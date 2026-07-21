Trend vyrazit na hory i mimo zimu pokračuje. Klínovec v létě překvapí víc, než čekáte

Autor: Metro.cz
  17:25
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Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů

Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů | foto: Klínovec

Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů
Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů
Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů
Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů
5 fotografií
Ještě před několika lety znamenal rodinný výlet na hory hlavně turistické boty, batoh a několik hodin chůze. Lidé od horských destinací očekávají mnohem víc. Někdo chce sportovat, jiný hledá nenáročný výlet s dětmi, další si chce užít výhledy nebo jen strávit den v přírodě bez složitého plánování. Právě tímto směrem se v posledních letech proměňuje také Klínovec. Nejvyšší vrchol Krušných hor už dávno není jen zimním střediskem. V létě nabízí překvapivě pestrou kombinaci aktivit.

Jednou z největších změn je způsob, jakým se lidé dostávají na vrchol. Místo dlouhého výšlapu většina návštěvníků využije lanovku Mapy.com Express, která během několika minut vyveze pěší turisty, cyklisty i terénní koloběžky do nadmořské výšky 1244 metrů. Samotná jízda bývá zážitkem hlavně pro děti, ale praktický význam má pro každého. Energie pak zůstává na samotný výlet, ne na cestu vzhůru.

První zkušenosti i výzvy

Trail Park Klínovec patří k největším svého druhu v České republice. Začátečníci mohou první metry vyzkoušet na pumptracku nebo ve Skill Centru, případně využít lekce Bike School, kde instruktoři pracují s dětmi i dospělými.

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Přirozeným pokračováním bývá modrý trail Azur. Více než deset kilometrů dlouhá stezka lehké obtížnosti patří mezi nejdelší traily svého druhu v Evropě a je navržena tak, aby si jízdu užili rekreační cyklisté i rodiny s dětmi. Mírný sklon, plynulé zatáčky a přehledný profil dávají prostor získat první zkušenosti s jízdou v terénu bez zbytečného stresu.

V nabídce je přes 30 kilometrů trailů ve čtyřech stupních obtížnosti. Díky tomu mohou na stejném místě jezdit úplní začátečníci i aktivní sportovci či zkušení bikeři, kteří vyhledávají techničtější pasáže a rychlejší tempo. Právě možnost zvolit si obtížnost podle vlastních schopností patří mezi největší přednosti zdejšího areálu. Oblíbenou letní aktivitou jsou také terénní koloběžky.

Nejvyšší hora Krušných hor Klínovec se stává českým centrem i letních sportů

Svézt se lze po modrém trailu Azur nebo po širokých lesních cestách s výhledy na krušnohorskou krajinu. Kdo dává přednost pohodovější cyklistice, může využít projekt Cyklistika bez námahy. Lanovka vyveze návštěvníky i s kolem na vrchol a zpět se vydají po širokých lesních cestách. Trasy mají zpevněný terén a pozvolný profil, díky čemuž si výlet užijí i rodiny s dětmi nebo rekreační cyklisté, kteří běžně na horském kole nejezdí.

Den na horách nekončí na trailu

Na Klínovci přitom den nekončí sesednutím z kola. Děti často zamíří na trampolínové hřiště s celodenním vstupem a možností opakovaného návratu během dne, zatímco dospělí si mohou odpočinout v relax zóně nebo posedět u dobrého jídla s výhledem na krajinu Krušných hor.

Pro turisty

  • Z vrcholu Klínovce vedou trasy na Boží Dar či Jáchymov, oblíbené jsou i kratší procházky po hřebenech. V létě lákají lesy ke sběru borůvek a díky lanovce jsou zdejší výlety dostupné i pro rodiny s menšími dětmi nebo méně zdatné.
  • Právě pestrost aktivit ukazuje, jak se horská střediska v posledních letech proměnila. Klínovec není jen cílem zimních lyžařů, ale také místem, kam lidé vyrážejí za aktivním odpočinkem během celého léta.
  • Cesta do Krušných hor se turistům navíc zrychluje díky prodlužující se dálnici D6.
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