Jednou z největších změn je způsob, jakým se lidé dostávají na vrchol. Místo dlouhého výšlapu většina návštěvníků využije lanovku Mapy.com Express, která během několika minut vyveze pěší turisty, cyklisty i terénní koloběžky do nadmořské výšky 1244 metrů. Samotná jízda bývá zážitkem hlavně pro děti, ale praktický význam má pro každého. Energie pak zůstává na samotný výlet, ne na cestu vzhůru.
První zkušenosti i výzvy
Trail Park Klínovec patří k největším svého druhu v České republice. Začátečníci mohou první metry vyzkoušet na pumptracku nebo ve Skill Centru, případně využít lekce Bike School, kde instruktoři pracují s dětmi i dospělými.
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Přirozeným pokračováním bývá modrý trail Azur. Více než deset kilometrů dlouhá stezka lehké obtížnosti patří mezi nejdelší traily svého druhu v Evropě a je navržena tak, aby si jízdu užili rekreační cyklisté i rodiny s dětmi. Mírný sklon, plynulé zatáčky a přehledný profil dávají prostor získat první zkušenosti s jízdou v terénu bez zbytečného stresu.
V nabídce je přes 30 kilometrů trailů ve čtyřech stupních obtížnosti. Díky tomu mohou na stejném místě jezdit úplní začátečníci i aktivní sportovci či zkušení bikeři, kteří vyhledávají techničtější pasáže a rychlejší tempo. Právě možnost zvolit si obtížnost podle vlastních schopností patří mezi největší přednosti zdejšího areálu. Oblíbenou letní aktivitou jsou také terénní koloběžky.
Svézt se lze po modrém trailu Azur nebo po širokých lesních cestách s výhledy na krušnohorskou krajinu. Kdo dává přednost pohodovější cyklistice, může využít projekt Cyklistika bez námahy. Lanovka vyveze návštěvníky i s kolem na vrchol a zpět se vydají po širokých lesních cestách. Trasy mají zpevněný terén a pozvolný profil, díky čemuž si výlet užijí i rodiny s dětmi nebo rekreační cyklisté, kteří běžně na horském kole nejezdí.
Den na horách nekončí na trailu
Na Klínovci přitom den nekončí sesednutím z kola. Děti často zamíří na trampolínové hřiště s celodenním vstupem a možností opakovaného návratu během dne, zatímco dospělí si mohou odpočinout v relax zóně nebo posedět u dobrého jídla s výhledem na krajinu Krušných hor.
Pro turisty