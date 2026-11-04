Zapomeňte na klidnou vyhlídkovou jízdu, při které se cestující kochají památkami za oknem. Tady se totiž místo držení madel tančilo, místo sledování jízdního řádu poslouchal DJ a místo obvyklého cinkání tramvaje zněly pořádné beaty. Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien přišel s nápadem, který by mohl inspirovat i další evropská města: uspořádal speciální rave party pro seniory.
300 bezplatných vstupenek
Akce měla dostala název WL x Klub66 a dveře se otevřely všem zájemcům od 66 let. Tramvaj vyrazila z Karlsplatzu a během dopoledne absolvovala tři okruhy po vídeňském bulváru Ring. O hudební doprovod se postaral DJ Chris Crocodile. A rozhodně nešlo o žádné opatrné podupávání do rytmu.
Mejdan na videu
Netradiční taneční jízda byla součástí oslav 80 let vídeňských klubů seniorů. Jak to v roztančené tramvaji vypadalo, se můžete podívat na videu.
Celá jízda byla součástí projektu Sound of Generations, kterým chtěli dopraváci ukázat, že veřejná doprava nemusí sloužit jen k přesunu z bodu A do bodu B. Pro seniory bylo připraveno 300 bezplatných vstupenek.
A podle reakcí účastníků se trefili do černého. „Byla jsem u toho, ve 12 hodin, od Karlsplatzu! Bylo to ÚŽASNÉ!“ pochvalovala si na sociálních sítích Theresia Zuber. Další účastnice žádaly, aby se akce co nejdříve opakovala. Jedna z komentujících dokonce žertovně zjišťovala, zda by se mohla přidat i v 56 letech. Inu, když se rozjede dobrá party, věk je jen číslo.
A co Praha? T3 Coupé už máme!
Podobný nápad by přitom nemusel být úplně mimo i v českých poměrech. Praha má totiž vlastní tramvajovou atrakci T3 Coupé, stylový vůz inspirovaný legendárními tramvajemi Tatra T3. Dopravní podnik ho nabízí k pronájmu na soukromé jízdy metropolí a vejde se do něj až 31 cestujících.
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Zatímco Vídeň vsadila na seniorský taneční mejdan, pražská T3 Coupé je především vyhlídkovou a zážitkovou tramvají. Ale co kdyby se obě inspirace spojily?