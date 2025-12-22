Trend whale tail je zpět. Jde o trapas, nebo módní styl, který potřebujeme?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  8:00
Konec letošního roku opět připomíná stroj módního času, pomocí kterého se vracíme hned o pětadvacet let zpět. Má tohle móda zapotřebí, nebo by to mělo zůstat v útrobách milénia?
Zpěvačka Christina Aguilera na MTV Video Music Awards (2000) | foto: PINTEREST

Viditelná tanga, kdysi symbol módního faux pas a lehce rozpačité provokace, se na konci roku 2025 vrací ve velkém stylu. Tentokrát ale nepůsobí jako nešťastný relikt dívčích časopisů a bokových džínů, nýbrž jako promyšlený stylingový detail, který si osvojily luxusní značky i celebrity. Přivítejme trend přezdívaný whale tail, tedy tanga vykukující nad pasem kalhot, bez ironie a s jasným cílem přitáhnout pozornost.

Koloběh módního života

Móda má jednu neoddiskutovatelnou vlastnost. Co jednou veřejně zavrhne, k tomu se dříve či později vrátí s o to větší pompou. Whale tail je toho učebnicovým příkladem. Ještě donedávna fungoval jako odstrašující vzpomínka na estetiku přelomu milénia, v současnosti se o něm hovoří jako o vědomém módním gestu. Už nejde o přešlap, ale o detail, který má podobnou váhu jako šperk. Jen je umístěný o něco níž, než jsme byli dlouhá léta zvyklí.

Klíčem k pochopení návratu trendu je za mě estetika Y2K. Zkratka pochází z anglického „Year 2000“ a v módě označuje styl přelomu 90. let a začátku nového tisíciletí. Byla to éra posedlá budoucností, technologiemi, popkulturou a viditelným luxusem. Nízké bokové džíny, krátké topy, lesklé materiály, pastelové barvy a okázalá loga patřily k základní výbavě.

Současný návrat Y2K estetiky ale nekopíruje minulost. Je spíš její interpretací skrze současný vkus. Viditelná tanga se vracejí v mnohem sofistikovanější podobě, tedy s čistými liniemi, minimalistickými siluetami, jemnými kovovými detaily nebo drobnými šperkovými akcenty.

Ach, ty celebrity. Udávají styl

Velkou roli v legitimizaci trendu sehrály slavné osobnosti. Když se v roce 2019 objevila modelka Hailey Bieber v šatech s viditelnými tangy, nebylo to vnímáno jako laciná provokace, ale jako promyšlený stylingový tah. Podobně také Kim Kardashian dlouhodobě pracuje s estetikou viditelného spodního prádla jako se symbolem kontroly nad vlastním tělem a sebevědomého vystupování. Módní kritici se shodují, že právě díky těmto ikonám se whale tail zbavil nálepky módního přešlapu a posunul se do roviny stylového vyjádření.

Modelka Hailey Bieber na Met Gala v roce 2019

Definitivní razítko trendu pak ale dala haute couture. Tedy nejvyšší forma módního návrhářství, která vzniká výhradně ručně, na míru konkrétním klientkám a v extrémně omezeném množství. Haute couture není běžná konfekce ani trend určený pro každodenní nošení, ale spíš laboratoř nápadů, kde si móda testuje hranice estetiky, řemesla a odvahy. Když se trend whale tail objevil na přehlídce Schiaparelli pro letošní podzim, bylo jasné, že už nejde o krátkodobý výstřelek. V tomto kontextu nepůsobí jako nostalgický vtip, ale jako konceptuální detail, který má své pevné místo v konstrukci oděvu.

Kalhot(k)y a cesta do práce

Whale tail skvěle funguje jako módní statement na přehlídkách, na červeném koberci nebo na instagramu celebrit. Dává smysl ve světě, kde je móda součástí show a kde se každý detail čte jako vědomé gesto. Jakmile si ale představím stejný prvek v běžném životě – třeba v kanceláři, na cestě do práce nebo při každodenních povinnostech – kouzlo se vytrácí. Ne proto, že by byl vyloženě nevkusný, ale proto, že zůstává pevně ukotvený ve světě celebrit a módních insiderek.

Whale tail je zkrátka trend, který funguje shora dolů. Z mola, z červeného koberce, z editorialů. Do reality se ale přenáší jen obtížně, a možná to tak má být. Ne každý trend musí být univerzální a ne každý comeback je určený k tomu, abychom si ho oblékli do práce.

Ve výsledku tak whale tail nevnímám jako něco, co by mě lákalo zařadit do každodenního šatníku, ale spíš jako módní poznámku pod čarou. Trend, který sledujeme, komentujeme a možná se nad ním pobaveně usmějeme. A i to je v módě legitimní role. Protože ne všechno, co se vrací, musí nutně skončit v našem šuplíku s kalhot(k)ami.

Témata: Styl, trend, celebrita, móda

