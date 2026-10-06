Tři dny do voleb 2026: Nepřišly vám hlasovací lístky? Co dělat a jak je správně označit

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  14:14
Sledovat Metro na Googlu
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.
Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.
Kombinace obou způsobů.
Ilustrační snímek
12 fotografií
Česko se chystá na dvoje souběžné volby, které proběhnou 9. a 10. října 2026. Hlasovací lístky ke komunálním a senátním volbám se doručují přímo na adresy voličů. Do kdy je musíte mít ve schránce a co dělat, pokud vám nepřišly nebo si je v den voleb zapomenete doma?

Každý oprávněný volič má dostat hlasovací lístky do schránky nejpozději tři dny před volbami. Distribuci typických šedomodrých obálek s hlasovacími lístky pro nadcházející souběžné volby do zastupitelstev obcí i Senátu mají na starosti samy obce.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • V obálce každý najde jeden až tři hlasovací lístky a dále návod, jak volit.
  • Jeden hlasovací lístek slouží pro hlasování do obecního zastupitelstva.
  • Další hlasovací lístek dostanou občané statutárních měst, kteří budou rozhodovat o obsazení křesel na magistrátech.
  • Část občanů bude také dalším lístkem rozhodovat o novém složení třetiny zástupců Senátu.

Co když nedostanu hlasovací lístky

Teoreticky je možné, že lístky se k voličům nedostanou – obálku omylem sebere někdo jiný, nebo se dostane do popelnice s nánosem letáků. Že by se ale na doručení zapomnělo, je nepravděpodobné. K lístkům se navíc lze dostat i jinak.

  1. Voliči se mohou obrátit na svou radnici a tam si vyzvednout novou sadu.
  2. Novou sadu lístků na požádání vydá také komise přímo během voleb.
Ilustrační snímek

Jak vypadají hlasovací lístky

Lístky pro komunální volby (stejně jako obálky) jsou šedé. Pro volby do městských částí, jednotlivých obcí či magistráty statutárních měst však mívají odlišný formát i další rozdílné prvky. Pro úplnou jistotu je v záhlaví každého lístku uveden plný název obce nebo městské části, stejně jako počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.

Lístek otočte

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev statutárních měst i jednotlivých městských částí mohou být v případě velkého množství kandidátů vytištěné i oboustranně.

  • Lístky pro hlasování v obcích či městských částech bývají menšího formátu, jelikož je na nich méně kandidujících subjektů.
  • Lístky pro hlasování do zastupitelstev statutárních měst mívají podobu větších archů. Na levém okraji jsou také pro snadnější rozeznání označené svislým růžovým pruhem.
  • Modrošedá obálka, v níž lístky přišly, není obálkou určenou k hlasování. Takto odevzdaný hlas je neplatný.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Ztráta nebo poškození lístků

Voliči do volební místnosti nemusí přinést „své“ hlasovací lístky – proto nijak nevadí ani jejich ztráta či poškození. Ve volební místnosti mohou komisi požádat o vydání nové sady. Například počmárání lístků nevadí – takové zůstávají v platnosti. Komise však neuzná například přetržený lístek.

Pro úspěšné odvolení je tedy potřeba jediné: platný občanský průkaz nebo pas.

  • Nezapomeňte také, že v komunálních volbách není možné hlas odevzdat jinde než v místě trvalého bydliště a to ani za pomoci voličského průkazu.
  • Ten lze použít jen pro hlasování ve volbách do Senátu – a to ještě s omezením.
Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu...

Jak správně označit hlasovací lístek

V komunálních volbách se používá specifický systém křížkování stran i kandidátů.

  • K vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má. Každý má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.

Zatímco u komunálních voleb musí voliči luštit rozsáhlý volební arch, volba senátora je oproti tomu velmi přehledná.

  • Do obálky se vkládá jediný lístek s vybraným kandidátem.
  • Lístky a obálky pro snadné rozlišení používají žlutou barvu. Každý kandidát do Senátu je na zvláštním hlasovacím lístku.

Volba jednoho uskupení bez preferenčních hlasů.

Hlasy rozdělené pro kandidáty napříč stranami.

Kombinace obou způsobů.

Kdy budou výsledky

Sčítání hlasů začne po uzavření volebních místností, tedy v sobotu 10. října od 14 hodin.

Průběžné výsledky bude možné sledovat online na idnes.cz/volby.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Volkswagen ID.3 dospěl. Neo vrací tlačítka, přidává retro budíky a baví v zatáčkách

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Volkswagen ID.3 prošel důkladnou proměnou a nově se jmenuje ID.3 Neo. Nejde jen o facelift se změněnými světly. Němci zapracovali na interiéru, ovládání, efektivitě i jízdním projevu. A hlavně...

7. října 2026

V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

ilustrační snímek

Dramatické odpoledne zažívají v Bukově na Žďársku. V jednom z rodinných domů tam dnes explodovala propan-butanová láhev. Následný požár zaměstnává hned několik jednotek hasičů, kteří vyhlásili druhý...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:54

Praha má u Vltavy novou tramvajovou zastávku, místním výrazně zkracuje pěší docházku

Praha otevřela nový pár tramvajových zastávek Hodkovičky. (7. října 2026)

Praha otevřela novou tramvajovou zastávku. Hodkovičky na Praze 4 tak od středy slouží cestujícím. První spoj ve směru Modřany tady zastavil ve 14:47.

7. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Vyrobte si přehradu, zvou organizátoři jablonecké akce

ilustrační snímek

Poznejte jedinečnost Jablonce nad Nisou zábavnou formou a odneste si vlastnoručně vyrobenou dekoraci.

7. října 2026  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod

Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno...

Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Z logistického praporu v Rakovníku je armádní pluk. Plánuje přes tisíc příslušníků

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...

Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro Armádu České republiky a město Rakovník. Právě zde dislokovaný prapor nasaditelných sil završil další etapu svého téměř sedmiletého rozvoje a od 1....

7. října 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště ve Velvarech na Kladensku

ilustrační snímek

Kladenští kriminalisté pátrají po 36letém vězni, který v pondělí dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Muž není nebezpečný,...

7. října 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

Výstava v rožnovském skanzenu představí výpěstky i staré odrůdy

ilustrační snímek

Výstava Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex představí v rožnovském Valašském muzeu v přírodě letošní úrodu ovoce, zeleniny, obilovin a...

7. října 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Česká zbrojovka představuje zcela novou pistoli CZ DUTY

7. října 2026  15:28

V Kralupech nad Vltavou skončila obnova náměstí J. Seiferta včetně kolonád

V Kralupech nad Vltavou skonÄŤila obnova nĂˇmÄ›stĂ­ J. Seiferta vÄŤetnÄ› kolonĂˇd

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta včetně kolonád a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro...

7. října 2026  13:44,  aktualizováno  13:44

V Hodkovičkách vznikla nová tramvajová zastávka. Kde je a které linky ji obslouží?

Vybudováním zastávky Hodkovičky, která je umístěna zhruba v polovině...

Konečně je hotovo. Tramvajová trať mezi Belárií a Černým koněm má novou zastávku Hodkovičky. První cestující tu vystoupí už ve středu 7. října odpoledne.

7. října 2026  15:07

Výstava v Jindřichově Hradci představí fotografie herečky Andrey Růžičkové

ilustrační snímek

Výstava Křehká je tvoje síla představí v Muzeu Jindřichohradecka fotografickou tvorbu herečky Andrey Růžičkové. Vernisáž bude v sobotu v 16:00 v Soukenické...

7. října 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.