Trenčín, Oulu, Zaragoza. Tato 3 evropská města letos kralují, mají prestižní tituly. Vyrazíte sem?

Letošní cestování po Evropě by vás mohlo a mělo zavést do měst, která si letos drží zajímavé evropské tituly. Z Česka to nebude daleko třeba do Trenčína, který se nachází jen kousek od hranic. A pokud budete mít dost času, vydejte se třeba do Finska, Španělska, Dánska a nebo klidně do námi oblíbeného Chorvatska.
Slovenské město Trenčín a jeho hrad. Město a okolí bude letos plné nejrůznějšího programu. Drží titul Evropské hlavní město kultury. | foto: Profimedia Profimedia.cz

Trenčín spolu s finským Oulu jsou držiteli prestižních ocenění – Evropské hlavní město kultury 2026. Pomyslná žezla si převzala od slovinského města Nova Gorica a německého Chemnitz.

Trenčín. Zvědavost živé památky

Slovenský Trenčín je letošním králem mezi evropskými městy. Od Evropské unie získal titul Evropské hlavní město kultury. Je to po 13 letech, kdy se prestižní ocenění vrací k našim východním sousedům, v roce 2013 ho měly Košice.

Slovenské město Trenčín a jeho hrad. Město a okolí bude letos plné nejrůznějšího programu. Drží titul Evropské hlavní město kultury.

Trenčín, kde žije přibližně 55 000 obyvatel a nachází se jen pár kilometrů od českých hranic jde do letošního roku s mottem Probouzíme zvědavost. Kromě kulturou otevřených ulic, náměstí, galerií, kostelů, klubů a neobvyklých veřejných prostor, se hlavním centrem akcí ve městě stává hrad Trenčín, který je příkladem toto, jak historická památka může být živým a otevřeným místem pro kulturní dialog. Lákadlem k navštívení je také nové kulturní centrum v budově bývalého sila, umělecké instalace na starém železničním mostě či proměna nábřeží Váhu.

Oulu. Kombinace tradice s digitálním uměním

Název tohoto finského města, které v historii bylo svědkem mocenského zápasu mezi Švédy a Rusy, je od slova „oula“, což bylo slovo označující ve tradiční laponštině povodeň a v starofinštině bláto na ledu. Dějiny města Oulu se začaly psát ve 14. století. V 19. století se do historie se zapsalo také jako největší dodavatel dehtu, který se využíval při stavbách lodí. Druhý držitel evropského titulu pod tématem „Cultural Climate Change“ představuje vizi, kde umění a technologie pomáhají lidem lépe se adaptovat na moderní výzvy. Tady uvidíte propojení severské přírody, designu a digitálního umění.

Finské Oulu. Tady se propojuje severská příroda, design a digitální umění. Město se proslavilo také svým pořádáním Mistrovství světa v hraní na imaginární kytaru. Letošní ročník, letos se tu slaví jeho 30. ročník, se uskuteční koncem srpna.

Zajímavostí je, že se město už od roku 1996 se stává dějištěm Mistrovství světa ve hraní na imaginární kytaru (Air Guitar World Championships)! To se letos uskuteční od 26. do 29. srpna.

Zaragoza

Španělské město se letos stalo držitelem ocenění Access City Award 2026. Získalo ji za to, že dokázalo své antické památky i moderní dopravu zpřístupnit lidem se všemi druhy znevýhodnění. Všechny veřejné prostory jsou bezbariérové. A tím se stalo vzorem pro další evropská města. Zaragoza není tak provařená jako Barcelona a Madrid, ačkoli leží mezi těmito metropolemi. Udržuje si svou klidnou atmosféru.

Španělská Zaragoza. Leží mezi Barcelonou a Madridem, ale není tak turisticky exponovaná. Město má své veřejné prostory bezbariérové, proto drží titul Access City Award 2026. Zaragoza by se mohla stát i vaším cílem během letošní letní dovolené.

Podle cestovatelů, kteří ji navštívilo je výkladní skříní dědictví více než dvoutisícileté historie. Je příkladem zdařilé symbiózy křesťanské a muslimské kultury. Je to „město čokolády“! Právě tady v roce 1534 byl uvařen první šálek čokolády na starém kontinentě. Popíjel ho opat zdejšího kláštera Monasterio de Piedra.

A další skvosty

Letos můžete vyrazit ještě do dalších měst, které byly oceněny. Třeba do portugalského Guimarães. Území, kde dnes město leží, bylo osídleno v době bronzové. Během dějin ho ovládali Římané a Arabové. Střed města byl pro svou uměleckou a historickou hodnotu v roce 2001 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. V roce 2023 byl areál chráněný UNESCEM rozšířen o oblast Couros. Historické město Guimarães je pro letošní rok Evropským zeleným městem (European Green Capital). Jako památka UNESCO dokazuje, že i středověká architektura může jít ruku v ruce s moderní ekologií, od precizního odpadového hospodářství až po nízkoemisní zóny.

Skandinávie táhne cestovatele také. Vyrazit také můžete do dánského Aalborgu. Ten letos drží titul European Rising Innovative City. Město je evropskými institucemi oceněno za „přerod z industriálního přístavu v lídra zelené transformace“.

Dánský Aalborg. Drží titul za přechod z industriálního města na město zelené,

Zajímavou cestou jde chorvatský Dubrovník, který většina Čechů zná důvěrně. Městu se daří v boji proti overturismu, který ho zasáhl podobně jako další evropské metropole, Prahu nevyjímaje. Omezil například krátkodobé pronájmy v historickém centru města. Jeden čas se ve veřejném prostoru šířila zpráva, že město chce zakázat kufry na kolečkách. Vedení města nepravdivé zprávy vyvrátilo, tvrdí, že chce své hosty jen vzdělávat, nikoli trestat.

Dubrovník je městem, kterému se daří bojovat s overturismem.

V průvodcích ukazuje, že lidé nemají do centra chodit v plavkách nebo lézt po památkách. Za svůj přístup v boji s overtourismem Dubrovnik od evropských úřadů získal titul European Green Pioneer of Smart Tourism. Město je oceňováno také za implementaci ekologických opatření, která chrání jeho historické dědictví.

