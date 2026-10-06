Každý oprávněný volič má dostat hlasovací lístky do schránky nejpozději tři dny před volbami. Distribuci typických šedomodrých obálek s hlasovacími lístky pro nadcházející souběžné volby do zastupitelstev obcí i Senátu mají na starosti samy obce.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- V obálce každý najde jeden až tři hlasovací lístky a dále návod, jak volit.
- Jeden hlasovací lístek slouží pro hlasování do obecního zastupitelstva.
- Další hlasovací lístek dostanou občané statutárních měst, kteří budou rozhodovat o obsazení křesel na magistrátech.
- Část občanů bude také dalším lístkem rozhodovat o novém složení třetiny zástupců Senátu.
Co když nedostanu hlasovací lístky
Teoreticky je možné, že lístky se k voličům nedostanou – obálku omylem sebere někdo jiný, nebo se dostane do popelnice s nánosem letáků. Že by se ale na doručení zapomnělo, je nepravděpodobné. K lístkům se navíc lze dostat i jinak.
- Voliči se mohou obrátit na svou radnici a tam si vyzvednout novou sadu.
- Novou sadu lístků na požádání vydá také komise přímo během voleb.
Jak vypadají hlasovací lístky
Lístky pro komunální volby (stejně jako obálky) jsou šedé. Pro volby do městských částí, jednotlivých obcí či magistráty statutárních měst však mívají odlišný formát i další rozdílné prvky. Pro úplnou jistotu je v záhlaví každého lístku uveden plný název obce nebo městské části, stejně jako počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
Lístek otočte
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev statutárních měst i jednotlivých městských částí mohou být v případě velkého množství kandidátů vytištěné i oboustranně.
- Lístky pro hlasování v obcích či městských částech bývají menšího formátu, jelikož je na nich méně kandidujících subjektů.
- Lístky pro hlasování do zastupitelstev statutárních měst mívají podobu větších archů. Na levém okraji jsou také pro snadnější rozeznání označené svislým růžovým pruhem.
- Modrošedá obálka, v níž lístky přišly, není obálkou určenou k hlasování. Takto odevzdaný hlas je neplatný.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Ztráta nebo poškození lístků
Voliči do volební místnosti nemusí přinést „své“ hlasovací lístky – proto nijak nevadí ani jejich ztráta či poškození. Ve volební místnosti mohou komisi požádat o vydání nové sady. Například počmárání lístků nevadí – takové zůstávají v platnosti. Komise však neuzná například přetržený lístek.
Pro úspěšné odvolení je tedy potřeba jediné: platný občanský průkaz nebo pas.
- Nezapomeňte také, že v komunálních volbách není možné hlas odevzdat jinde než v místě trvalého bydliště a to ani za pomoci voličského průkazu.
- Ten lze použít jen pro hlasování ve volbách do Senátu – a to ještě s omezením.
Jak správně označit hlasovací lístek
V komunálních volbách se používá specifický systém křížkování stran i kandidátů.
- K vyznačení preferencí voliče slouží křížky. Každý z nich v podstatě reprezentuje jeden z hlasů, které volič má. Každý má tolik hlasů, kolik je v dané obci zastupitelů.
Zatímco u komunálních voleb musí voliči luštit rozsáhlý volební arch, volba senátora je oproti tomu velmi přehledná.
- Do obálky se vkládá jediný lístek s vybraným kandidátem.
- Lístky a obálky pro snadné rozlišení používají žlutou barvu. Každý kandidát do Senátu je na zvláštním hlasovacím lístku.
Kdy budou výsledky
Sčítání hlasů začne po uzavření volebních místností, tedy v sobotu 10. října od 14 hodin.
Průběžné výsledky bude možné sledovat online na idnes.cz/volby.