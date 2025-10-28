„Nekropolis je laboratoří současného loutkářství, kde se propojuje hudba, herectví a výtvarné myšlení do jedinečných divadelních zážitků,“ dodává Matija Solce, který je také dramaturgem festivalu. Nekrolis míří do Paláce Akropolis.
Hravá performace, která bourá hranice
Už ve čtvrtek se představí jedna z hlavních hvězd festivalu, irský režisér a performer Darragh McLoughlin. Uvede představení Stickman – minimalistickou, ale překvapivě hravou performance, která bourá hranice mezi cirkusem a objektovým divadlem. Na scéně se ocitne pouze muž, tyč a televize, přesto vzniká dynamická podívaná o vztahu člověka k objektu.
Kabaretní boyband předvede absurdní humor
V dalších dnech je na programu poetické představení Býti donem Quijotem v podání Teatro Matita, které propojuje Cervantesovu klasiku s poetikou Jana Švankmajera.
V průběhu večera vystoupí i slovinský hudebně-kabaretní boyband You! Who? Who!, jehož mix trapu, folku a absurdního humoru slibuje nezapomenutelný zážitek. Festival v sobotu zakončí spontánní hudební setkání umělců z celého světa, kde se prolínají rytmy a melodie napříč kulturami. Tato závěrečná improvizace na Malé scéně bude přístupná zdarma.