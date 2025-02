Podle Zuzany Paulové, uznávané odbornice v oblasti HR a CEO společnosti myHeRoes, jsou velmi populární metody zaměřené na hledání hlubšího smyslu života a naplnění. „Lidé se stále častěji přiklánějí k individuálním přístupům, které jim umožňují zaměřit se na vlastní potřeby a cíle místo tradičních skupinových metod. Osobní rozvoj je relevantní pro každého, ale nejvíce rezonuje s těmi, kteří již dosáhli úspěchu, avšak pocítili prázdnotu nebo zažili syndrom vyhoření. Tito lidé si uvědomují, že chtějí ve svém životě něco víc, co by je skutečně naplňovalo,“ konstatuje pro deník Metro Paulová.

Lubomír Novohradský, kouč osobního rozvoje a zakladatel společnosti Autentická média, vidí stoupající popularitu hlavně u takzvaného holistic welness, který zahrnuje péči o fyzickou schránku a zároveň o duši s důrazem na práci s emocemi. „To zahrnuje například mindfulness a jiné meditace, které pomáhají lidem zmírnit stres soustředěním se na okamžik. Velký trend je měřit a řešit svůj spánek a neubírat se k medikaci, obecně společností rezonuje téma biohackingu,“ vysvětluje pro Metro Novohradský. Biohacking je proces, při kterém měníte svůj životní styl tak, abyste „hackli“ biologii svého těla a cítili se co nejlépe.

Velký vliv sociálních médií

Co se týče proměny moderního přístupu k seberozvoji, za posledních deset let se podle Novohradského proměnil zejména v osobním brandingu. „Lidé se o sebe starají a vytváří o sobě pozitivní dojem, jako by byli značka. Tvoří různé blogy, profily na sociálních sítích nebo třeba podcasty. Tito lidé se rozhodli zlepšit sami sebe a chtějí do toho zapojit i ostatní. A to, že mohou být inspirací pro jiné lidi, je pohání kupředu,“ konstatuje pro Metro kouč.

Podle Paulové moderní přístupy k osobnímu rozvoji se výrazně profesionalizovaly, což znamená, že nyní máme přístup ke skutečně kvalitním odborníkům, kteří do Česka přinášejí osvědčené a funkční metody ze zahraničí. „Jedním z hlavních rozdílů oproti minulosti je vliv sociálních médií. Na první pohled se může zdát, že je dnes odborníků na osobní rozvoj spousta, ale ne všechno, co na sítích vypadá lákavě, je skutečně přínosné. Často se setkáváme s marketingovými bublinami, a proto je důležité pečlivě vybírat a ověřovat si zdroje,“ říká pro Metro Paulová.

Trackování ano, nebo ne?

Mimo jiné také virtuální realita, aplikace a technologie ovlivňují oblast osobního rozvoje. Nejrůznější mobilní aplikace a videa na sociálních sítích do jisté míry k osobnímu rozvoji přispívají – každý k nim může mít přístup 24 hodin sedm dní v týdnu. Podle Novohradského jsou ty dobré placené, ale stále vycházejí levněji nežli práce s živým koučem, takže jsou pak třeba kurzy jógy dostupnější.

Paulová dodává, že technologie výrazně zpřístupnily osobní rozvoj širokému spektru lidí a usnadnily jim cestu k němu. „Už není nutné cestovat na vzdálené semináře nebo si vyčleňovat dlouhé bloky času – díky těmto nástrojům lze efektivně pracovat na sobě i během krátkých přestávek,“ míní.

Velmi populární jsou také nejrůznější trackovací zařízení a aplikace, které sledují kvalitu našeho spánku, počet spálených kalorií či tepy srdce za minutu. „Jsou skvělými pomocníky pro ty, kteří chtějí zapracovat na svém fyzickém zdraví. Avšak je tu jedno velké ale – pro lidský mozek je velmi snadné upadnout do závislosti na datech a splňování checklistů. Pokud se ráno probudíme s tím, že si hned musíme přečíst, jak jsme podle aplikace spali a podle toho se cítíme, benefity se rychle ztrácí,“ komentuje Novohradský.

Dalším problémem je delší čas strávený u obrazovek – sledujeme on-line kurzy či cvičíme s aplikacemi. „A modré světlo na nás působí prakticky neustále, což ovlivňuje náš odpočinek. Takže technologie jsou dobrým pomocníkem, ale nesmí nás ovládnout,“ dodává kouč.

Dění ve světě a sítě

Faktem je, že současné společenské a globální změny, jako tlak sociálních médií a informační přehlcení, kladou na jednotlivce mnohem větší nároky než před deseti lety. „Tento tlak na osobní ‚dokonalost‘ ovlivňuje i přístupy k osobnímu rozvoji. Lidé jsou často konfrontováni s nástroji a situacemi, které jim nejsou přirozené, a učí se s nimi zacházet. Trendy v osobním rozvoji se proto stále více zaměřují na témata jako resilience, hledání smyslu a udržitelné návyky. Důraz je kladen jak na širší rámec, například na celkové životní hodnoty, tak na rozvoj konkrétních dovedností, které pomáhají lépe zvládat náročné podmínky dnešní doby,“ komentuje Paulová.

Novohradský dodává, že vzhledem k tomu, že je osobní rozvoj velké téma na sociálních sítích, samozřejmě ovlivňuje, co se děje ve světě. „Díky podcastům a influencerům mají lidé dostupnější informace například o třídění odpadu nebo toxicitě různých materiálů, se kterými běžně vaříme, a zajímají se pak o to více a tvoří si nové návyky,“ dodává Novohradský.

Vnitřní hodnoty

Zajímavé je, že se s postupem času ve společnosti mění také definice úspěchu a štěstí ve vztahu k osobnímu rozvoji. „Dříve bylo za úspěch považováno spíše materiálno a společenské postavení, v současnosti pro řadu z nás štěstí není nějaký konkrétní cíl – vlastní dům, dvě děti, auto – ale stav mysli, který souvisí se sebepřijetím a přijetím partnera. Jestliže náš partner souzní s našimi hodnotami, tak jsme šťastní a je to pro nás velký úspěch,“ uzavírá pro deník Metro Novohradský.