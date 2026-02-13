Třetí díl legendární ságy Kmotr patří k nejdiskutovanějším filmům moderní kinematografie

Filmová sága Kmotr (The Godfather) je v cinefilních kruzích považovaná za skoro dokonalou. Dva úzce navazující snímky Francise Forda Coppoly ze sedmdesátých let náleží k vrcholu hollywoodského umění, avšak opožděné završení gangsterského soumraku Michaela Corleoneho (Al Pacino) z roku 1990 má k dokonalosti o něco dál.
Kmotr III (1990) uzavírá příběh Michaela Corleoneho a soustředí se především na jeho snahu očistit své jméno, legalizovat rodinný byznys a vykoupit se z hříchů minulosti.

Kmotr III prošel několika dodatečnými sestřihy a podle všeho je po třech dekádách tak trochu vymazaný z historie. Uvedení kompletní trilogie na streamovací platformě Paramount+ totiž už podruhé nedisponuje původním závěrem, nýbrž náhradním epilogem The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone z roku 2020.

Odkaz prvních dvou dílů a dlouhá pauza

Michael v závěru oscarového Kmotra II sedí opuštěný před střeženou vilou a v jeho nepřítomné tváři se zračí pohled zlomeného člověka, jenž pro svůj vzestup obětoval příliš. Coppola ságu, která symbolizuje nový Hollywood, na šestnáct let opustil – zdálo se ostatně, že není co dodat. Pak ale jako komercí vytrestaný megaloman, opět s pomocí autora původní předlohy Maria Puza, napsal třetí část, která roku 1990 v porovnání s předchůdci obstála nevalně. Snímek sice ukořistil sedm oscarových nominací, ale také dvě Zlaté maliny. Kritika se snesla na příběh či debutující herečku, režisérovu dceru Sofii Coppolovou, a od té doby si část frustrované komunity přeje, aby tahle blednoucí tečka nikdy nevznikla.

Andy Garcia jako Vincent Mancini (později Corleone)

Dodatečné sestřihy a vznik The Godfather Coda

Sám Coppola se inspiroval vlastními zásahy do válečné Apokalypsy a už domácí vydání z roku 1991 se štítkem „Final Director’s Cut“ prodloužil přibližně o devět minut. Kmotr III se podobně jako kultovní sci-fi snímek Blade Runner prohýbal pod dodatečnými zásahy ještě desítky let po premiéře a stále nespokojený autor oslavil třicáté výročí od premiéry snad konečnou, značně vyhlazenou verzí The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone.

Jednotlivé scény byly sestříhány tak, aby se zlepšilo tempo vyprávění a zkrátila celková stopáž, přičemž setkání Michaela Corleoneho s arcibiskupem Gildayem a Vatikánem bylo přesunuto hned na začátek filmu – dříve se uskutečnilo až zhruba po čtyřiceti minutách.

Změny tempa vyprávění a nová struktura filmu

Snímek tak přišel o kontemplativní, trpělivé provedení, které souznělo s tříhodinovým Kmotrem a dvousetminutovým Kmotrem II. Kritika však Codu shledala lepším dílem než regulérní trojku a v Paramountu se zjevně rozhodli původní verzi pohřbít v trezoru. Celá sága přistála 1. února na zámořské službě Paramount+, přičemž Kmotr III absentuje na úkor The Godfather Coda – a to podruhé, neboť alternace epilogu proběhla už při předchozím streamovacím nasazení.

Vyvrcholení slavné filmové ságy rodiny Corleonů se zčásti odehrává ve Vatikánu.

Nové finále Corleoneho a reakce fanoušků

Coppola, jenž poslední léta strávil financováním, produkcí a odvrácením zákulisních skandálů sci-fi Megalopolis, tak na stará kolena přetváří gangsterskou klasiku, k jejímuž završení se přitom starší generace učily přistupovat shovívavě. Zásah opravdu neminul ani úplně poslední sicilskou sekvenci, která se nyní svým vyzněním víc blíží ambivalentnímu finále dvojky. Michael čelí nemilosrdnému trestu za minulé hříchy a sága podnětně rozkrývá vinu a její důsledky odrážející se v hlubokém izolovaném zármutku. Z uměleckého hlediska se ale jedná o neortodoxní a radikální řešení, které mezi fanoušky vyvolá nejednu debatu.

