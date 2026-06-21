Přestože lékárníci při výdeji medikamentů běžně pokládají otázky týkající se zdravotního stavu nebo užívaných přípravků, řada pacientů jejich význam podceňuje. Podle nového průzkumu České lékárnické komory (ČLnK) každý pátý člověk lékárníkovi nesdělí informace, které mohou být pro bezpečné užívání léků důležité. Třetina respondentů navíc považuje dotazy při výdeji léků za pouhou formalitu.
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Proč se lékárníci ptají
Výsledky průzkumu zveřejnila ČLnK u příležitosti Světového dne lékáren. Podle lékárníků přitom právě rozhovor s pacientem často pomáhá odhalit chyby v medikaci, nevhodné dávkování nebo rizikové kombinace léků.
„Otázky, které farmaceut klade, nejsou výslech ani zdržování. Pomáhají zkontrolovat správné dávkování, odhalit možné kontraindikace nebo doporučit vhodnější alternativu léčby,“ uvedl prezident ČLnK Aleš Krebs. Většina dotázaných zároveň přiznala, že by na otázky odpovídala ochotněji, kdyby lépe rozuměla jejich významu. Lidé jsou připraveni spolupracovat, ale jen pokud vědí, proč se jich lékárník ptá.
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Chyby odhalí až rozhovor
Lékárníci upozorňují, že některé důležité informace z receptu zjistit nemohou. Týká se to například alergií, chronických onemocnění nebo současného užívání volně prodejných léků. Tyto údaje může sdělit pouze pacient.
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Že mají podobné rozhovory smysl, potvrzují i projekty zaměřené na sledování lékových chyb. V lékárnách se podařilo zachytit nejen administrativní nedostatky, ale také závažnější problémy, například rizikové lékové interakce, duplicitní léčbu, chybějící dávkování nebo překročení maximální doporučené dávky. Podle odhadů řeší lékárníci v průměru dvě podobné chyby denně.