si umí došlápnout.

Nakolik je Traktorman parodií na klasické české představy o hrdinech? Chtěl jste si dělat legraci ze superhrdinského žánru, nebo spíš vytvořit jeho českou, trochu absurdní variantu?
Ano, musím přiznat, že komiks vskutku vznikal jako parodie superhrdinů, a i proto jsem se rozhodl v něm zachovat ty správné citoslovce. Ta kombinace slovanského hrdiny v montérkách, v boji za záchranu našich luhů a hájů, s grafikou úderů a výbuchů, známou s komiksů z Marvelu a DC, mi přišla výtvarně zábavná a i trošku absurdní. Prostě mi to takhle zapadlo výborně do celého konceptu, který měl, prvoplánově, lidi pobavit.

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Traktorman je autorský komiks, nicméně na scénáři se podílel Lukáš Melník. Jak jste měli rozvržené tvůrčí role? Je pro vás jednodušší, když máte pod kontrolou obě části, nebo je naopak těžší nemít se s kým „hádat“ o podobě příběhu?
S Lukášem se dělalo dobře, celé to vzniklo mimoděk při práci na jeho scenáristických projektech a podobnou spolupráci jsme si vyzkoušeli již dříve a byla z toho knížka pro děti Poník jako sen. Prostě děláte na dvou zcela odlišných věcech současně, abyste si tím dokázali čistit mozek. Vypustíte jednu věc, dáte jí odstup, pustíte se na nějakou dobu do jiné... a tak pořád dokola. On je spíš empatický, jde ve věcech hlouběji, což je pro herce důležité, a já více pracuji s bláznivými nápady. Spolu jsme vytvořili tři příběhy z alba, Žížala, Duch a Exekuce, a já jsem pak sám napsal příběh Drak. Musel jsem akceptovat Lukášovu zaneprázdněnost a tvořit více sám. Což se nakonec osvědčilo, vždyť jsem, mimo jiné, téměř sedm let psal a kreslil pro Metro komiksové stripy s holubem Emilem.

Prozraďte, zda má Traktorman nějaké vlastnosti nebo slabiny, které bychom u klasického superhrdiny nečekali?
To, jestli má Traktorman nějaké slabiny, to zde opravdu nemohu prozradit. To bych mu nemohl udělat. Nepřítel nikdy nespí! Snad jen, že má rád řízky a pokukuje po ženských.

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Ve vaší tvorbě se opakovaně objevují české reálie, historie a známé motivy. Proč vás baví právě české prostředí a český humor?
Asi proto, že je znám nejlépe, a jsou mi nejbližší. Baví mě i čeští výtvarníci, vyrůstal jsem na mistru Ladovi, později začal vnímat Nepraktu, a to bylo moje největší škola. A tak to mám nějak ve výtvarném rukopise namixované, ale tohle soudí jiní. Je ale pravda, že jsem, před časem, zaregistroval obrázek Josefa Lady, z padesátých let, o příjezdu prvního traktoru na vesnici, a byl tak smutně angažovaný, až mne zamrazilo. Ten rozdíl oproti jeho dřívějším, žánrovým obrázkům, byl patrný, a pak jsem našel více jeho takových kreseb, jako úlitbu režimu, že vznikla knížka o tom, co by asi mistr Lada dělal, kdyby trávil svůj plodný výtvarný život v časech reálného socialismu. Jmenuje se, Ze svobody do svobody, aneb Sto obrazů jízdy totalitou a je plná obrázků z českého prostředí v ladovském stylu, a tohle tvořit, mně moc bavilo. Je v ní nejen historie té doby a všemožné tradice, ale veliké množství strojů aut i motocyklů, jež se v letech 1948- 89, u nás na silnicích i polích, objevovali. A samozřejmě, i tam, různé traktory také nechybí.

Co vás na komiksu baví oproti klasické ilustraci nebo malbě? V čem je pro vás kouzlo vyprávět příběh několika obrázky a bublinami?
Na komiksu mě baví , že je to médium mezi knihou a filmem. Můžete tvořit příběh, a zároveň i kulisy, přesně tak jak chcete aby to čtenář vnímal, a zároveň ponecháváte i jistý prostor pro jeho fantazii. A někdy to médium bývá i nádherné výtvarné dílo. Komiks nemusí být totiž určen primárně dětem, ale jsou i koncipované pro dospělé, a mnohým z nich se říká grafické romány. Prostě to nemusí být jen originální zábava jako Traktorman, ale mohou mít i hloubku a nečekaně nutit k přemýšlení. Což je v dnešní, trošku zrychlené, době, vlastně docela fajn záležitost.

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