Tramvajová doprava patří k Mnichovu už půldruhého století. První koňská tramvaj vyjela do ulic bavorské metropole 21. října 1876. Jubileum tak připadá přesně na dnešní den.
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Průvod spojil minulost se současností
Vrcholem oslav byla sobotní přehlídka tramvají v centru města. Vedle moderních nízkopodlažních vozidel se představily také historické tramvaje ze sbírek dopravního podniku. Přípravy zahrnovaly i technickou kontrolu a renovaci historických vozů, které se díky tomu mohly znovu vydat na jubilejní jízdy.
Mnichovský dopravní podnik připravil také program přímo pro cestující v běžném provozu. Dnes přibližně do 20 hodin se na tramvajových linkách objevují průvodčí v historických uniformách.
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Dobrovolníci ze spolku Straßenbahnfreunde München rozdávají pamětní jízdenky a odpovídají na otázky týkající se historie mnichovských tramvají. Akce je určena také lidem, kteří se nemohli zúčastnit hlavního oslavného víkendu.
První koňská tramvaj vyjela v roce 1876
První mnichovská tramvaj vyjela 21. října 1876 na trasu dlouhou 2,8 kilometru. Cestující vozila z náměstí Promenadeplatz přes Karlsplatz a hlavní nádraží až k tehdejší hranici města v ulici Nymphenburger Straße. Místo dnešních elektrických tramvají se tehdy o pohon vozů starali koně.
Praha byla o krok napřed. První koňská tramvaj vyjela do jejích ulic už v roce 1875, tedy o rok dříve než v Mnichově. Česká metropole tak oslavila 150 let tramvajové dopravy už loni. Obě města přitom začínala podobně – s vozy taženými koňmi, které se postupně proměnily v rozsáhlé tramvajové sítě.