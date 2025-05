Představte si sociální síť TikTok jako digitální zoologickou zahradu, kde mezi roztančenými žraloky a zpívajícími mrkvičkami právě kraluje nová hrdinka – Cappuccina Ballerina. Jde o hyperaktivní postavičku v růžové sukni, která tančí, piští a místo hlavy má šálek kávy. Vítejte ve světě těch nejmladších, narozených v letech 2010 až 2020, přezdívaných generace Alfa. Vítejte u fenoménu italský brainrot.

Levný animák po třetí kávě?

Začněme od podlahy. Italský brainrot není lékařská diagnóza, ale označení pro extrémně absurdní a přepálená videa, která kolují TikTokem. Jsou v italštině – nebo spíš v její hyperbolické, karikaturní formě – a představují bizarní příběhy plné zpěvu, tance, kolážových zvířat a kulis jak z levného animáku po třetí kávě. Děti je sledují. Dospělí je nechápou. Nutno dodat, že každý příběh italského brainrotu je navržen tak, že má zhruba 30 sekund. Tato „pohádka“ je navíc animovaná umělou inteligencí.

Tripy Tropha – postava složená z šesti charakterů

Rychlé tempo

S těmi pohádkami, které známe my, nemá tento fenomén zas tolik společného. Obecně však nutno říci, že změna, jak současné děti vnímají příběhy, zejména v éře sítě TikTok a videí ve formátu YouTube Shorts, je podle Lukáše Sedláčka, historika a zakladatele Týdne inovací, změnou markantní.

„Mám pocit, že se výrazně zrychluje tempo, obsah se tříští na menší kousky a mění se i způsob jeho sledování. Krátká videa na TikToku a podobných platformách začínají rovnou akcí a sází na rychlé střihy a překvapivé momenty. Klasické pohádky pak mohou působit nezáživně nebo tuctově, protože nejsou dostatečně divoké nebo vizuálně výrazné. Ochota, a možná i schopnost dětí sledovat delší, pomalu se rozvíjející příběhy, což je tradiční základ pohádek, přirozeně klesá. Navíc se s novými formáty ztrácí hlubší smysl a morální poučení, které dřív byly pevnou součástí pohádek. Krátká videa obvykle nemají hlubší význam a spíš uspokojují okamžitou potřebu zábavy nebo podnětu. To ovlivňuje schopnost hlubšího porozumění a vcítění,“ vysvětluje pro Metro Sedláček. U fenoménu italský brainrot nelze tedy očekávat nějakou hlubší pointu, spíš okamžité vyloučení dopaminu.

Pojďme se ale podívat na hlavní postavy. Jednou z nich je zmiňovaná Cappuccina Ballerina, tancující káva s hlasem, který připomíná Helenu Vondráčkovou po helium párty. Dále je zde třeba Borbano Capyformaggio připomínající sviště s kolečkem sýra místo těla. A nezapomeňme na Bombardiro Crocodilo či Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur. Ne, není to chyba, opravdu se takto postavička baseballové pálky jmenuje. Více o dalších postavách najdete v boxu.

Tralalero Tralala

Smyslem je, že chybí smysl

Možná si říkáte, proč to sakra děti milují. Odpověď je jednoduchá – protože to nedává smysl. Když jsem se ptala svých sourozenců spadajících do této generace, odpověděli mi, že je to skvělé. Nevěděli sice, co znamená slovo brainrot, ani nedokázali vysvětlit, o čem pohádka je. Věděli jen, že to mají rádi, stejně jako jejich spolužáci. Klipy jsou krátké, barevné, zvukově přepálené a narvané nesmysly. Je to, jako kdyby se večerníček spojil s TikTok efekty, přidal tři espresso shoty a trochu paniky. Výsledkem je hypnotický zážitek, kterému se generaci Alfa těžko uniká.

Má fenomén rizika?

Podle Sedláčka se spojení brainrot stalo slovem roku 2024 podle Oxford University Press ne náhodou. „Čím dál víc odborníků tvrdí, že nadměrné sledování a přijímání triviálního obsahu má negativní dopady na kognitivní a mentální zdraví. Už existují i studie, které ukazují, jak významně v čase klesá naše schopnost hlubokého soustředění na jeden úkol nebo porozumění složitějšímu textu. Zároveň se jedná o nový kulturní jazyk dětí, který nezastavíme. Jde o to, aby si děti komunikovaly, co chtějí, a vlastním způsobem, je to i jistá forma rebelie vůči starším generacím,“ dodává historik.

Podle Jana Skovajsy, zakladatele marketingové agentury Mytimi, je trend ztráty pozornosti problém spíše velkého množství vjemů pro děti, které nevědí kam dříve skočit. To mohou podporovat sociální sítě. „Obecně bych ale řekl, že fenomén zkrácení doby pozornosti je ještě poměrně málo prozkoumaný na nějaké absolutní závěry. Nicméně to může představovat problém v disciplíně, soustředění a zvýšení dopamin rush, tedy rychlé odměny, jako když hrajete gamble a automaty,“ vysvětluje Jan Skovajsa.